Neue Panasonic 4K PL-Mount Studiokamera für kinematografische Live-Videoaufnahmen mit geringer Tiefenschärfe

Die Studiokamera AK-PLV100GJ wurde entwickelt, um Produktionsteams von Streaminginhalten dabei zu unterstützen, Inhalte spannender und interessanter zu gestalten.

Hochwertige Videoinhalte für Streaming-Plattformen sind immer stärker gefragt. Vor diesem Hintergrund präsentiert Panasonic Connect Europe heute seine neue 4K-Studiokamera AK-PLV100GJ, die im ersten Quartal 2023 auf den Markt kommen wird. Sie soll Produktionsteams dabei helfen, ihre Inhalte spannender und fesselnder zu gestalten.

Mit dem Super 35mm 5,7K MOS-Sensor und dem PL-Mount, der von der VariCam-Kamera übernommen wurde, bringt Panasonic seine große Erfahrung in der Cine-Live-Technologie in seine Studiokamera-Reihe ein – und ermöglicht so ausdrucksstarke Videos mit geringer Tiefenschärfe, die die Vorstellung des Regisseurs besser wiedergeben.

Einfache IP-basierte Live-Produktion ohne CCU

Um Produktionsstudios bei der Umstellung auf vernetzte, IP-basierte Workflows zu unterstützen, ist die Kamera mit SMPTE ST 2110 kompatibel. Dies ermöglicht eine einfachere Anbindung an die KAIROS IT/IP-Plattform (im Mai 2020 erschienen). Mit KAIROS können professionelle Anwender umfangreiche Inhalte für mehrere Bildschirme und Streams organisiert bereitstellen.

Der SMPTE ST 2110-Eingang/Ausgang ist direkt vom Kamerakopf AK-PLV100GJ aus möglich, ohne dass eine CCU angeschlossen werden muss. Dies ermöglicht eine IP-basierte Live-Produktion allein mit der Kamera und macht komplizierte Systeme überflüssig. Es ist auch möglich, 12G-SDI-Signale direkt vom Kamerakopf auszugeben, was einen flexiblen Systemaufbau und einen weitreichenden Betrieb ermöglicht.

Kamerakopf kann jederzeit gewechselt werden

Der Kamerakopf ist vollständig kompatibel mit dem Zubehör für die 2/3-Typ-Studiokamera-Reihe von Panasonic. Durch einfaches Austauschen des vorhandenen Kamerakopfes gegen den AK-PLV100GJ können mit der vorhandenen CCU (AK-UCU600 oder AK-HCU250) Videos in Cinematic-Optik erstellt werden.

„Die AK-PLV100GJ bietet Medien- und Unterhaltungsprofis Flexibilität und Kontrolle ohne Abstriche bei der Produktionsqualität“, so Andre Meterian, Director of Professional Video Systems bei Panasonic Connect Europe. „Sie bietet eine innovative Kombination aus den Funktionen und Möglichkeiten einer Studiokamera und lässt sich gleichzeitig nahtlos in die AK-UCU600 oder AK-HCU250 integrieren, um eine systematisierte Kamerasteuerung und filmische Qualität zu gewährleisten. Auch in Zukunft werden wir die Live-Videoübertragung von Musik- und Sportereignissen mit innovativen Lösungen für die Produktion vor Ort verbessern, einschließlich IP-basierter Studiokameras für fortschrittliche Produktion und flexiblen Systemaufbau.“

Weitere Informationen über das komplette Angebot an professionellen Studiokameras von Panasonic Connect gibt es hier: https://business.panasonic.de/professional-kamera/studio-kamerasysteme

Weitere Informationen zu Panasonic Produkten finden Sie unter: https://business.panasonic.de/.

Bildmaterial zur Meldung finden Sie hier.

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Im Mittelpunkt steht der B2B-Lösungsansatz „Gemba Process Innovation“. Mehr als 400 Mitarbeiter unterstützen so geschäftskritische Abläufe und Transformationen durch den innovativen Einsatz der breiten Panasonic Produktpalette.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Robuste mobile IT-Lösungen basierend auf bedarfsgerecht anpassbaren TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds und umfangreichen Services steigern die Produktivität mobiler Mitarbeiter und tragen zu optimierten Arbeitsprozessen bei.

-Media Entertainment mit den zwei Bereichen: Visual System Solutions, mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays und Broadcast & ProAV mit smarten Live-Aufnahmelösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die bei Live-Aufzeichnung wie von Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Maßgeschneiderte Technologielösungen für den Einzelhandel, Logistik und Fertigung. Sie wurden dazu entwickelt, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

-Panasonic Factory Solutions Europe: eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, wie für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global

