Neue Waschtischarmatur montieren

Einbau leicht gemacht – mit dem richtigen Werkzeug und etwas handwerklichem Geschick zur neuen Badarmatur

Ob tropfender Wasserhahn oder frisches Design für das Badezimmer: Der Austausch einer Waschtischarmatur gehört zu den häufigsten DIY-Projekten im Sanitärbereich. Mit der richtigen Vorbereitung lässt sich die Montage schnell und sicher selbst erledigen. Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt, worauf es beim Einbau einer neuen Armatur ankommt – vom Absperren des Wassers bis zur finalen Dichtheitsprüfung.

Der richtige Zeitpunkt für den Austausch

Wasserhähne im Bad werden täglich beansprucht – mit der Zeit können Dichtungen porös werden oder die Technik veraltet. Spätestens bei sichtbaren Kalkablagerungen, Funktionsstörungen oder einem dauerhaft tropfenden Hahn sollte über einen Austausch nachgedacht werden. Moderne Waschtischarmaturen bieten nicht nur eine bessere Wasserregulierung, sondern auch energiesparende Technologien und ein ästhetisches Upgrade für jedes Bad.

Werkzeugliste und Vorbereitung

Für die Montage werden lediglich wenige Werkzeuge benötigt: eine Wasserpumpenzange, ein Maulschlüssel, ein Eimer, ein Tuch und ggf. eine Taschenlampe. Vor Beginn sollte das Wasser an den Eckventilen unter dem Waschbecken vollständig abgestellt und der Bereich gut ausgeleuchtet sein.

Schritt-für-Schritt-Montage

1.Alte Armatur demontieren: Verschraubungen lösen, Anschlussschläuche abziehen und Armatur abnehmen.

2.Waschbecken reinigen: Alte Dichtungsreste und Kalk entfernen.

3.Neue Armatur einsetzen: Schläuche durch das Hahnloch führen, Armatur aufsetzen und von unten mit der Befestigungsmutter fixieren.

4.Anschlüsse verbinden: Flexschläuche an die Eckventile anschrauben – auf die richtige Zuordnung von Warm- und Kaltwasser achten.

5.Dichtigkeit prüfen: Wasserzufuhr wieder öffnen und alle Verbindungen auf Dichtigkeit kontrollieren.

Sicherheit geht vor

Wer sich bei der Montage unsicher ist oder feststellt, dass die Eckventile undicht sind, sollte eine Fachkraft hinzuziehen. Gerade bei älteren Installationen kann ein professioneller Blick Risiken vermeiden und für langfristige Sicherheit sorgen.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

Kontakt

Skybad GmbH

Jens Offergeld

Rhöndorferstraße 75

53604 Bad Honnef

–



http://www.skybad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.