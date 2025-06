Neue Patientenrolle im Fokus – HSK 2025 mit dem Verbund Pflegehilfe

Mainz/Berlin, 20. Juni 2025 – Der Wandel im deutschen Gesundheitswesen schreitet unaufhaltsam voran, insbesondere der Ausbau ambulanter Strukturen verändert die Versorgung grundlegend. Vor diesem Hintergrund nimmt der Verbund Pflegehilfe am diesjährigen Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit (HSK) in Berlin teil und stellt eine zentrale Frage zur Debatte:

„Welche Rolle spielen Patienten im neuen, ambulant geprägten Gesundheitssystem?“

In einer moderierten Diskussionsrunde am 25. Juni 2025 um 15:30 Uhr, Stand 3 im hub27 der Messe Berlin spricht Johannes Haas, Geschäftsführer des Verbund Pflegehilfe gemeinsam mit Professor Heinz Lohmann, Organisator des renommierten Gesundheitswirtschaftskongresses in Hamburg, über die Zukunft der Patientenrolle.

Patienten im Mittelpunkt oder am Rand?

Die Diskussion beleuchtet, wie sich das Verhältnis zwischen Patienten, Angehörigen und Leistungserbringern verändert. Werden Patientinnen und Patienten künftig aktive Mitgestalter ihrer Versorgung? Oder geraten sie in die Rolle von Verwaltern ihrer eigenen Krankengeschichte?

Diskussion auf Augenhöhe

Gemeinsam analysieren Johannes Haas und Professor Heinz Lohmann, welche Chancen und Herausforderungen der Strukturwandel mit sich bringt – insbesondere für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen.

Themen-Highlights der Diskussion:

– Neue Verantwortung und Kompetenzen der Patienten

– Strukturwandel im Versorgungssystem

– Digitale Lösungen für Kommunikation und Versorgung

– Gesundheitskompetenz und Eigenverantwortung

– Qualitätssicherung und Versorgungskontinuität

Besondere Aktion am Stand:

Die ersten zehn Besucher am Stand Nr. 3 im Erdgeschoss (rechts am Eingang) erhalten kostenlos ein Exemplar des Buches „Ideen brauchen Tatkraft“ von Professor Heinz Lohmann.

Der Verbund Pflegehilfe lädt alle Interessierten herzlich ein, am 25. Juni zwischen 15:30 und 16:30 Uhr vorbeizukommen, mitzudiskutieren und Impulse für die Zukunft unseres Gesundheitssystems zu setzen.

Live erleben: Der Entlass-Manager in Aktion

Nutzen Sie ebenfalls die Gelegenheit und erleben Sie den Entlass-Manager direkt vor Ort. Vereinbaren Sie ganz einfach Ihren persönlichen Demo-Termin über folgenden Link: Anmeldung Live-Demo

Erfahren Sie aus erster Hand, wie das digitale Entlassmanagement mit über 46.000 hinterlegten Nachversorgern, Kliniken bei der sektorenübergreifenden Versorgung entscheidend entlastet und komplexe Prozesse von mehrtägigem Aufwand auf wenige Klicks reduziert.

Der Verbund Pflegehilfe unterstützt Pflegebedürftige und Angehörige telefonisch bei der Suche nach passenden Versorgungsangeboten und finanziellen Hilfen. Für Kliniken bietet er mit dem Entlass-Manager und dem Anfragen-Manager digitale Lösungen, um Entlassungen effizient zu organisieren und Anfragen gezielt zu koordinieren.

