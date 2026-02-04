Neue Videoreihe im Handwerk startet

„Aus Liebe zum Handwerk“ – Echte Betriebe, echte Projekte, echte Einblicke

Berlin, 03.02.2026 – Handwerk live, unverstellt und authentisch: Mit der neuen Videoreihe „Aus Liebe zum Handwerk“ gibt „das Programm“ von der synatos GmbH Handwerksbetrieben eine Bühne, wie sie sie noch nie hatten. Ohne Drehbuch, ohne Werbeinszenierung zeigen die Videos, was hinter jedem Auftrag steckt – von den ersten Handgriffen bis zum fertigen Meisterwerk.

Die Reihe begleitet Betriebe bei ihren Projekten und rückt Handwerkskunst, Präzision und Leiden-schaft in den Mittelpunkt. Zuschauer erhalten Einblicke in die Abläufe, die für Qualität und Verläss-lichkeit sorgen, und erleben das Handwerk so echt wie nie zuvor.

Das Besondere: Die Videoreihe zeigt keinen perfekten Werbefilm, sondern den echten Alltag auf Baustellen, in Werkstätten und Büros. Entscheidungen, Handgriffe und Organisation werden authentisch festgehalten – mit dem Ziel, die Leistung der Betriebe sichtbar zu machen.

„Es fasziniert mich immer wieder, wie viel Leidenschaft, Präzision und Herzblut in jedem Auftrag steckt. Mit „Aus Liebe zum Handwerk“ möchten wir dieser Faszination Ausdruck geben.“ beschreibt Gregor Müller, Initiator der Videoreihe, seine Idee.

Teilnehmen können Handwerksbetriebe, die „das Programm“ aktiv nutzen, spannende Projekte im Raum Berlin-Brandenburg umsetzen und bereit sind, von einem Kamerateam begleitet zu werden.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie unter: https://bit.ly/aus-liebe-zum-handwerk

Das Programm – aus Liebe zum Handwerk.

Die synatos GmbH wurde 2016 gegründet. Ihre Handwerker-Software „das Programm“, eine web-basierte all-in-one Lösung, um das Geschäft digital zu steuern, wurde seit 2019 in Zusammenarbeit mit Handwerkern programmiert. So wurde eine anwenderzentrische Entwicklung gewährleistet, die Feedback aus der Praxis schnell umsetzt und sichergestellt, dass Themenstellungen der Betrie-be und neue Entwicklungen direkt integriert werden können. Sechs Monate lief das Tool im Probe-betrieb und ist seit 2020 im Einsatz. Heute wird „das Programm“ von rund 1000 Kunden verschiede-ner Betriebe eingesetzt – die größten davon mit rund 70 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Es wird ausgerichtet an den Bedarfen des Marktes stets weiterentwickelt. Das Handwerk kann nun seiner eigentlichen Arbeit nachgehen, während die Verwaltung durch das Programm verschlankt, geglättet und optimiert wird. Handwerksbetrieben steht damit modernste IT-Technologie zur Verfügung, ohne eine eigene IT-Abteilung oder Entwickler beschäftigen zu müssen.

Firmenkontakt

synatos GmbH

Simon Lübeck

Danzigerstraße 16

10435 Berlin

030 814 552 50



http://das-programm.io

Pressekontakt

WORDFINDER GmbH & Co. KG

Ann Pohns

Osterbrooksweg 35

22869 Schenefeld

040 840 55 92-12



http://www.wordfinderpr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.