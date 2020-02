Neue Plattform für aktuelle Themen rund um das Bauwesen

Flexibel, interaktiv, live

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH hat sich bundesweit für praxisnahe Präsenzseminare einen Namen gemacht. Eine reibungslose Organisation und nicht zuletzt die hohen Anforderungen an die Referierenden zeichnen den Anbieter für Fort- und Weiterbildungen im Bauwesen aus.

Das Angebot von jährlich rund 350 Präsenz-Veranstaltungen wird nun durch Online-Live-Seminare ergänzt. Eigens dazu wurde die „AkadIng Online“ ( www.akading-online.de) ins Leben gerufen.

Über diese Plattform wird ab sofort eine ortsungebundene Vermittlung von Fachwissen zu spezifischen Themen rund um das Bauwesen sowie zur Weiterentwicklung von Soft Skills angeboten.

Doch wie funktioniert ein Online-Live-Seminar? Welche Voraussetzungen braucht es? Und ist diese Art der Weiterbildung überhaupt anerkannt?

Für ein Online-Live-Seminar über „AkadIng Online“ benötigen Sie lediglich einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone sowie Zugang zum Internet. Ob im Büro, zu Hause oder im Hotel: der Zugang zu praxisorientiertem Fachwissen ist ab sofort überall erreichbar. Denn wie bei den Präsenz-Veranstaltungen setzt die AkadIng auch online nur auf absolute Expert*innen ihres Fachs.

Auch die Kommunikation mit den Referierenden kommt nicht zu kurz. Während des gesamten Seminars haben Sie die Möglichkeit über die Chat-Funktion Fragen zu stellen. Diese werden entweder direkt oder im Anschluss an das Seminar aufgegriffen und beantwortet.

Die Aufzeichnung des Online-Live-Seminars sowie die Präsentation werden Ihnen im Nachgang zugänglich gemacht. Zudem erhalten Sie Ihre Teilnahmebescheinigung zugesandt. Hier sind die Unterrichtseinheiten vermerkt, denn viele Kammern haben Online-Live-Seminare bereits in ihren Fort- und Weiterbildungsordnungen aufgeführt und vergeben entsprechend Bildungspunkte.

Die weiteren Funktionen und Möglichkeiten stellt die „AkadIng Online“ übersichtlich in ihren FAQs dar.

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH ist Ihr starker Partner in allen Bereichen der Fort- und Weiterbildung, organisatorischen Aufgaben, Veranstaltungsmanagement und visionärer Zielverfolgung und garantiert höchste Standards in den Bereichen Service, Kundenorientierung und Dienstleistung.

Unser Bildungsangebot richtet sich primär an alle mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Akteure. Dies sind insbesondere Ingenieure, Architekten, kommunale Verwaltungen, Bauunternehmen und das Baufachhandwerk. Für diese Berufsgruppen im Speziellen – aber auch für andere – bieten wir alle gegenwärtig aktuellen und zukunftsorientierten Themen an.

Die Lernziele sind dabei stets vom größtmöglichen Praxisnutzen geprägt.

Da alle unsere Referenten über langjährige Erfahrung als „Wissensvermittler“ verfügen, sind alle Bildungsmaßnahmen didaktisch und pädagogisch hochwertig aufgebaut.

