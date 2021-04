Leonberg, 13. April 2021. GEZE hat die Treppenhauszentralen THZ N4 und THZ Comfort N4 komplett überarbeitet: Sie verfügen nun über ein stärkeres Netzteil, mit dem sich ein weiterer Fensterantrieb versorgen lässt. Außerdem sind jetzt beide Modelle mit einer Schnittstelle für das GEZE Serviceterminal ST220 ausgerüstet, mit dem die Inbetriebnahme und Wartung schneller und komfortabler durchgeführt werden können. Eine neue Anschlussklemme vereinfacht den Anschluss der Motorlinie.

Rauchableitung und Belüftung in einer Zentrale

GEZE Lösungen sorgen dort für Sicherheit, wo baurechtlich lediglich eine Rauchableitung gefordert ist, etwa in Treppenhäusern, erfüllen aber auch die hohen RWA Anforderungen. Durch ihre geringen Maße lassen sich die optimierte THZ N4 und THZ Comfort N4 auch in engen Treppenhäusern unauffällig montieren. Die integrierten Lüftungsfunktionen sorgen für eine optimale Belüftung. 4,5 Ampere Ausgangsstrom reichen aus, um bis zu 4 Fensterantriebe wie den GEZE Slimchain Kettenantrieb betreiben zu können.

Einfach installiert und gewartet

Eine neue Anschlussklemme für die Motorlinie macht die Verdrahtung deutlich einfacher: Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu. Über die ST220-Schnittstelle lassen sich die Modelle einfach in Betrieb nehmen und warten – Parameter, Betriebszustände und Störmeldungen werden in Klartext angezeigt.

Durch die Meldekontakte ist auch die Weiterleitung der Signale, zum Beispiel an die Gebäudeleittechnik, möglich. Wind- oder Regenmelder lassen sich ohne Zusatzmodul an die Zentralen anschließen – Fenster schließen damit auch bei Regen oder starkem Wind sicher.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie zum Download unter:

geze.de/de/newsroom/neue-treppenhauszentralen-thz-n4-und-thz-comfort-n4-von-geze

ÜBER GEZE:

GEZE ist ein innovatives, weltweit agierendes Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.100 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

Bildquelle: ©GEZE GmbH