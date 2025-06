Neue Projektapp von welight intelligent macht Beleuchtungsplanung transparent

Digitale Transparenz für energieeffiziente Lichtprojekte

Mit der neuen Projektapp von welight intelligent behalten Unternehmen jederzeit den Überblick über ihre Aufträge zur Installation intelligenter Hallenbeleuchtung, zur Umrüstung bestehender Altanlagen und zum Energiemanagement. Die App bietet eine lückenlose Projektübersicht mit Echtzeit-Updates, Dokumenten-Uploads, geplanten Terminen und dem Versandstatus der Leuchten – für maximale Transparenz und effiziente Abläufe in der Zusammenarbeit.

In der Industrie zählen schnelle Prozesse und eine reibungslose Planung. Verzögerungen bei der Montage oder Unklarheiten über den Lieferstatus in einem Projekt können den Betriebsablauf im Lager erheblich beeinträchtigen – insbesondere bei der Industriebeleuchtung. Helles Licht ist die Grundvoraussetzung für effiziente Arbeitsabläufe und eine gute Sicht gemäß den technischen Regeln für Arbeitsstätten. Genau hier setzt die neue Projektapp von welight intelligent an: Sie digitalisiert das gesamte Projektmanagement und sorgt für einen lückenlosen Überblick von der Beauftragung über den Fortschritt der Installation oder Umrüstung intelligenter Hallenbeleuchtung bis hin zur Fertigstellung.

Durch einen persönlichen Login haben Anwender einen direkten Zugriff auf alle relevanten Informationen zu ihren laufenden Aufträgen. Die App zeigt in Echtzeit, wann welches Material geliefert wird, welche Arbeiten als Nächstes anstehen und wann die Techniker vor Ort sein werden. Diese präzise Steuerung ermöglicht es Unternehmen, Montageprozesse nicht nur frühzeitig zu planen, sondern auch gezielt in ihre Betriebsabläufe zu integrieren – ohne Stillstand oder unerwartete Verzögerungen.

Neuer Standard für digitales Projektmanagement

„Unsere Kunden stehen täglich unter enormem Zeitdruck. Mit der neuen Projektapp bieten wir ihnen eine intelligente digitale Lösung, um den Überblick zu behalten. So sparen sie wertvolle Zeit und Ressourcen“, erklärt Andreas Kreuss, Geschäftsführer von welight intelligent. Neben der Projektübersicht in Echtzeit dient die App als zentrale Informationsplattform: Wichtige Dokumente lassen sich direkt hochladen und abrufen, was die Kommunikation zwischen allen Beteiligten vereinfacht. Ein weiteres Highlight ist das Downcurve Dashboard, das auf Wunsch ebenfalls in die Projektapp integriert werden kann. Das Energiemanagement-Tool visualisiert den Energieverbrauch der installierten Beleuchtungsanlagen und liefert so wertvolle Erkenntnisse für weitere Optimierungsmaßnahmen.

Umfangreiche Tests mit ausgewählten Kunden zeigen, dass die digitale Lösung den gesamten Prozess deutlich vereinfacht und beschleunigt. Der flächendeckende Rollout wird daher in Kürze erfolgen.

Licht im Takt der Industrie: welight intelligent wurde 2023 von Andreas Kreuss gegründet. Als Scale-up der Lichtbranche bietet das Kölner Unternehmen intelligente LED-Beleuchtungslösungen für Produktion, Logistik und Industrie. Exakt auf die Bedürfnisse der jeweiligen Branche zugeschnitten, sparen die effizienten und nachhaltigen Leuchten dank smarter Sensorik jährlich bis zu 90 Prozent Energiekosten ein. Das Ergebnis: maximale Lichtqualität bei deutlich geringerem Energieverbrauch – eine Investition in Arbeitssicherheit, Ergonomie und Prozesseffizienz.

