Neue Schutzumhausung und Antriebssysteme – Schencks Universalauswuchtmaschine Pasio 100 – 700

Zertifiziert für internationalen Einsatz – jetzt für größere Rotoren – zu sehen auf der EMO 2025

Das modulare Konzept der Universalauswuchtmaschine Pasio 100-700 hat sich bewährt – und bietet ab sofort noch weitere Vorteile und Features für die Anwender, von Werkstätten über Hersteller bis zu OEM. Vor allem die neuen Schutzeinrichtungen für die drei Varianten sind hier zu nennen, die neuen Antriebssysteme und die Erweiterungen bei Steuerung und Messtechnik. „Insgesamt haben wir in den letzten Monaten mit dem Feedback und Anforderungen aus dem Markt das Konzept der Pasio 100-700 konsequent weiterentwickelt“, zeigt sich Dieter Peiter, Global Sales Manager, mit dem Ergebnis sehr zufrieden. „Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion unserer Besucher bei der EMO 2025 in Hannover.“

Gelenkwellen-Antrieb für höhere Lasten und Performance

Die Universalauswuchtmaschine in ihren drei Größenabstufungen für Rotoren bis 100, 300 und 700 Kilogramm verfügt jetzt über einen Endantrieb via Gelenkwelle. Damit können noch höhere Lasten, Drehmomente und verschiedene Rotorklassen vermessen und ausgewuchtet werden. Die neue manuelle Drehzahlregelung ist vor allem für die Bereiche F&E, im Überholbereich oder bei Fertigung mit Stückzahl 1 gefragt.

Nach der CE-Zertifizierung hat die Pasio 100-700 jetzt auch die Eignung CCC für China und UL für den amerikanischen Markt erhalten.

Ergonomie überzeugt in der Praxis

Besonders gute Noten im Einsatz erhält das ausgereifte Bedienkonzept. Design und Ergonomie wurden hierbei zusammengebracht. Überzeugend sind die vielen durchdachten Details: der höhenverstellbare große Monitor, die einfach zu bedienende Festhaltebremse beim Rotorenwechsel und der neue Schaltschrank. Er ist jetzt komplett von vorne bestückbar und bedienbar. So kann die Maschine auch rückseitig direkt an eine Wand oder eine andere Maschine gestellt werden. In der Produktion wird so weniger Fläche benötigt und ein Service ist viel leichter möglich. Der Bandantrieb verfügt über eine pneumatische Spannung, Druckanzeigen-Manometer und Knebelschalter, so dass wiederkehrende Messungen wirklich unter den identischen Bedingungen durchgeführt werden können.

Bei der Schutzeinrichtung haben Konzept und die hochwertige Verarbeitung sogar so überzeugt, dass es bereits nur für sie eine Bestellung gab, für ein Fremdfabrikat, so Dieter Peiter.

Alle Pasio 100-700 sind mit der Messsoftware Schenck ONE ausgestattet, die in ihrer aktuellen Version einen hybriden Zugang zu Protokollen und Dokumentationen ermöglicht: über die Cloud und vor Ort mit einer Datenschnittstelle. Damit können die Unternehmen ihre Erkenntnisse über die REST API einfach in eigene Systeme anbinden, sind flexibel in der Nutzung (unabhängig von Zeit und Ort) und haben gleichzeitig die Hoheit über ihre Daten in der Hand..

Ob Lüfter, Spindeln, Elektroanker, Verdichter, walzen- oder scheibenförmig – die Pasio deckt das gesamte Rotoren-Spektrum für verschiedene Branchen und Unternehmen ab und bietet ein außergewöhnliches Maß an Flexibilität.

Schenck RoTec ist Weltmarktführer in dem Gebiet der Auswuchtlösungen. Das Unternehmen verfügt über 17 Tochtergesellschaften und Joint Ven-tures mit weltweit sechs Produktionsstandorten. Hinzu kommen über 36 Vertretungen und Büros auf allen fünf Kontinenten. Die Schenck RoTec Gruppe beliefert Branchen wie die Automobil- und -zulieferindustrie, die Elektroindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Turbomaschinenindustrie und den allgemeinen Maschinenbau mit innovativen Technologien.

Schenck RoTec ist Teil des Dürr-Konzerns, einem weltweit führenden Ma-schinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technolo-giefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhal-tige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,7 Mrd. EUR. Der Dürr-Konzern hat rund 18.400 Beschäftigte sowie 139 Standorte in 33 Ländern. Zum 1. Januar 2025 wurden die bisherigen Divisions Paint and Final As-sembly Systems und Application Technology in der neuen Division Auto-motive zusammengeführt. Seitdem agiert der Dürr-Konzern mit vier Divisions am Markt:

Automotive: Lackiertechnik, Endmontage-, Prüf- und Befülltechnik

Industrial Automation: Automatisierte Montage- und Prüfsysteme für Automobilkomponenten, Medizinprodukte und Konsumgüter sowie Auswuchtlösungen und Beschichtungsanlagen für Batterie-elektroden

Woodworking: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie

Clean Technology Systems Environmental: Abluftreinigungsan-lagen und Schallschutzsysteme

