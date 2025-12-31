Neue Weiterbildung macht Online-Business praxisnah erlernbar

Ein modulares Online-Programm qualifiziert Teilnehmende für digitale Geschäftsmodelle mit Zertifikat.

Mit der “ Weiterbildung im Online-Business“ startet ein strukturiertes, praxisnahes Bildungsprogramm für alle, die digitale Projekte professionell umsetzen oder den Einstieg in die digitale Selbstständigkeit vorbereiten möchten. Im Mittelpunkt steht nicht Theorie, sondern die Fähigkeit, digitale Geschäftsmodelle eigenständig zu entwickeln, aufzubauen und sichtbar zu machen.

Das Programm ist vollständig online organisiert und umfasst sechs Module mit insgesamt 318 Unterrichtsstunden. Jedes Modul kombiniert Live-Unterricht, begleitete Praxisarbeit sowie individuelle Frage- und Feedback-Sessions. So entsteht ein Lernprozess, der flexibel bleibt und gleichzeitig konsequent auf Ergebnisse ausgerichtet ist.

Inhaltlich deckt die Weiterbildung zentrale Bereiche moderner digitaler Wertschöpfung ab. Dazu gehören digitales Self-Publishing und E-Book-Erstellung, Print-on-Demand und Produktvermarktung, digitale Downloads und Produktentwicklung, Affiliate-Marketing und Partnerprogramme, Domainhandel und digitale Assets sowie der Aufbau einer professionellen Webpräsenz mit WordPress. Dabei wird der Fokus durchgängig auf marktrelevante Umsetzung gelegt, von der Themen- und Nischenanalyse über Content und Vermarktung bis zur technischen und organisatorischen Struktur.

Ein entscheidender Bestandteil ist das Abschlussprojekt. Die Teilnehmenden entwickeln ein eigenes digitales Geschäftsmodell und setzen es praktisch um. Dazu gehören Produktentwicklung, Website oder Landingpage, Funnel-Struktur, Domainkonzept und ein konkreter Marketingplan. Die Ergebnisse werden in einer Abschlusspräsentation vorgestellt und fachlich bewertet. Abschließend erhalten die Teilnehmenden das Zertifikat “ Digital Business Expert“ inklusive Modulübersicht und Bewertung.

Die Weiterbildung richtet sich an Gründerinnen und Gründer, Menschen in beruflicher Neuorientierung, Freiberufler und digitale Kreative. Durch den klaren Aufbau, die Praxisorientierung und die Betreuung bietet das Programm einen direkten Weg, digitale Kompetenzen nicht nur zu lernen, sondern real anzuwenden.

