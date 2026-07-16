Neue Rezeptplattform kämpft gegen werbeüberladene Wettbewerber

Alles bunt und blinkend? Wer nach Kochrezepten sucht, wird mit Werbung zugemüllt und häufig getrackt. Die neue Plattform gute-rezepte.de will das ändern.

Wer heute im Internet nach einem Rezept sucht, kennt das Problem: Langsame Webseiten, riesige Werbebanner, Cookie-Banner, Pop-ups, automatisch startende Videos und seitenlange Geschichten, bevor überhaupt die Zutatenliste erscheint. Viele Rezeptportale finanzieren sich über maximale Werbeeinblendungen und umfangreiches Tracking der Besucher.

Mit gute-rezepte.de geht nun eine Plattform online, die genau diesen Ansatz hinterfragt – und es anders macht!

„Wir haben uns gefragt, warum man sich 2026 immer noch durch Werbung und Tracking kämpfen muss, wenn man eigentlich nur Spaghetti Carbonara kochen möchte.“

Die Plattform verfolgt ein bewusst einfaches Konzept: Rezepte sollen schnell gefunden, sofort verstanden und ohne Ablenkung nachgekocht werden können. Wer Hintergrundinfos zu Zutaten und Nährwerttabellen benötigt, wird hier ebenfalls fündig.

Kochen statt Daten sammeln: Während viele Webseiten ihre Nutzer über zahlreiche Werbenetzwerke und Analyseplattformen verfolgen, verfolgt gute-rezepte.de einen anderen Ansatz:

Keine Werbebanner, kein Nutzer-Tracking, keine Cookies zu Marketingzwecken, keine Pop-ups, keine endlosen Einleitungen vor dem eigentlichen Rezept.

Dadurch laden die Seiten in unter einer Sekunde und lassen sich auch auf dem Smartphone angenehm nutzen.

Für Menschen gebaut – nicht für Werbealgorithmen

Neben einer schnellen Rezeptsuche bietet die Plattform zahlreiche Funktionen, die den Kochalltag erleichtern:

– intelligenter Kochmodus mit Schritt-für-Schritt-Anleitung

– integrierte Timer

– umfangreiche Filter nach Zutaten, Zeit und Schwierigkeitsgrad

– Übertragung fehlender Zutaten direkt in die Bring!-Einkaufsliste

– Nährwertberechnungen auf Basis des Bundeslebensmittelschlüssels

– Zutatenlexikon mit Hintergrundwissen und Alternativen

– Möglichkeit, eigene Rezepte kostenlos zu veröffentlichen.

Ein Gegenentwurf zur Werbeökonomie

Hinter gute-rezepte.de steht der Unternehmer Nicolas Sacotte. Die Idee entstand nicht aus dem Wunsch, eine weitere Rezeptsammlung zu veröffentlichen, sondern aus Frustration über den Zustand vieler bestehender Kochportale.

„Rezepte sind Gebrauchsgegenstände. Wenn ich in der Küche stehe, möchte ich kochen – nicht erst zehn Werbebanner schließen, mich durch tausend Wörter Einleitung scrollen und das eigentliche Rezept zwischen Werbeblöcken suchen müssen. Deshalb haben wir eine Plattform entwickelt, die den Nutzer respektiert und seine Privatsphäre schützt.“

Über gute-rezepte.de

gute-rezepte.de ist eine neue deutschsprachige Rezeptplattform mit mehreren tausend Rezepten aus aller Welt. Der Fokus liegt auf Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Datenschutz. Ergänzt wird das Angebot durch ein Kochmagazin, einen Nährwertrechner, ein Zutatenlexikon sowie moderne Funktionen wie den Kochmodus und die Integration der Bring!-Einkaufsliste. Die Plattform wächst kontinuierlich und lädt Hobbyköche dazu ein, eigene Rezepte kostenlos mit der Community zu teilen.

Webseite: https://www.gute-rezepte.de

gute-rezepte.de ist eine neue und komplett werbefreie Rezepte-Plattform mit über 10.000 Rezepten aus aller Welt.

Kontakt

Nicolas Sacotte

Nicolas Sacotte

Eisenbahnstraße 1

88677 Markdorf

016096467277



https://www.gute-rezepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.