Das Old Oak Restaurant in Bad Sooden-Allendorf stellt stolz seine neue, vielseitige Speisekarte vor. Mit einer Mischung aus bewährten Klassikern und innovativen neuen Gerichten verspricht das Old Oak seinen Gästen ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis. Von herzhaften Startern über köstliche Hauptgerichte bis hin zu neuen Burger- und Dessertvariationen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Gäste erwartet eine abwechslungsreiche Auswahl an Gerichten – von Starters wie dem beliebten Surf ’n‘ Turf und dem Little Caesar Salad bis hin zu herzhaften Hauptgerichten wie dem Old Oak Schnitzel mit hausgemachter Sauce, zartem Rumpsteak oder Lachsfilet in Weißwein-Zitronen-Buttersauce.

Auch die Burger-Liebhaber kommen nicht zu kurz: Der Old Oak Burger und der Chili Cheese Burger sind nur einige der Highlights. Vegetarier können sich auf den Veggie Burger freuen. Außerdem bietet die neue Karte ausgefallene Kreationen wie den Old Oak Hot Dog und die Kingsmen Platte mit hausgemachten Wings.

Für die kleinen Gäste gibt es ein besonderes Kindermenü. Verschiedene Beilagen sowie Dips runden das Angebot ab. Zum Abschluss dürfen Desserts wie der warme Brownie mit Pistazieneis oder der herbstliche Lotus Apple Crumble nicht fehlen.

Neue Speisekarte: Old Oak Restaurant Bad Sooden-Allendorf

Starters:

Little Caesar Salad

Mit hausgemachten Croutons und Parmesanspänen.

Surf ’n‘ Turf

Marinierte Garnelen und Roastbeef auf geröstetem Brioche.

Suppe der Saison

Mit gegrilltem Cheese Sandwich – eine perfekte Kombination für kalte Tage.

Hauptgerichte:

Old Oak Lachs

Sous vide gegartes Lachsfilet an einer Weißwein-Zitronen-Buttersauce mit geschwenktem Gemüse. Empfohlen wird der Süßkartoffelstampf.

Old Oak Salad

Mit angemachten Gurken, Kürbis, Coleslaw und Mais, wahlweise mit Hähnchenspieß, Pea + Mint Spieß (vegan) oder funky Falafel Bällchen (vegan).

Old Oak Schnitzel

Paniertes Schnitzel mit einer leicht pikanten, cremigen Kidney-Mais-Cheddar-Sauce (Old Oak Sauce).

Rumpsteak (250 g)

Sous vide gegartes Rumpsteak von der deutschen Färse, wahlweise mit Zwiebelmarmelade oder Zitronen-Pfefferkruste.

Schweinefilet (200 g)

Sous vide gegartes Schweinefilet in einer Bacon-Honig-Marinade.

Schnitzel Wiener Art

Klassisch zubereitet nach traditionellem Wiener Rezept.

Burger:

Chili Cheese Burger

Saftiges Rindfleischpatty mit pikanter Jalapeoo-Käse-Sauce, Cheddar, Tomaten, hausgemachten eingelegten Gurken, roten Zwiebeln, gemischtem Salat und Knoblauchmayo.

Kingsmen Platte

Burger nach Wahl mit hausgemachten Wings, Coleslaw und sous vide gegarten Cornribs.

Old Oak Burger

Saftiges Rindfleischpatty mit Old Oak Sauce, Bacon-Jam-Mayo, hausgemachten eingelegten Gurken, roten Zwiebeln und gemischtem Salat.

Old Oak Hot Dog

Hot Dog neu interpretiert im fluffigen Briochebun mit hausgemachten Wiener Würstchen, eingelegter Gurke, Röstzwiebeln, Knoblauchmayo, Old Oak Sauce und Zwiebelmarmelade.

Veggie Burger

Crunchy Veggie Patty mit hausgemachter Old Oak Sauce, Knoblauchmayo, Gurken, Tomaten und Zwiebeln – ein vegetarischer Genuss.

Kindermenü (bis 12 Jahre):

Kinder Burger mit Pommes

Kinder Nuggets mit Pommes

Kinder Schnitzel mit Pommes

Beilagen:

Hausgemachte Old Oak Wings

Rustikale Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln

Sous vide gegarte Cornribs

Steakhouse Pommes

Süßkartoffelstampf

Sweet Potato Fries

Dips:

Bacon-Jam Mayo

BBQ Mayo

Chimichurri

Knoblauchmayo

Salsa

Saucen:

Chili Cheese Sauce

Old Oak Sauce

Pfeffernaise

Portwein Jus

Desserts:

Kinder Spaghettieis

Kürbis Mousse

Lotus Apple Crumble

Warmer Brownie mit Pistazieneis

Weitere Informationen zur neuen Speisekarte und zur Reservierung:

www.old-oak-bsa.de & www.old-oak-gastronomie.de

Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten.

Der Fokus liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird.

Die saftigen Burger-Kreationen werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet – jeder Biss ist ein Highlight.

„Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren.

Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie frische, hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen – in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte.“

Weitere Informationen:

www.eskinivvach-eschwege.de

www.old-oak-gastronomie.de

