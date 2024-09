Neue Spitze für Keko: Fullservice-Agentur baut ihre Kreativabteilung aus

Benedikt Hüttel, Patrick Falter und Alexander Wolf bilden ab sofort neues Kreativ-Triple

Frankfurt, 09.09.2024 – Die Fullserviceagentur Keko macht immer wieder mit innovativen, aufsehenerregenden und unterhaltsamen Kampagnen auf sich aufmerksam. Und das nicht nur für Porsche, sondern auch für große Unternehmen aus der Sozialbranche und medizinische Produkte. Um ihre kreative Power auch künftig maximal ausspielen zu können, baut die Agentur nun ihre Kreation aus.

In diesem Zuge gibt es ab sofort eine neue Führungsspitze, die aus drei langjährigen Keko-Mitarbeitern gebildet wird. Nummer eins ist Benedikt Hüttel, der seit Anfang des Jahres in die Position des Executive Creative Directors aufgerückt ist. Er gehört bereits seit 16 Jahren als Texter zum Kreativteam der Fullservice-Agentur und hat in dieser Zeit vor allem für Kekos langjährigsten Kunden Porsche gearbeitet – in allen Märkten der Luxusmarke.

Ihm zur Seite steht Patrick Falter, der vor über 12 Jahren als Art Director bei Keko startete und seitdem kontinuierlich an Bord ist. Er wurde im August ebenfalls zum Executive Creative Director ernannt. Gemeinsam sind beide federführend für die Leitung des 12-köpfigen Kreativteams sowie die kreative Excellence im Bereich aller Agenturkunden verantwortlich. Dazu gehört unter anderem auch, das Social Media Team der Agentur neu zu strukturieren.

Der dritte im Bunde ist Alexander Wolf, der bereits 2007 als Junior Texter bei Keko gestartet ist. Er arbeitete 14 Jahre für die Agentur und war in dieser Zeit unter anderem für die Porsche Macan Kampagne verantwortlich. Nach einer dreijährigen Unterbrechung kehrte er diesen Sommer als Creative Director zu Keko zurück und bildet nun zusammen mit Benedikt und Patrick die neue Kreativspitze der Agentur.

„Mit Benedikt, Patrick und Alexander haben drei echte Keko Urgesteine die Führung unserer Kreativabteilung übernommen. Die drei ergänzen sich perfekt und sind in diesem Team eine echte Bereicherung für unsere Agentur. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unsere kreative Spitze mit langjährigen Mitarbeitern besetzen konnten, die sich im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt haben“, so Carsten Menge, Geschäftsführer von Keko.

Keko ist eine inhabergeführte Fullservice-Agentur für Werbung und strategische Markenentwicklung. Vom Hauptsitz Frankfurt aus entwickelte sich das Unternehmen seit 2009 zu einer international agierenden Gruppe mit Standorten in Singapur und Dubai. Als eine der wenigen Agenturen weltweit verfügt Keko über eine besondere Spezialisierung für die Zielgruppe der Premium- und Luxuskonsumente „Modern Affluents“. Mit diesem Schwerpunkt arbeiten rund 160 Mitarbeiter weltweit für Kunden wie Porsche, Pirelli, VIA Du bist wir sind, Blumenfisch, BWMK, Samson, M8IT und viele mehr.

