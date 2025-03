Neue Wärmebildkamera testo 860i für Smartphones.

Einfach mehr sehen.

Testo stellt mit der neuen testo 860i eine innovative, kompakte Wärmebildkamera für Smartphones vor, die speziell für schnelle und präzise Spot-Checks entwickelt wurde. Die testo 860i ist die ideale Lösung für Heizungs-, Klima- und Kältetechniker, Fachkräfte in der Instandhaltung und Gebäudetechnik sowie für zahlreiche andere Anwendungsbereiche. Durch ihre einfache Bedienbarkeit, gestochen scharfe Wärmebilder und die nahtlose Integration in die testo Smart App bietet sie hohe Effizienz und Flexibilität bei der thermischen Überprüfung von technischen Anlagen, Bauteilen und Gebäudekomponenten wie Fenster, Türen und Wände.

Mit der testo 860i lassen sich Temperaturdifferenzen (Delta T), Wärmequellen (Hotspots) und Feuchtigkeit direkt im Wärmebild schnell und zuverlässig bestimmen. Zusammen mit der testo Smart App bietet die Kamera eine Vielzahl an praxisorientierten Messprogrammen, die den Arbeitsalltag erheblich erleichtern:

-DeltaHeat: Ermöglicht eine schnelle Bestimmung der Temperaturspreizung von Vor- und Rücklauftemperaturen an Heizkörpern und liefert Optimierungshinweise.

-DeltaCool: Bestimmt schrittweise die Differenztemperatur an Kälte- und Klimaanlagen.

-Thermografie: Erkennt schnell Hotspots und Wärmeentwicklung – ideal für die präventive Instandhaltung elektrischer und mechanischer Systeme sowie für die Identifikation verborgener Defekte wie Leckagen in Fußbodenheizungen.

-Feuchtemodus: Visualisiert feuchte Stellen an Wänden, Decken und Ecken und ermöglicht eine einfache Beurteilung der Schimmelgefahr mittels Ampelskala (in Verbindung mit dem Thermo-Hygrometer testo 605i).

Diese Funktionen erlauben eine schnelle Diagnose von Problemen, die sonst unentdeckt bleiben und potenziell zu kostspieligen oder gefährlichen Folgeschäden führen könnten.

Einfache Handhabung und flexible Nutzung

Die testo 860i überzeugt nicht nur durch ihre hohe Funktionalität, sondern auch durch außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit. Dank des ausfahrbaren Clips lässt sich die Kamera direkt am Smartphone oder Tablet befestigen, was eine einfache Einhandbedienung zulässt. Die kompakte Verbindung zur testo Smart App erlaubt es, die Kamera auch beidhändig zu verwenden. Die App bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, geführte Messprogramme, den einfachen Export von Wärmebildern und eine schnelle Dokumentation – inklusive Berichtsversand per E-Mail.

Robust, langlebig und für den harten Einsatz im Arbeitsalltag gemacht

Die testo 860i besticht durch ihre hohe Robustheit: Mit einer Schutzklasse von IP54, Sturzfestigkeit aus bis zu 1,5 Metern Höhe und einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku bietet die Kamera eine lange Einsatzdauer und eignet sich perfekt für den anspruchsvollen Berufsalltag.

Die kompakte Wärmebildkamera testo 860i für Smartphones ist ab sofort im Set mit praktischer Tasche erhältlich – im Fachhandel oder direkt bei Testo.

Mehr Informationen zum Produkt: www.testo.com/de-DE/produkte/testo-860i

Die Testo SE & Co. KGaA mit Hauptsitz im Hochschwarzwald ist weltweit führend im Bereich portabler und stationärer Messlösungen. In 37 Tochtergesellschaften rund um den Globus forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten rund 3.900 Mitarbeiter für das Hightech-Unternehmen.

Firmenkontakt

Testo SE & Co. KGaA

Philippe Ruß

Celsiusstr. 2

79822 Titisee-Neustadt

07653 681-700



https://www.testo.com/de-DE/

Pressekontakt

Testo SE & Co. KGaA

Philippe Ruß

Celsiusstr. 2

79822 Titisee-Neustadt

07653 681-700



https://www.testo.com/de-DE/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.