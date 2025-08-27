Neue Podcast-Folge der AGRAVIS: Fazit zur Getreideernte 2025

Die Getreideernte ist größtenteils abgeschlossen. Für viele Landwirtinnen und Landwirte war diese Saison besonders herausfordernd. In der neuen Folge des Podcasts Ackern und Ernten der AGRAVIS Raiffeisen AG ziehen unsere Fachleute Bilanz.

Im ersten Teil gibt AGRAVIS-Vorstand Jan Heinecke eine Einschätzung und schaut in die einzelnen Regionen. Einen Blick in die internationalen Märkte werfen die Moderatoren Janna Riering und Tim Bödecker mit unserem Marktanalysten Bernhard Chilla.

Die aktuelle Folge finden Sie unter agrav.is/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 7.000 Mitarbeitenden rund 8,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

