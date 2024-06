Neue Sonderreise von Aviation & Tourism International: Mit der „Silver Whisper“ zu subtropischen Atlantikinseln

15-tägige Luxuskreuzfahrt zu den Azoren, Kanaren und nach Madeira – Spezialangebot inklusive Ausflüge, Linienflüge, Transfers und vielem mehr

Wenn in Mitteleuropa mit Einsetzen des Herbstes die Tage kürzer werden und die Natur beginnt, sich aufs Winterhalbjahr einzustellen, laden Inseln wie Madeira, La Gomera und die Azoren dazu ein, vor Beginn der kalten Jahreszeit noch einmal Sonne zu tanken sowie in blühende und üppig grüne Landschaften einzutauchen. Der auf Luxuserlebnisse spezialisierte Reiseveranstalter Aviation & Tourism International (Atiworld) hat eine neue Sonderreise inklusive zahlreicher Extraleistungen aufgelegt, bei der die Gäste an Bord der „Silver Whisper“ eine Reihe subtropischer Inseln im Atlantik besuchen, um goldene Herbsttage zu erleben.

Lavaformationen, Steilküsten und Fußballkult

Die Luxuskreuzfahrt beginnt am 30. September 2024 in Lissabon und bietet gleich zu Beginn etwas, das viele vom Alltag gestresste Gäste besonders zu schätzen wissen: zwei Tage Zeit zum Erholen – und Kennenlernen des Schiffes – auf See. Frisch gestärkt geht es danach auf die Azoren, wo Orte wie Praia di Vitoria und Horta zum Bummeln oder Entdecken der reichhaltigen Naturschätze auf den Inseln anregen. Besonders eindrucksvoll ist ein Abstecher zur Lavahöhle Gruta do Carvão nahe der Azorenhauptstadt Ponta Delgada.

Anschließend nimmt die elegante „Silver Whisper“ Kurs auf Madeira. Die Blumeninsel zeigt sich auch im Oktober prachtvoll und begeistert nicht zuletzt mit ihren spektakulären Steilküsten, dem Zedern-Wacholder im Hochland sowie köstlichen Madeiraweinen. Fußballfans kommen an dem CR7 Museum in Funchal nicht vorbei, und wer Nervenkitzel sucht, unternimmt auf den Straßen von Madeiras Hauptstadt eine rasante Fahrt im Holzschlitten.

Verzauberte Wälder und Lavawein

Zum Abschluss der Kreuzfahrt geht es zu den Kanarischen Inseln, wo die „Silver Whisper“ in San Sebastian auf La Gomera sowie in Puerto del Rosaria/Fuerteventura und Arecife/Lanzarote vor Anker geht. Zu entdecken gibt es viel, etwa die herrlichen Wander- und Trekkingrouten durch verzaubert wirkende Wälder auf La Gomera, wo dickes Moos und Farne an den Bäumen wachsen; die Sanddünen von Corralejo und das Oasis Wildlife mit seinen rund 3.000 Tieren auf Fuerteventura; oder die in schwarzem Lavaboden gedeihenden Reben des Lanzarote-Weines. Nach einem weiteren entspannenden Tag auf See kehrt die „Silver Whisper“ nach Lissabon zurück, wo die Reise nach gut zwei Wochen am 15. Oktober 2024 zu Ende geht.

Linienflüge und viele Landexkursionen bereits im Preis enthalten

Atiworld präsentiert diese ebenso erlebnisreiche wie erholsame Kreuzfahrt vom 30. September bis 15. Oktober 2024 als Sonderofferte mit zahlreichen Inklusivleistungen, für die man üblicherweise extra bezahlt. So enthält das Angebot neben der Kreuzfahrt ab/bis Lissabon (15 Nächte) bereits einen Landausflug pro Hafen und Tag, die Anreise mit Linienflügen ab/bis Deutschland, Österreich oder der Schweiz sowie die Taxistransfers in Lissabon. Pro Person kostet das Arrangement von Atiworld ab 5.555 Euro in der Vista Suite (Doppelbelegung).

Legerer Luxus auf höchstem Niveau

Mit der „Silver Whisper“ reisen die Gäste von Atiworld passend zu der Route mit einem ganz besonderen Kreuzfahrtschiff (maximal 382 Gäste bei 302 Besatzungsmitgliedern), das in legerem Ambiente zeitlose Eleganz mit Luxus und Komfort auf höchstem Niveau vereint. Man wohnt ausschließlich in außen liegenden Suiten, meist mit privatem Balkon, und freut sich über den aufmerksamen Butlerservice. Die Mahlzeiten in den Restaurants sind bei freier Platzwahl ebenso im Reisepreis enthalten wie die Getränke, auch in der Suite, sowie der 24 Stunden am Tag verfügbare Roomservice und unbegrenztes WLAN. Zum Relaxen und Genießen laden auf der „Silver Whisper“ unter anderem das stilvolle Zagara Beauty Spa, die Show Lounge mit anspruchsvoller Unterhaltung, die Observation Lounge sowie die Connoisseur“s Corner mit edlen Zigarren und exquisitem Cognac ein.

Alle Interessenten an dieser Reise sowie Reisebüros in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die für ihre Kunden dieses besondere Angebot buchen wollen, können sich direkt an Atiworld wenden: Telefon +49 (0)6023 917150, info@atiworld.de, www.atiworld.de

Der Veranstalter Aviation & Tourism International ist auf Luxuskreuzfahrten und hochwertige Individualreisen spezialisiert.

