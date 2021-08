Neue Streaming Encoder und Bonding Router von Mine Media

Deutsche Livestream Agentur als Handels- und Servicepartner

2021 änderte sich das Fernseh- und Videokonsum-Verhalten der Internetnutzer massiv. Die Möglichkeit, in den sozialen Medien live zu gehen, ist unverzichtbarer geworden. Ein Ü-Wagen ist ein Relikt der 2000er Jahre! Dank ausgebauter Mobilfunknetze mit 4G können Sendeanstalten ihre Live-Videos jederzeit von jedem Winkel der Welt aus verbreiten. Livestreaming ist 2021 wichtiger denn je!

Intuitive Video Streaming Encoder, Router und Switched von Mine Media jetzt auch in Deutschland

Mine Media baut hochwertige Video Streaming Systeme an, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen für Live-Streamings mehr als nur gerecht werden.

Die Mine Media Encoder und Bonding Router nutzen IP-gebundene Übertragungsprotokolle, Cloud-Netzwerke, Wi-Fi, 3G/4G/5G-Netzwerke und Ethernet. Das Portfolio umfasst sowohl Bonding Encoder als auch Router, die schnelles und stabiles Videostreaming bis zur 4K Übertragung ermöglichen.

Alle Encoder verwenden die fortschrittlichste Videocodierung-Technologie (H.264 und H.265) für eine beste Bild- und Tonqualität bei einer geringen Bandbreite. Die Livestream-Hardware von Mine Media sind intuitiv zu bedienen und per App oder Web-Browser steuerbar. So kann ohne Aufwand über eine eigene Software auf jeden RTMP Server, Website, YouTube, Twitch, Facebook oder anderen sozialen Medien live gestreamt werden. Mine Media legt besonderen Wert auf qualitativ hochwertige Produkte, intensive Tests und maximale Mobilität für professionelle Livestreamer.

Deutsche Livestream Profi als Distributor- und Servicepartner

Seit 2021 ist die Prankl Trading & Services GmbH in München der exklusive deutsche Handelspartner für die Produkte von Mine Media. Livestream ist für das Team von Prankl kein Neuland. Zusammen mit den Kollegen von Stream1.eu bietet der Händler nicht nur Produkte an, sondern hat auch echte Erfahrung im eigenen Livestreaming. Sprich: Die Kollegen sind vom Fach und setzen die Mine Media Produkte bei jeder Produktion mit ein.

Ideale Voraussetzungen also für eine fundierte sowie umfangreiche Beratung von Profis für Profis.

Der Support, wie etwaige Reparaturen und Hilfestellung bei der Bedienung werden in Deutschland abgewickelt. Notwendige Bonding Server werden von Prankl auf deutschen Servern in deutschen Rechenzentren gehostet, betreut und angeboten.

Einsatzmöglichkeiten der Mine Media Produkte:

– Sportveranstaltungen und Outdoor Events

– Fernmedizin und Teleübertragung

– Hochzeiten und Kirchen

– Homeschooling und Universität

– Firmenkonferenzen und Events

– YouTube, Facebook und Twitch Live Streaming

– Outdoor Interviews und Pressekonferenzen

– Produktpräsentationen und Preisverleihungen

und viele mehr

Livestreaming Produkte von Mine Media

Internet Bonding Modem

Mine M4 Mini – Internet Bonding Modem 4G

Der Mine M4 Mini ist ein Internet Bonding Modem mit 4x 4G (LTE) Übertragung des Herstellers Mine Media. Eine stabile und ausfallsichere Internetverbindung erreicht das Modem dank Internet Bonding. 4x LTE-Modems und 1 Ethernet/LAN-Anschluss sorgen für die Internetverbindung. Zusätzlich gibt es noch eine Router-Funktion mit 2x LAN und 2x Wifi (2,4 GHz + 5,8 GHz). Der Bonding Server als Gegenstelle wird “Hosted in Germany” angeboten. Maximal mobil ist der M4 dank seinem integrierten Akku.

Der UVP liegt bei 1.899 Euro netto

Livestream Encoder

Mine Q9 5G Live Bonding Encoder

6 Mobilfunkverbindungen gleichzeitig, eine davon mit der neuesten Technologie 5G, und das Videosignal in 4K: der Mine Media Bonding Encoder Q9 überzeugt als Livestream Kraftprotz. Im Q9 steckt richtig viel Power. Denn er kann nicht nur Internet Bonding betreiben, sondern auch encodieren. Dabei gibt es zwei Inputs für das Bildsignal: HDMI und SDI. Zwischen beiden kann während des Streams geswitcht werden. Für ein maximal detailreiches Bild beim Streamen sorgt der Q9 mit seiner 4K-Auflösung, die viermal höher ist als Full-HD.

Der UVP liegt bei 8.499 Euro netto

Mine Q8 4G Live Bonding Encoder

Der Mine Q8 4G Livestream Bonding Encoder des Herstellers Mine Media wandelt das Videosignal in einen Livestream um. Durch die zwei integrierten HDMI und SDI-Ports, also maximal 2x 1080P60 Inputs, kann während des Livestreams fließend zwischen den Signalen gewechselt werden. Insgesamt 6 Internet-Verbindungen, bestehend aus 3x 4G LTE Mobilfunk, 1x USB Dongle, 1x Wifi und 1x Ethernet, sorgen für einen stabilen Livestream. Dank Internet Bonding und den integrierten Akku kann maximal mobil gestreamt werden.

Der UVP liegt bei 1.999 Euro netto

Livestream Video Mischer

Mine R8 4G Bonding Videomischer

Der R8 vereint gleich vier Geräte in einem: Internet Bonding Device für Livestream Übertragungen, Encoder RTMP / SRT, Receiver von Livestreams und Videomischer. Jeweils zwei HDMI- und zwei SDI-Inputs, also insgesamt vier physische Bildquellen, plus die Option weitere vier externe Bildquellen als RTMP/SRT zuzuschalten, machen aus dem R8 ein unverzichtbares mobiles Gerät beim Livestreaming. Damit nicht genug: er kann auch Monitoring, Mischen, Abstimmen und Aufzeichnen.Der R8 ist aufgrund seiner intuitiven Bedienung sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet. Im Akku-Betrieb sind vier Stunden Livestreaming Mischung kein Problem. Übers Internet Bonding bündelt der Videomischer 2x 4G/LTE Verbindungen, 1x LTE USB Stick, 1x Wifi und 1x kabelgebundenes Ethernet über LAN.

Der UVP liegt bei 4.499 Euro netto

Der M4, Q8 und R8 sind momentan sofort lieferbar in Deutschland.

