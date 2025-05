Neue Remote-Desktop-Software 247connect von NetSupport bei ProSoft erhältlich

Jahrzehntelange Partnerschaft zwischen ProSoft und NetSupport wird mit der einfachen, sicheren und kostengünstigen Fernzugriffslösung fortgesetzt

Geretsried, 27. Mai 2025 – ProSoft, ein renommierter Anbieter von IT-Security und IT-Management-Lösungen mit über 35 Jahren Erfahrung, erweitert sein Portfolio um das neue Remote-Support-Tool 247connect von NetSupport, britischer Anbieter bewährter IT-Management-Lösungen. Die Lösung basierend auf preisgekrönter Technologie richtet sich an IT-Teams, die IT-Probleme jederzeit schnell, sicher und einfach aus der Ferne lösen müssen – transparent, intuitiv und ohne Installation. Als Premier Partner für den deutschsprachigen Raum und Approved Partner of 247connect unterstützt ProSoft die Markteinführung von Beginn an – und baut damit die über 20-jährige Partnerschaft mit NetSupport weiter aus.

Fernwartung ohne versteckte Fallen

247connect als Cloud-basierte Lösung ermöglicht einen verschlüsselten Zugriff auf Geräte auch außerhalb des eigenen Netzwerks und ohne Installation. Die Lösung bietet im Vergleich zu herkömmlichen Remote Support Tools auf dem Markt eine intuitivere, sicherere und zuverlässigere Möglichkeit, Systeme auch für spontane on-demand Sitzungen zu administrieren und dadurch Ausfallzeiten für Kunden und Mitarbeitende zu minimieren. Zudem zeichnet sich die Lösung durch besonders einfache Lizenzierung und wettbewerbsfähige Preise aus. Zwei-Faktor-Authentifizierung und 256-Bit-AES-Verschlüsselung sorgen für die nötige Sicherheit, während die transparente und faire Preisgestaltung minimale Kosten bedeuten. Des Weiteren ist die Lösung DSGVO-konform. 247connect ergänzt im ProSoft-Portfolio die on-premise Lösung NetSupport Manager, die seit Jahren Standards im Remote-Zugriff setzt und weltweit millionenfach eingesetzt wird.

„247connect ist unsere Antwort auf die steigenden Anforderungen an sicheren, ortsunabhängigen und Cloud-basierten IT-Support. Mit ProSoft haben wir seit Jahrzehnten einen starken Partner an unserer Seite, der unsere Lösungen in der DACH-Region erfolgreich platziert“, erklärt Matt Jones, Chief Operating Officer bei NetSupport.

Auch bei ProSoft sieht man in 247connect einen wichtigen Baustein für modernes IT-Management: „Die Anforderungen an IT-Abteilungen sind heute durch die hybriden IT-Welten vielfältiger denn je. 247connect liefert genau das, was unsere Kunden brauchen: Mehr Flexibilität, mehr Sicherheit, weniger Komplexität – kombiniert mit der Qualität, die wir von NetSupport gewohnt sind“, kommentiert Robert Korherr, CEO von ProSoft, die neue Fernzugriffslösung.

Ressourcen:

-Weitere Informationen zu 247connect und den NetSupport-Lösungen finden Sie hier.

-Den Produkt-Flyer 247connect bei ProSoft finden Sie hier.

-Registrieren Sie sich hier bei NetSupport und testen Sie 247connect kostenlos!

247connect von NetSupport reiht sich in Lösungen für den IT-Support ein ähnlich wie Teamviewer, Anydesk oder LogMeIn, aber auch speziell auf Remote-Support ausgerichtete Tools wie zum Beispiel von Splashtop, RemotePC Helpdesk, GoToResolce, Zoho Assist oder Zendesk.

247connect stammt von NetSupport, einem in Großbritannien ansässigen Softwareentwickler, der seit über 30 Jahren eine Vorreiterrolle im Bereich Fernsupport-Technologien einnimmt und für seine Exzellenz in der Technologiebranche bekannt ist.

Mehr erfahren unter www.netsupportsoftware.com oder kontaktieren Sie Katie Hall unter: k.hall@247connect.cloud

ProSoft ist ein erfolgreicher Anbieter von effizienten IT-Security & IT-Management-Lösungen. Den Slogan „Secure, Manage, Optimise IT“ befolgend, arbeitet das Unternehmen mit Premium Herstellern zusammen, darunter auch einigen europäischen „Hidden Champions“, die mit ihren Innovationen Meilensteine gesetzt haben. Bei der Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus stets auf Mehrwerten für Reseller und institutionelle IT-Anwender. ProSoft ist mit den aktuellen Herausforderungen bei IT- und OT-Security bestens vertraut, kann das individuelle Cybersecurity-Ökosystem des Kunden mit exakt passenden Lösungen erweitern und Lücken schließen. Neben den Lösungen für IT-Sicherheit selbst bietet das Unternehmen Managed Services und Support an, und versorgt damit branchenübergreifend ca. 5.000 Mittelständler, 36 von 40 DAX-Unternehmen, sowie den Öffentlichen Sektor in der DACH-Region. ProSoft bedeutet IT-Kompetenz seit über 35 Jahren!

Mehr Informationen unter www.prosoft.de sowie im Unternehmens-Blog unter www.prosoft.de/blog

