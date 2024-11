Neue Versorgungsform beim 1A Pflegedienst Hannover

1:1-Intensivpflege in eigenen Wohnungen

Hannover, 04. November 2024 – Der 1A Pflegedienst bietet Patienten, die auf Intensivpflege angewiesen sind und eine persönliche Betreuung außerhalb ihrer eigenen vier Wände benötigen, eine neue, innovative Versorgungsform.

Über 1A Pflegedienst

Einzigartige Betreuungsform für intensive Pflegebedürfnisse

Mit der neuen Versorgungsform richtet sich der 1A Pflegedienst gezielt an Patienten, deren häusliche Umgebung eine intensive Betreuung nicht ermöglicht. In einer eigenen Wohnung können sie nun in vertrauter Umgebung und mit einem speziell für sie zusammengestellten Pflegeteam versorgt werden. Dies bietet nicht nur eine persönliche Betreuung, sondern ermöglicht auch eine Entlastung der Angehörigen.

Patientenzufriedenheit und flexibles Überleitmanagement

Dank eines strukturierten Überleitmanagements bietet der 1A Pflegedienst eine schnelle und nahtlose Versorgung für neue Patienten und ihre Familien. Das Modell unterstützt Familien, die eine Rundum-Betreuung und Flexibilität benötigen, und garantiert eine hohe Pflegequalität durch engagierte Mitarbeiter.

Der 1A Pflegedienst mit Sitz in Hannover ist spezialisiert auf die außerklinische Intensivpflege und Heimbeatmung für Erwachsene und Kinder. Seit 2015 bietet das Unternehmen mit einem Team von über 130 erfahrenen Fachkräften hochwertige, individuelle Pflege in Hannover und Umgebung. Ziel des 1A Pflegedienstes ist es, Patienten eine umfassende Betreuung in einer sicheren, vertrauten Umgebung zu ermöglichen und gleichzeitig Angehörige zu entlasten.

