NEUE PANASONIC 4K PROFESSIONAL CAMCORDER MIT EINDRUCKSVOLLER BILDQUALITÄT UND HOHER MOBILITÄT

Leichte und kompakte 4K 60p Camcorder mit IP-Konnektivität bieten Regisseuren und Kameraleuten eine End-to-End-Lösung für Dreharbeiten, Produktion und Distribution vor Ort.

Wiesbaden, DE. 22. Januar 2025 – Die Serie von vier neuen professionellen 4K Camcordern mit 60p und 10 Bit von Panasonic Connect ist für die speziellen Anforderungen von Filmteams und Videoproduzentenentwickelt worden. Die High-End Modelle AG-CX20 und AG-CX18 sowie die Camcorder HC-X1600 und HC-X1200 verfügen über modernste Optiktechnologie sowie ein leichtes und kompaktes Gehäusedesign, das mehr Mobilität und eine hochwertige Videoproduktion ermöglicht.

Weitwinkel-Zoomobjektiv für präzise Aufnahmen

Die Camcorder bieten eine überragende optische Performance dank eines leistungsstarken integrierten 25 mm-Weitwinkel (1)- bis 600 mm-Telezoomobjektivs (2) mit 24-fachem optischem Zoom. Sie verfügen außerdem über ein 4-Drive-Objektivsystem, das jede Linsengruppe unabhängig voneinander bedient, sowie über zwei manuelle Fokusringe.

Alle vier Kameras sind mit optischer und elektrischer Bildstabilisierung ausgestattet, die unerwünschte Kameraverwacklungen über fünf Achsen erkennt und korrigiert, einschließlich Rotationsunschärfe. Dies ist besonders nützlich, wenn Motive aus sehr hohen oder niedrigen Winkeln aufgenommen werden. Alle Modelle bieten dank der Gesichtserkennungsfunktion AF/AE, die eine präzise Fokussierung und Belichtung von Motiven ermöglicht, eine beeindruckende Fokussierungsgeschwindigkeit, Stabilität und Tracking-Leistung bei Aufnahmen in 4K und FHD.

IP-basiertes Video für nahtloses Streaming

Das High-End Modell CX20 unterstützt Live-Streaming in FullHD Qualität über das IP-basierte SRT-Protokoll (3) , während die Modelle CX20 und CX18 gleichzeitige SDI/HDMI-Ausgänge liefern. Die CX20 unterstützt außerdem NDI®*|HX2 IP-Konnektivität für hochwertiges Live-Streaming mit geringer Latenz in einer Netzwerkumgebung, ohne dass externe Konverter erforderlich sind. Sowohl die CX20 als auch die CX18 unterstützen das Real-Time Messaging Protocol (RTMP) (4) , mit dem Inhalte live direkt auf Social Media Plattformen und Video Sharing Sites wie YouTube gestreamt werden können.

Auf die Bedürfnisse der Branche abgestimmt

Panasonic hat seine neuen Modelle gemäß den Anforderungen von Regisseuren und Kameraleuten entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität weiter zu erhöhen. Die neuen Modelle zeichnen sich aus durch:

-verbesserte hochauflösende OLED-Sucher mit größeren Augenmuscheln.

-einen vielseitigen USB-C-Anschluss für schnellere Datenübertragungen und Stromversorgung.

-Aufzeichnung mit niedriger Bitrate für FHD- und MP4-Aufnahmen, die 28 Mbit/s, 24 Mbit/s und 20 Mbit/s unterstützen. (5)

-Dual-Codec Aufnahmeverfahren

-verbesserten Low-Speed Zoom (ca. x2,8 langsamer als bei den Vorgängermodellen).

-erweiterte Netzwerkfunktionalität mit Unterstützung von WiFi 5GHz (6) und USB-Tethering (7).

-ethernet- und kabelgebundene LAN-Konnektivität für stabiles Live-Streaming (8).

-verbesserte Bedienbarkeit mit der mobilen Anwendung „HC-ROP“, die die Fernsteuerung von Objektiven und Kameraeinstellungen (9) ermöglicht.

-einen langlebigen, kompakten Akku für längere Aufnahmen.

-einen hochauflösenden 3,5-Typ Touchscreen für mehr Benutzerfreundlichkeit.

-2 SD-Kartensteckplätze, die gleichzeitige Aufnahmen im Hintergrund ermöglichen und die Flexibilität und Redundanz bei Aufnahmen vor Ort erhöhen.

Kompaktes Design für überlegene Mobilität

Das einzigartige Design aller vier Modelle ermöglicht es, die Wärme dank eines schlanken Lüfters von der Frontplatte abzuleiten. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und erlaubt es, das Gehäuse so klein wie möglich zu halten. Die CX20 und CX18 sind mit dem VW-HU1 Handgriff von Panasonic ausgestattet. Dieser bietet Zweikanal-XLR-Audioeingang und -steuerung sowie helles, einstellbares LED-Licht für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen. Darüber hinaus kann der Benutzer den Objektivzoom auch ganz einfach über den Griff bedienen. (10)

Alle vier Camcorder unterstützen mehrere Bitraten und Formate für eine Vielzahl von Anforderungen. Wenn sie für 10 Bit Aufnahmen mit HDMI-Ausgang konfiguriert sind, liefern alle Modelle eine 4K 60p 4:2:2-Ausgabe mit einem externen Recorder. Alle Camcorder unterstützen die Formate MOV, MP4 und AVCHD, während der CX20 zusätzlich den P2 MXF-Workflow mit Proxy-Aufzeichnung unterstützt.

„Ob bei Dreharbeiten vor Ort oder beim Streaming von Live-Videos – Regisseure und Produzenten von Videocontent benötigen zunehmend eine All-in-One-Lösung“, sagt Andre Meterian, Director of Professional Video Systems bei Panasonic Connect Europe. „Unsere neue Camcorder-Reihe stützt sich auf unsere jahrzehntelange Erfahrung sowie unser Wissen zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität für Profis – von den kleinsten ergonomischen Verbesserungen bis hin zur Entwicklung einer beispiellosen Optiktechnologie, die nahtlos 4K-Videos über IP-basierte Netzwerke aufnehmen und verteilen kann. Wir legen außergewöhnliche Leistung und Flexibilität in die Hände von professionellen Kreativen.“

Weitere Informationen zu den professionellen Camcordern von Panasonic finden Sie hier: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/broadcast-proav/professional-camcorders/ag-cx18-ag-cx20

*NDI® ist eine Video-Konnektivitätstechnologie und ist als Marke von Vizrt NDI AB in den USA und anderen Ländern eingetragen.

(1) 35 mm-Kamera-Äquivalent.

(2) 35 mm-Kamera-Äquivalent.

(3) Wird durch ein Firmware-Update hinzugefügt.

(4) Unterstützte Protokolle: RTSP/RTP/RTMP/RTMPS.

(5) Im nächsten Firmware-Update enthalten.

(6) Außer Modell X1200.

(7) Nur CX20/CX18-Modell.

(8) Nur CX20/CX18-Modell.

(9) Außer Modell X1200.

(10) Nur für die X1600 als Sonderausstattung erhältlich.

