Neue Storytelling-Beratung hilft B2B Kunden zu gewinnen

Caesar & Harrison startet als GmbH & Co. KG in Kassel: Storytelling-Experten unterstützen Mittelstand bei der Kundengewinnung

Neue Unternehmensstruktur stärkt B2B-Marketing-Beratung mit StoryBrand-Methode

Kassel, 1. Januar 2026. Die Caesar & Harrison GmbH & Co. KG nimmt zum Jahresbeginn ihren Geschäftsbetrieb auf. Das Unternehmen mit Sitz in der Frankenstraße 6 in Kassel unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, durch strategisches Storytelling im B2B-Marketing mehr Leads zu generieren und Kunden zu gewinnen. Die geschäftsführenden Gesellschafter Holger König, Milan König und Ramon König bündeln in der neuen Gesellschaft mehr als 35 Jahre Erfahrung in Unternehmenskommunikation und Marketing.

„Viele Unternehmen mit hervorragenden Produkten verlieren potenzielle Kunden, weil ihre Botschaft im Markt nicht ankommt“, erklärt Holger König, Gründer und Diplom-Kommunikationswirt. „In einer Wirtschaft, in der immer mehr vergleichbare Produkte mit immer mehr Werbelärm um Aufmerksamkeit kämpfen, entscheidet die Klarheit der Kommunikation über Erfolg oder Misserfolg. Wer seine Kunden nicht erreicht, verliert sie – oft ohne es zu merken.“

Caesar & Harrison setzt auf das international bewährte StoryBrand-Framework, das von Unternehmen wie Procter & Gamble, Intel und Johnson & Johnson erfolgreich eingesetzt wird. Die Methode überträgt die Prinzipien des Storytellings auf das Marketing: Statt die eigene Unternehmensgeschichte zu erzählen, lernen Mandanten, ihre Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und deren Geschichte zu erzählen. Das Team begleitet Unternehmen von der Entwicklung einer klaren Markenbotschaft über den Aufbau von Sales Funnels bis zur Umsetzung in allen Kommunikationskanälen – von der Website über E-Mail-Marketing bis hin zu LinkedIn-Content.

„Wenn Unternehmen das StoryBrand-Framework einsetzen, berichten sie uns von einem regelrechten Ruck, der durch ihr Marketing geht“, sagt Milan König, Wirtschaftspsychologe und zertifizierter Business Coach. „Teams werden fokussierter, Botschaften werden klarer, und die Ergebnisse sprechen für sich: Unsere Mandanten erzielen typischerweise Performance-Steigerungen von 20 bis 30 Prozent pro Jahr.“

Mit der Gründung der GmbH & Co. KG schafft Caesar & Harrison eine solide Grundlage für weiteres Wachstum. Das Unternehmen hat bereits über 200 Mandanten im deutschsprachigen Raum unterstützt – von Solounternehmern bis zu milliardenschweren Mittelstandsunternehmen. „Die zentrale Frage, die wir gemeinsam mit unseren Mandanten beantworten, lautet: Wie kann Ihr Unternehmen ein unverzichtbarer Teil der Geschichte Ihrer Kunden werden?“, fasst Ramon König, Sales Manager und ehemaliger PwC-Berater, die Mission zusammen.

Interessierte Unternehmen können ein kostenfreies Beratungsgespräch unter www.caesar-harrison.de buchen. Im ersten 30-Minuten-Gespräch erhalten sie bereits konkret umsetzbare Tipps für ihr Marketing.

Über Caesar & Harrison

Caesar & Harrison ist eine auf B2B-Marketing spezialisierte Beratungsagentur mit Sitz in Kassel. Das Unternehmen unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, durch strategisches Storytelling mehr Leads zu generieren, Kunden zu gewinnen und nachhaltig zu wachsen. Als einer der ersten StoryBrand Certified Guides weltweit bringt Gründer Holger König die Expertise direkt aus Nashville nach Deutschland. Das Team vereint fast 100 Jahre Storytelling-Erfahrung aus Journalismus, TV-Produktion, Unternehmensberatung und Wirtschaftspsychologie.

Pressekontakt

Caesar & Harrison GmbH & Co. KG

Holger König

Frankenstraße 6

34131 Kassel

Telefon: +49 (0) 561 98802984

E-Mail: kontakt@caesar-harrison.de

Web: www.caesar-harrison.de

Hinweis für Redaktionen: Bildmaterial der Geschäftsführer steht auf Anfrage zur Verfügung.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.