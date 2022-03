Neue Photovoltaikmodule bei CEHATROL Technology eG in Entwicklung

Insellösungen und Unabhängigkeit mit Energie schaffen – Wie können Verbraucher in Zukunft profitieren?

Berlin, den 07.03.2022 Mittlerweile sind die Photovoltaikanlagen ein fester Bestandteil der Diskussion, wenn es um Stromgewinnung und alternative Energieformen geht. In Zeiten von geradezu explodierenden Stromkosten versprechen sie vor allem Menschen mit einem Eigenheim, Inhabern von Lagerhallen und auch Fabrikanten mit Industriehallen die Aussicht, etwas unabhängiger zu werden und nicht mehr auf Gedeih und Verderb den Energieriesen ausgeliefert zu sein. Was man als Verbraucher also dafür tun kann, um die Kosten beim Thema Strom einzudämmen?

Jeder Verbraucher weiß: die Stromkosten werden in den nächsten Jahren immer weiter steigen. Die Ursache dafür liegt zum einen in der weiter steigenden Rohstoffknappheit. Zum anderen sind die alternativen Energien noch nicht so weit, dass die großen Energiekonzerne um ihre Kunden fürchten müssten. Dazu kommt dann noch die weltpolitische Lage, die ihr übriges dazu bewirkt. Daher werden Alternativen immer interessanter und es ist das Gebot der Stunde, sich mit Insellösungen zu befassen, die ermöglichen, dass man sich teilweise oder komplett von diesen Faktoren unabhängig machen kann.

Aber wie genau kann man das erreichen? Photovoltaik als Schlüssel zum Erfolg

Eigentlich ist den Menschen die Antwort darauf schon in ihrer DNA gegeben: sie müssen sich nur darauf besinnen, wo der Mensch herkommt und wie er Jahrtausende auf diesem Planeten überleben konnte. Schon immer hat der Mensch mit der Sonne, dem Wind, dem Wasser und anderen Umweltfaktoren zu seinen Gunsten zu wirtschaften gewusst. Gerade die Sonne war dabei oft zentral und wird bis heute in vielen Kulturen als heilig verehrt, wie auf einigen Landesflaggen sichtbar ist. Genau hier kommt für den modernen Menschen die Photovoltaik-Anlage ins Spiel, die die Sonne perfekt in Szene setzen kann. Sie kann der Kernpunkt der neuen Strategie werden und als Zentrum für eine unabhängige Energieversorgung fungieren. Der Strom wird alleine durch die Kraft der Sonne gewonnen und kann größte Wohnbereiche mit Wärme und Strom versorgen. Die Verbindung zu Wärmepumpen oder Ladekabeln für das E-Auto gelingt ebenfalls mühelos und macht diese Art der Versorgung noch klimafreundlicher und natürlicher. Sie können ebenso auch Firmen und Betrieben eine wertvolle Energiequelle sein, da hier meist sowieso große Dächer, Fassaden und Flächen zur Installation zur Verfügung stehen. Photovoltaik-Anlagen sind von führenden Experten nicht wegzudenken aus der nächsten Zukunft und haben ihre Berechtigung in allen grünen und emissionsarmen Plänen.

Die Standortfrage für Photovoltaik-Anlagen

Natürlich ist der Standort maßgeblich dafür mitverantwortlich, wie effektiv und produktiv eine solche Anlage arbeiten kann. Perfekt sind Bedingungen, die eine Neigung von etwa 30 Grad in südlicher Richtung für die Solarmodule ermöglichen. Dieser Winkel kann die gesammelte Lichtenergie am besten aufnehmen und umwandeln. Mit den neuen PV-Modulen von CEHATROL Technology eG ist es jedoch ebenfalls durchaus möglich, dass eine Ausrichtung in Ost-, West- oder Nordrichtung einen guten Ertrag erzielen kann, hier gibt es keine Denk- und Planungsverbote. Gerade größere Flächen, wie sie die Firmen und Industriebetriebe besitzen, sind dafür prädestiniert. Am Ende ist das Ergebnis bei allen Ausrichtungen und Neigungen abhängig vom Wetter und der Anzahl der tatsächlichen Tageslichtstunden am Tag.

Schnell und unkompliziert

Für eine Installation einer Photovoltaik-Anlage benötigt es meist nicht mehr als einige Werktage – der Netzanschluss erfolgt schnell und unkompliziert. Beachten muss man lediglich, dass die Anlage beim zuständigen Stromanbieter angemeldet werden muss. Das Dach oder die Fassade sollte natürlich für eine solche Anlage geeignet sein und die Konstruktion tragen können, ohne dass es zu Problemen kommen kann. Die Anlage kann mittlerweile auch mit einem Stromspeicher versehen werden. Dieser macht aber unbedingt Sinn, da durch ihn Energie zwischengespeichert werden kann und nicht verloren geht.

Wie der Verbraucher profitieren kann

Zunächst einmal ist es im Interesse aller, wenn mehr Menschen auf diese Möglichkeiten zugreifen. So werden Ressourcen geschont, Schadstoffausstoß reduziert und die Umwelt nachhaltig geschützt. Alleine hier liegt schon ein gewaltiger Profit für jeden Verbraucher. Um die zweite Fliege mit einer Klappe zu schlagen sei erwähnt, dass die Stromkosten durch eine solche Anlage erheblich sinken anstatt drastisch steigen werden. So liegt der Profit bei dieser Idee auch unmittelbar im Geldbeutel eines jeden Nutzers. Die dritte Fliege, die man damit erwischen kann, sind Fördertöpfe und Investitionsgelder, die von der Politik für diese Prozesse bereitgestellt werden. Hier kann man jede Menge Hilfen und Unterstützungen bekommen, damit das Projekt am Ende noch günstiger für den Einzelnen wird. Zu guter Letzt kommt noch die Tatsache ins Spiel, dass man überschüssige Energie in die öffentliche Netze einspeisen kann und hier für jede Kilowattstunde noch einmal Geld bekommen kann. Die Photovoltaik-Anlage kann also eine echte Goldgrube sein, sowohl auf dem eigenen Konto, als auch in der Umwelt der Menschheit.

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

