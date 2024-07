Neue Plattform schließt Rentenlücke durch Immobilienkauf

Schon heute haben Millionen Ruheständler in Deutschland Probleme aufgrund geringer Rentenzahlungen. Künftig wird sich dieses Problem ausweiten, gesetzliche Altersversorgungen zahlreicher Arbeitnehmer weit unter deren letzten monatlichen Netto-Einkommen liegen. Wie aber lässt sich die eigene finanzielle Zukunft bestmöglich absichern? Der Zinssatz ist niedrig, das Aktienrisiko hoch. Prinzipiell bieten Immobilienkäufe die perfekte Lösung – doch viele scheuen den Aufwand. Denn zahlreiche Aspekte beeinflussen die Kaufentscheidung, und nicht jeder weiß, worauf er beim Erwerb von Haus oder Wohnung achten sollte. Dank Immo-Altersvorsorge müssen verunsicherte Interessenten nicht mehr selbst recherchieren. Die innovative Online-Plattform verbindet sie mit auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenen Full-Service-Immobilienanbietern. Und gewährleistet so die erforderliche Unterstützung bei der Schließung der Rentenlücke.

Wie kommt es zur Rentenlücke?

Der Begriff der Rentenlücke beschreibt die Diskrepanz zwischen dem letzten Arbeitsgehalt und der Höhe der Rentenzahlungen. Zwar wächst genau diese Diskrepanz aufgrund des anhaltenden demografischen Wandels stetig an. Mit einem passenden Immobilienerwerb allerdings lässt sie sich vermeiden. Grundstückseigentümer profitieren von Steuervorteilen und Inflationsschutz. Sie können ihr Eigenkapital erhöhen und in die Zukunft investieren. Doch nicht jeder findet den geeigneten Investment-Anbieter oder das gewünschte Haus. Dabei mangelt es weder an Kaufobjekten noch an Gebäudemaklern. Vielmehr scheiterte die praktische Schließung der Rentenlücke oftmals an fehlenden fachlichen Kenntnissen der potenziellen Käufer. Bislang. Denn ab sofort müssen Interessenten nur noch die Webseite Immo-Altersvorsorge aufrufen. Gezielt als Kontaktbörse für Immobilienanbieter und Kaufanwärter entwickelt, bietet das innovative Internetportal eine einfache Lösung für ein bedeutendes Problem. Dank der transparenten und informativen Menüführung findet jeder auf Anhieb den passenden Immobilienanbieter für den persönlichen Bedarf. Und kann seine Rentenlücke so durch einen gezielten Erwerb der maßgeschneiderten Immobilie schließen.

Immo Altersvorsorge bietet Lösungen

Ausschließlich erfahrene und zuverlässige Branchenexperten nimmt das hilfreiche Internetportal der 2022 gegründeten Hamburger SY Consulting in seinen Anbieterpool auf. Sie bieten ihren Kunden den kompletten Service von kompetenten Beratungen über einen sicheren Kaufabschluss bis zu einer späteren Verwaltung. So müssen diese weder selbst Weiteres unternehmen noch sich um potenzielle Fehlinvestitionen sorgen. Nach der Beantwortung einiger Fragen zur individuellen Situation wie aktuellem Einkommen, Wohnort oder Familienstand schlägt Immo-Altersvorsorge ihnen maßgeschneiderte Immobilienanbieter vor. Dabei sind sowohl die datenschutzkonforme Suche als auch der erste Beratungstermin völlig kostenlos.

Seine Rentenlücke kann jeder Arbeitnehmer ohne private Vorsorge einfach bestimmen, indem er seine monatlichen Ausgaben den erwarteten Netto-Rentenzahlungen gegenüberstellt. Ruft er Immo-Altersvorsorge auf, findet er ebenso einfach seinen passenden Full-Service-Immobilienanbieter, kann seine Rentenlücke schließen und finanzielle Zukunft langfristig sichern.

Immo-Altersvorsorge.de ist eine zukunftsorientierte Plattform, die sich auf die Sicherung der Altersvorsorge durch den Erwerb von Immobilien spezialisiert hat. Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Rentenlücke zu schließen und finanzielle Sicherheit im Alter zu gewährleisten. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, indem wir den passenden Full-Service-Immobilienanbieter für die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden finden. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, auch ohne Eigenkapital in Immobilien zu investieren. Mit einem umfassenden Service, der von der Beratung bis zur Verwaltung reicht, begleiten wir unsere Kunden auf ihrem Weg zu einer sicheren und sorgenfreien Zukunft.

