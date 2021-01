Neue Webinar-Serie zum Einsatz von UVC (UVGI) Desinfektion gegen COVID-19

Die 4-teilige Serie befasst sich mit dem Thema UV-Desinfektion von Oberflächen und der Luft in Gebäuden und in Verkehrsmitteln und wie damit die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen gewährleistet werden kann.

Heraeus Noblelight kündigt eine neue 4-teilige Webinar-Reihe an, “Heraeus Highlights: UV-Desinfektion”, die am 2. Februar 2021 beginnt. Die Webinar-Serie konzentriert sich auf Informationen über den Einsatz von UVC (UVGI)-Desinfektion zur Bekämpfung von COVID-19 auf Oberflächen und in der Luft, in Gebäuden und im Transportwesen. In jedem Webinar erfahren die Teilnehmer von Experten, was sie wissen müssen, um zu entscheiden, ob die UVC-Desinfektion ein Mittel ist, das sie in ihre COVID-19-Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle und in die Belüftungssysteme von Gebäuden oder Verkehrsmitteln einbauen sollten, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mitarbeitern, Schülern und der Öffentlichkeit zu gewährleisten.

Facility Manager, Gebäudeeigentümer und -ingenieure, Umwelt- und Sicherheitsmanager, Industriehygieniker, Autovermietungen und andere werden lernen:

– wie die UVC-Desinfektion funktioniert

– über Anwendungsbeispiele aus der Praxis

– über die Arten von UVC-Desinfektionslösungen für verschiedene Anwendungen

– wie Simulationen das Systemdesign optimieren können

– die Überprüfung wissenschaftlicher Studien, die die Wirksamkeit der Technologie belegen

Alle Arten von Innenräumen, wie z. B. Fertigungsbetriebe, medizinische und gewerbliche Büros, Hotels und Restaurants sowie Bibliotheken, Gerichte, Schulen und sogar Transportwesen im öffentlichen Sektor suchen nach effektiven und zuverlässigen Möglichkeiten zum Schutz der Bürger vor Infektionen. Die meisten Desinfektions- und Reinigungsprotokolle sind zeitaufwendig, kostspielig und oft inkonsistent. Die UVC (UVGI)-Desinfektion von Oberflächen und Luft kann die Wirksamkeit und Konsistenz der Desinfektion bei geringeren Kosten verbessern.

Jedes Webinar ist in Deutsch oder Englisch verfügbar. Die Anmeldung für ein oder mehrere Webinare dieser Reihe, sowie Details zu Inhalten und Experten, sind ab sofort unter Heraeus Highlights: UV Desinfektion Webinare verfügbar.

