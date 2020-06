Neue VOLTARIS-Prüfstelle GSL3 für Gas-Messgeräte offiziell anerkannt

VOLTARIS erweitert mit der neuen Prüfstelle das Angebot der Zählerdienstleistungen für Gasmessgeräte. Am 15. Mai wurde die Prüfstelle GSL3 am Standort Merzig offiziell vom saarländischen Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz (LUA) gemäß den Vorschriften des Mess- und Eichgesetzes staatlich anerkannt. VOLTARIS ist damit nun Träger von drei staatlich anerkannten Prüfstellen für Elektrizitäts- und Gas-Messgeräte.

In den Prüfstellen ERP3 in Maxdorf und ESL3 in Merzig übernimmt das Unternehmen die Eichung von Elektrizitätszählern, Wandlern und Zusatzeinrichtungen, die Eichgültigkeits-Verlängerungen und die Befundprüfungen. Mit der Anerkennung der Prüfstelle GSL3 erhält VOLTARIS nun auch offiziell die Befugnis zur Durchführung hoheitlicher Aufgaben im Bereich der Gas-Messgeräte. Dazu gehören die Eichung und Befundprüfung von Mengenumwertern und deren Zusatzeinrichtungen und die Betriebsprüfungen und Inbetriebnahmen beim Wechsel von Gaszählern und bei der Erneuerung von Gas-Messgeräten.

“Bedingung für die Anerkennung war unter anderem die Einführung eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems, das der Art, der Bedeutung und dem Umfang der durchzuführenden hoheitlichen Tätigkeiten entspricht”, erklärt VOLTARIS Geschäftsführer Volker Schirra. Mit diesem wird die Trennung zwischen denjenigen Aufgaben, die die Prüfstelle im Rahmen der staatlichen Anerkennung wahrnimmt, und den übrigen Aufgaben sichergestellt.

Mit der Übergabe der Urkunde wurde auch das Prüfstellenpersonal von den Eichbehörden offiziell bestellt: Alexander Monzel wurde zum Leiter und Giuseppe Melluso zum stellvertretenden Leiter ernannt.

“Wir freuen uns über die offizielle Anerkennung unserer Prüfstelle. Ein besonderer Dank geht an unsere Mitarbeiter, die die Voraussetzung für die Anerkennung geschaffen haben – insbesondere das umfangreiche Qualitätskonzept und die Erstellung des Qualitätsmanagement-Handbuchs. Und natürlich gratulieren wir den beiden Kollegen, die die Prüfstelle künftig leiten werden”, so Frank Wolf, Bereichsleiter Zählerdienstleistungen bei VOLTARIS.

“Derzeit arbeiten wir zwar mit Hochdruck an der Umsetzung des Smart Meter Rollouts im Strombereich. Mit der Prüfstelle für Gas-Messgeräte zeigen wir, dass wir auch alle wichtigen Zählerdienstleistungen für Gasversorger erbringen”, betont VOLTARIS Geschäftsführer Karsten Vortanz. Denn zusätzlich zu den hoheitlichen Aufgaben bietet VOLTARIS ein umfassendes, herstellerunabhängiges und qualitätsgeprüftes Sortiment an Gaszählern und Zubehör an. Die Leistungen umfassen weiterhin Annahme- und Qualitätsprüfungen, Instandsetzung und Parametrierung und die Planung und Durchführung von Stichprobenprüfungen.

VOLTARIS ist der Experte für alle Leistungen im klassischen und intelligenten Metering. Wir bieten Energielieferantenm, Netzbetreibern und Industrie modulare Lösungen entlang der gesamten Prozesskette des grundzuständigen und wettbewerblichen Messstellenbetriebs: Gerätemanagement, Gateway-Administration, Mess- und Energiedatenmanagement für alle Marktrollen sowie Mehrwertdienste mit dem intelligenten Messsystem wie Submetering, Visualisierung und Steuerung.

Firmenkontakt

VOLTARIS GmbH

Simone Käfer

Voltastraße 3

67133 Maxdorf

06237/935-460

simone.kaefer@voltaris.de

http://www.voltaris.de

Pressekontakt

Ansel & Möllers GmbH

Simone Setka

König-Karl-Straße 10

70372 Stuttgart

0711/92545-218

s.setka@anselmoellers.de

http://www.anselmoellers.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.