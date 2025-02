Neue Podcast-Folge: Bodenproben – Der Schlüssel zur erfolgreichen Landwirtschaft

Mit Bodenproben können Landwirtinnen und Landwirte ermitteln, wie hoch der Nährstoffgehalt ihres Bodens ist. Viele Betriebe finden die Bodenuntersuchungen lästig – in roten Gebieten sind sie aber gesetzliche Pflicht. Doch was passiert mit der Probe im Labor? Warum lohnt sich die Analyse? Und welche Maßnahmen sollten Betriebe ergreifen?

In der neuen Folge vom AGRAVIS-Podcast Ackern und Ernten geht das Moderatorenteam dem Acker auf den Grund. Moderatorin Janna Riering diskutiert mit Praktiker Nils Krawczyk (AGRAVIS-Niedersachsen-Süd) u. a. über die Potenziale von Bodenproben und die richtige Technik. Laborleiter Dr. Sören Hansen skizziert im Interview mit Co-Moderator Tim Bödecker den Weg, den eine Probe im Labor zurücklegt – und was die Landwirtinnen und Landwirte später mit den Ergebnissen anfangen können.

Die aktuelle Folge finden Sie unter agrav.is/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.

