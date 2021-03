Neue Technologien für Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine

BIOLIFE entwickelt evidenzbasierte Komplementärmedizin

Heidelberg, 17. März 2021. Das innovative Life Sciences-Unternehmen BIOLIFE aus Heidelberg revolutioniert mit zwei neuen Produktlinien den Markt für Nahrungsergänzungsmittel und Phytopharmaka. Bei den BIOLOVING-Produkten kommt die Solmic®MicelleTechnology zum Einsatz und die BEYOND AVERAGE-Linie nutzt die SMARTBEADS-Technologie.

Patentiert und nachgewiesen wirksam: Solmic®MicelleTechnology

Vitamin D ist ein fettlöslicher Stoff. Doch der menschliche Darm nimmt nur wasserlösliche Stoffe auf und umhüllt deshalb fettlösliche Stoffe mit Wasser, um sie verwerten zu können. Die Idee: Die Solmic®MicelleTechnology nimmt dem Darm die Arbeit ab und umhüllt fettlösliche Aktivstoffe und Solubilisate aus Naturextrakten mit Wasser. Sie führt zu einer verbesserten Bioverfügbarkeit der formulierten Substanzen, so dass sie durch den Körper optimal verwertet werden können. Aktuell läuft ein klinisches Entwicklungsprogramm unter der Leitung von Prof. Dr. Gert Fricker am Institut für Pharmazie und Molekulare Biotechnologie an der Universität Heidelberg, mit dem die Wirksamkeit belegt und optimiert werden soll.

“Wir wollen, dass Patienten auch auf die Wirkung von Komplementärmedizin zählen können, ähnlich wie es bei der klassischen Medizin der Fall ist. Mit evidenzbasierten Studien und patentierten Verfahren wollen wir unsere hochqualitativen Produkte von der Konkurrenz abgrenzen”, kommentiert Dr. Marcus Furch, COO und CDO von BIOLIFE, den Zweck und das Ziel des Unternehmens. Noch befindet sich auf dem Markt erhältliche Komplementärmedizin oft im Spanungsfeld von Überschätzung und Kritik – wie beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel und pflanzliche, rezeptfreie Arzneimittel. An dieser Stelle will BIOLIFE Fakten schaffen durch Studien und Tests.

Mit dem LiquidVitamin D3 “Let the sunshine in” bringt BIOLIFE ein Präparat auf den Markt, mit dem der menschliche Darm Vitamin D deutlich schneller aufnimmt. Weitere Produkte nutzen die Solmic®MicelleTechnology, um das Immunsystem, das Herz-Kreislaufsystem oder den Magen zu stärken. Eine Übersicht der BIOLOVING-Produkte ist online zu finden.

BEYOND AVERAGE und die Smart Beats Technologie

Hinter SMARTBEADS® verbergen sich einzigartige Nahrungsergänzungsmittel, also Time Release Pellets, die sich an Sportler richten. Ihre Inhaltsstoffe sind bewährt. Aber eine innovative Technologie steigert ihre Effizienz um ein Vielfaches, indem sie die Wirkstoffabgabe auf bis zu 24 Stunden ausdehnt. “Gemäß unserer Philosophie der evidenzbasierten Komplementärmedizin basiert auch die Entwicklung der SMARTBEADS-Technologie auf Studien, die Spezialisten mit über 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der zeitversetzt aufgelösten Nahrungsergänzungsmittel durchgeführt haben”, sagt Dr. Furch.

In allen Produkten von BIOLIFE werden nachweislich hochwertige Rohstoffe verarbeitet, um auch hier die Balance zu halten. Denn BIOLIFE will in allen Bereichen dazu beitragen, das Leben in Balance zu halten oder zu bringen.

Preserve Health, Restore Disease, Be Balanced: BIOLIFE trägt dazu bei, das Leben in Balance zu halten oder zu bringen. Deshalb bietet die BIOLIFE-GROUP ein starkes Portfolio an einzigartigen Life Science Produkten, die von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln über Produkte für die Hautpflege bis zu optimierten Rezepturen aus der traditionellen, insbesondere chinesischen, Medizin (TCM) und neuen Anwendungen der personalisierten Medizin reichen.

