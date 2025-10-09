Neue Partnerschaft: Quintauris und Everspin Technologies

Zuverlässige RISC-V-Lösungen für die Automobilindustrie im Fokus

München (Deutschland), Oktober 2025 – Quintauris, das Unternehmen, das als einzige Quelle für kompatible RISC-V-basierte Produkte gegründet wurde, und Everspin Technologies, Inc. (NASDAQ: MRAM), der weltweit führende Anbieter von magnetoresistivem RAM (MRAM) und Spin-Transfer-Torque-MRAM (STT-MRAM), gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt. Ziel ist es, fortschrittliche Speicherlösungen in das Quintauris-Ökosystem zu integrieren. Ziel der Kooperation ist es, die Zuverlässigkeit und Sicherheit von RISC-V-basierten Plattformen zu stärken – insbesondere für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie und Edge Computing, bei denen Datenpersistenz, Integrität, geringe Latenz und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind.

Die Partnerschaft zwischen Everspin und Quintauris stellt durch die Integration der bewährten MRAM-Technologien von Everspin in die Referenzarchitekturen und Echtzeitplattformen von Quintauris sicher, dass Speichersubsysteme den höchsten Standards hinsichtlich Leistung und funktionaler Sicherheit entsprechen. Dies ist eine der dringlichsten Herausforderungen in sicherheitsorientierten Märkten. Everspins starkes Engagement für den Automobilmarkt geht über die Technologie hinaus und umfasst auch entsprechende Zertifizierungen, eine ausgezeichnete Fertigungsqualität, eine langfristige Lieferfähigkeit und eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung. Diese Werte stehen im Einklang mit Quintauris Mission, RISC-V für Automobilprogramme kommerziell einsatzbereit zu machen.

„Die Führungsposition von Everspin im Bereich MRAM und die Erfolgsbilanz von über 200 Millionen eingesetzten Produkten machen das Unternehmen zu einer wertvollen Ergänzung unseres Ökosystems“, erklärt Pedro Lopez, Market Strategy Officer bei Quintauris. „Gemeinsam schließen wir die Lücke zwischen Innovation und Zuverlässigkeit und ermöglichen so den sicheren Einsatz von RISC-V in Automobilprogrammen der nächsten Generation.“

David Schrenk, VP Business Development bei Everspin Technologies, fügt hinzu: „RISC-V eröffnet neue Möglichkeiten im Bereich der sicherheitskritischen Datenverarbeitung, erfordert jedoch auch Speicher, der seiner Leistung und Zuverlässigkeit gerecht wird. Durch die Integration unseres MRAM in die Quintauris-Plattform unterstützen wir Entwickler dabei, Systeme zu entwickeln, die auch bei Stromausfall, Strahlung oder extremen Temperaturen die Datenintegrität gewährleisten, ohne dabei Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Sicherheit einzugehen. Diese Partnerschaft stärkt die Grundlage für skalierbare, zuverlässige Plattformen, die die Zukunft der Automobilelektronik prägen werden.“

Quintauris wurde gegründet, um kompatible RISC-V-basierte Produkte aus einer Hand anzubieten, Referenzarchitekturen bereitzustellen und Lösungen für den breiten Einsatz in verschiedenen Branchen zu entwickeln.

Die Gründung von Quantauris erfolgte durch führende Halbleiterhersteller wie Bosch, Infineon, Nordic Semiconductor, NXP, Qualcomm und STMicroelectronics. Das Ziel des Unternehmens ist die Beschleunigung der weltweiten Einführung von RISC-V, einer offenen Standard-Befehlssatzarchitektur (ISA). Dies soll die Entwicklung von Prozessoren der nächsten Generation für Automobil-, Industrie- und IoT-Anwendungen ermöglichen.

