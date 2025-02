Neue Therapieansaetze- Mit Infusionen gegen Bluthochdruck, Umweltgifte und Co.

Reutlingen. Die Gesundheitspraxis Emrich will die ganzheitliche Sichtweise auf die komplexen Prozesse im Körper lenken. Entzündungen, Beschwerden und Krankheiten werden in der Reutlinger Praxis seit einiger Zeit auch mit der Infusions- und Hochfrequenztherapie gezielt behandelt. Die gesellschaftlichen Entwicklungen bezüglich körperlicher Inaktivität, Stress, Rauchen und Alkohol verursachen beispielsweise ein metabolisches Syndrom bzw. Übergewicht, Bluthochdruck, Zucker- und Fettstoffwechselstörungen. Viele Menschen sind sich dabei nicht bewusst, wie Vital- und Mikronährstoffe auf Entzündungen im Körper wirken.

Bei Beschwerden wie Schmerzen, grippalen Infekten, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes sowie chronischen Leiden der Atemwege und des Herz-Kreislauf-Systems wird nach einer umfassenden Labordiagnostik von Blut und Stuhl zunehmend eine individuell abgestimmte Infusionstherapie in Kombination mit Hochfrequenztherapie als unterstützende Maßnahme zur Gesundung empfohlen. Heilpraktiker Tobias Emrich erklärt: „Unser Ziel ist es, den Körper wieder in seine natürliche Funktion zu bringen und Heilungsprozesse gezielt zu fördern. Dabei konzentrieren wir uns auf die chronischen Beschwerden unserer Patienten, um die körpereigene Regulation zu optimieren und die Zellerneuerung zu beschleunigen.“ Durch den ganzheitlichen Ansatz der funktionellen Medizin in seiner Praxis wird der Genesungsprozess individuell begleitet und gefördert.

Und Khulan Emrich ergänzt, „Bei der Infusionstherapie werden dem Körper mit hochdosierten orthomolekularen Vitalstoffen die Mikronährstoffe direkt durch Infusionen verabreicht und somit der Magen-Darm-Trakt umgangen. Diese Infusionen kombinieren wir zeitgleich mit hochfrequenten Wechselfeldern der me2vie-Systemtherapie“. In der Gesundheitspraxis Emrich wird bereits seit einiger Zeit diese Kombitherapie gezielt und effektiv an den richtigen Stellen des Körpers eingesetzt.

„Und wenn der Patient neben der Behandlung, präventiv auf die richtige Ernährung, Bewegung und Einstellung achtet, kann sein eigener Gesundheitszustand meist gut beeinflusst werden“. So auch bei einer 55-jährigen Patientin mit Übergewicht, Schlaf-, Durchblutungsproblemen und Schmerzen im ganzen Körper. „Nach bereits zwei Monaten“, so Emrich, „war sie 10kg schlanker, fitter und hatte keine Entzündungen mehr im Körper. „

Und da der Wissensbedarf in der Gesellschaft und bei den Patienten sehr hoch ist, hat die Praxis sich, auch in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsforum Eningen, die weitere Information von Patienten und Interessierten auf die Fahne geschrieben. Ein Vortrag zu chronischen Erkrankungen ist in Diskussion und ein eigener Erklär-Kanal auf YouTube soll neben Facebook, Instagram und Co. für die Verbreitung ihres Wissens und Erfahrungen sorgen. Wir dürfen gespannt sein!

Weitere Informationen:

www.gesundheitspraxis-emrich.de

www.Gesundheitsforum-Eningen.de

Wir unterstützen Sie dabei, sich aktiv für Ihre Gesundheit einzusetzen.

In unserer Praxis verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz: Unser Fokus liegt auf der Identifikation und gezielten Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen von Beschwerden und Krankheiten.

Wenn Ihr Körper unter Belastungen leidet und Ihnen Signale sendet, ist es entscheidend, diese Signale zu verstehen. Ignorieren oder bloßes Bekämpfen von Symptomen kann im schlimmsten Fall zu chronischen Erkrankungen führen.

Wir vereinen Osteopathie und Funktionelle Medizin in unserer integrierten Herangehensweise mit dem Ziel gemeinsam mit Ihnen den Weg zu Ihrer optimalen Gesundheit zu gestalten.

