Neue Umstände, neue Chancen

Donauwörther Druckerei entwickelt kreative Produkte

Staudigl-Druck entwickelt individuelle Produkte als Schutzmaßnahme, um mit genügend Abstand den Alltag hygienekonform zu meistern. Mit der Arbeit trägt das Unternehmen bei, dass das Arbeitsleben in den

unterschiedlichsten Bereichen wieder Fahrt aufnehmen kann.

Wenn Menschen aufeinander treffen ist zusätzlicher Schutz notwendig

Ob kreative bunte Papiermasken, nützliche Trennwände fürs Büro oder Fußbodenaufkleber – die Firma Staudigl-Druck hat in den letzten Wochen ihr Produktangebot unter dem Slogan “Corona, nein danke” stetig erweitert. Besonders hervorzuheben sind die eigens entwickelten Einweg-Behelfsmasken aus Papier. Diese können innerhalb einer Woche bis zu eine Million Mal am Firmensitz produziert und direkt an den Kunden ausgeliefert werden.

Alle Produkte finden Sie auf www.CoronaNeinDanke.de

Die Full Service Druckerei Staudigl-Druck produziert mit 40-jährigem Know-how im Offsetdruck und Digitaldruck Plakate, Kalender und Werbetechnik. Mit modernster Drucktechnik, hoher Flexibilität und Qualität wird gewährleistet, dass jeder Auftrag von kleinen bis hin zu hohen Auflagen optimal produziert wird. Das Kundeninteresse steht bei der Firma Staudigl-Druck immer im Fokus. Kompetente und zuverlässige Beratung bilden dabei die Basis für ein perfektes Druckprodukt.

