Neue Umfrage unter Data Engineers deckt auf: Mehr als zwei Drittel der Unternehmen lassen wertvolle Daten ungenutzt

Infrastrukturprobleme hindern Daten-Experten mit den Anforderungen des Unternehmens Schritt zu halten

München, 11. März 2021 – Obwohl datengestützte Entscheidungsprozesse einer der wesentlichen Erfolgsindikatoren für Unternehmen sind, zeigt eine neue weltweite Studie, dass Unternehmen das Potential ihrer Daten nicht im vollen Umfang erschließen können. Laut der Studie von Dimensional Research im Auftrag von Fivetran, führender Anbieter für automatisierte Datenintegration, erschweren Unzulänglichkeiten in der Dateninfrastruktur den einfachen Zugriff auf Unternehmensdaten für Analysen. 44 Prozent der befragten Datenexperten gaben an, dass zentrale Daten für die Entscheidungsfindung nicht herangezogen werden können. Weitere 68 Prozent erklärten, dass zusätzliche Geschäftseinblicke aus den vorhandenen Daten extrahiert werden könnten, hätten sie mehr Zeit. Bei der Transformation der Daten aus verschiedenen Systemen in ein analysebereites Format, haben Data Engineers mit Schwierigkeiten bei der Bereitstellung der Daten zu kämpfen.

Fivetran präsentiert die Ergebnisse der globalen Umfrage unter 543 Datenexperten am 11. März 2021 im Rahmen des virtuellen Data Engineer Appreciation Day. Bei. Bei dem Online-Event diskutieren Ingenieure und Experten aus aller Welt über die aktuelle Entwicklung der Branche, tauschen wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen aus und wertschätzen die Arbeit der Data Engineers.

Laut der Umfrage stehen Data Engineers vor folgenden Herausforderungen:

– 98 Prozent der Befragten haben Probleme beim Bau von Pipelines für die Bereitstellung von Daten.

– 98 Prozent beklagen sich über unterbrochene Pipelines, dabei berichten 51 Prozent der Befragten, dass dies mehr als einmal im Monat vorkommt.

– Als Hauptgründe für täglich unterbrochene Pipelines werden nicht verfügbare Datenquellen sowie Änderungen des Datenschemas angegeben.

Infolgedessen leidet das Geschäft darunter, dass die Data Engineers zu viel Zeit damit verbringen, Pipelines zu reparieren und zu pflegen. Anspruchsvollere Aufgaben, die sich positiv auf den Geschäftserfolg auswirken, bleiben dabei auf der Strecke. 66 Prozent der befragten Data Engineers berichten von verminderter betrieblicher Effizienz sowie 59 Prozent von verzögerten Entscheidungen oder verpassten Gelegenheiten aufgrund von defekten Pipelines.

“Data Engineers haben einen erheblichen Einfluss auf umsatzrelevante Geschäftsentscheidungen. Wartungsintensive Data Pipelines hindern sie daran ihren Beitrag in vollem Umfang zu leisten. Unternehmen sollten sich den Herausforderungen bewusst sein, vor denen diese wichtigen Mitarbeiter stehen, um die Daten stets aktuell und einfach den verschiedenen Stakeholdern bereitzustellen”, so George Fraser, CEO von Fivetran. “Fivetran bietet einen zuverlässigen Zugriff auf Daten durch vollständig verwaltete Data Pipelines und SQL-Transformationen – mit 99,9 Prozent garantierter Verfügbarkeit. Auf diese Weise können Unternehmen Daten schneller nutzen und Entscheidungen treffen, anstatt ihre wertvollen Ressourcen für den Aufbau und die Wartung von Pipelines zu verschwenden.”

Für Großunternehmen und KMUs ist ein sofortiger und zuverlässiger Zugriff auf Daten für die Entscheidungsfindung von wesentlicher Bedeutung. Die Studie zeigt, dass die Schwierigkeiten der Data Engineers mit den Pipelines den Prozess noch mehr belasten können und Unternehmen dadurch wertvolle Erkenntnisse verloren gehen.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

– 79 Prozent der Unternehmen planen, im nächsten Jahr mehr Data Engineers einzustellen

– 72 Prozent der Unternehmen verschieben Quelldaten täglich oder sogar häufiger

– 59 Prozent der Unternehmen nutzen 11 oder mehr Datenquellen

– 91 Prozent geben Probleme bei der Verfügbarkeit von Quellen als Grund für täglich unterbrochene Pipelines an

– 55 Prozent sagen, dass die Reparatur von Pipelines länger als einen Werktag dauert

– 86 Prozent nutzen mehrere Lösungen, um neue Data Pipelines zu erstellen

– 41 Prozent sagen, dass ein Mangel an Datenstrategie (Richtlinien, Prozesse, standardisierte Technologie) die größte Herausforderung in Bezug auf Daten für ihr Unternehmen ist

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Fivetran Newsroom.

Fivetran ist der führende Anbieter für automatisierte Datenintegration. Das Unternehmen bietet eine vollautomatisierte, vollständig verwaltete Datenintegrationslösung an, die in wenigen Minuten eingerichtet ist. Durch vordefinierte Konnektoren werden Daten automatisiert in normalisierten, analysebereiten Schemata an das Datawarehouse geliefert.

Mit dem Einsatz von Fivetran wird Zeit gewonnen, die IT Professionals traditionellerweise mit der Einrichtung und Pflege von Data Pipelines verbringen. Durch die Zentralisierung und den Zugriff auf aktuelle und vollständige Daten können Unternehmen spielend einfach datengetriebene Nutzungsszenarien realisieren.

Fivetran wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oakland mit weiteren Standorten in Denver, Sydney, Bangalore, Dublin, London und München. Weitere Informationen unter Fivetran.com

