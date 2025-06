Neue weltweite Studie von Vultr zeigt: Fortschrittliche KI-Reife verschafft deutlichen Wettbewerbsvorteil

KI-reife Unternehmen übertreffen ihre Mitbewerber bei Umsatz, Marktanteil und Innovation – Investitionen und Multi-Modell-Strategien nehmen branchenübergreifend zu

West Palm Beach, FL – 25. Juni 2025 – Vultr, das weltweit größte privat geführte Unternehmen für Cloud-Infrastruktur, hat heute seinen jährlichen KI-Reifebericht mit dem Titel Navigating the Path to AI Success veröffentlicht. Der neue Bericht untersucht, wie führende Unternehmen künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, um überlegene Geschäftsergebnisse zu erzielen. Da bereits 87-91 % der Unternehmen von messbaren Verbesserungen bei Kundenzufriedenheit, Umsatz und Marktanteil durch KI berichten, war das geschäftliche Argument für eine beschleunigte KI-Reife noch nie so überzeugend wie heute.

„KI-Reife ist keine ferne Vision mehr, sondern eine aktuelle Notwendigkeit für Unternehmen, die in ihrer Branche führend sein wollen“, sagte Kevin Cochrane, CMO von Vultr. „Organisationen mit fortgeschrittener KI-Reife setzen neue Maßstäbe für Erfolg und übertreffen ihre weniger entwickelten Mitbewerber in finanzieller Leistung, Innovation und betrieblicher Effizienz.“

Die von Vultr in Auftrag gegebene und von S&P Global Market Intelligence durchgeführte Studie befragte über 2.000 KI-erfahrene Führungskräfte und Entscheidungsträger in 12 Ländern. Die Teilnehmenden stammten aus Branchen wie Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor, Einzelhandel, Fertigung, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Energie, Reise, Gastgewerbe, Medien, Gaming und Unterhaltung. Alle Befragten setzten KI in gewissem Umfang ein; anhand eines dreistufigen Modells wurde jedoch der jeweilige Reifegrad in „Operational“, „Accelerated“ und „Transformational“ unterteilt. Der Bericht bietet zudem qualitative Einblicke auf Basis ausführlicher Interviews mit KI-Entscheidungsträgern und Fachleuten aus Unternehmen unterschiedlicher Größen.

Aufbauend auf dem letztjährigen Bericht, der den Zusammenhang zwischen Modellvielfalt und KI-Reife aufzeigte, bestätigt die aktuelle Ausgabe, dass Unternehmen zunehmend Multi-Modell-Strategien verfolgen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Zu den wichtigsten Erkenntnissen zählen:

KI-Reife bringt messbare Vorteile: 81 % der „Transformational“-Unternehmen berichten von (deutlich) besseren finanziellen Ergebnissen – 25 Prozentpunkte mehr als bei „Operational“-Unternehmen.

Kapital folgt KI-Workloads: 63 % der „Transformational“-Firmen investieren bereits über 41 % ihres IT-Budgets in die Cloud, womit sich der Branchendurchschnitt im Jahr 2025 auf 43 % zubewegt.

Führende Unternehmen skalieren mit vielfältigen, offenen Modell-Portfolios: Transformational-Unternehmen setzen 29 % mehr unterschiedliche Modelle ein als weniger reife Firmen und steigerten ihre Modellanzahl im Jahresvergleich um 24 %.

Umsetzungshürden bremsen Skalierung: Hauptbarrieren sind GPU-Kapazität/-Leistung (55 %), Sicherheits- und Compliance-Anforderungen (45 %) sowie Echtzeit-Inferenz-Limits wie Rechenleistung (54 %) und Speicher-Durchsatz (53 %).

Deutlicher Trend weg von Hyperscalern: 30 % der Befragten planen, neue GenAI-Projekte mit sogenannten „Neocloud“-Anbietern umzusetzen, gegenüber nur 18 %, die dafür weiterhin auf Hyperscaler setzen.

Da KI zunehmend in geschäftliche Abläufe integriert wird – mit einer prognostizierten Durchdringung von 80 % innerhalb der nächsten zwei Jahre -, erzielen Unternehmen mit offenen Modell-Portfolios eine größere Modellvielfalt und ein höheres jährliches Wachstum bei implementierten KI-Modellen als weniger reife Mitbewerber. Die Hinwendung zu Multi-Modell-Strategien und die Abkehr von der Abhängigkeit von einem einzigen Cloud-Anbieter ermöglichen es Unternehmen, KI-Einsätze passgenau auf ihre Bedürfnisse und regulatorischen Anforderungen zuzuschneiden – mit Vorteilen bei Flexibilität, Sicherheit und Innovationskraft.

„Angesichts zunehmenden Wettbewerbsdrucks ist KI heute ein klarer Differenzierungsfaktor“, ergänzte Cochrane. „Die Daten zeigen: Ein umfassender, Multi-Modell-Ansatz in Kombination mit strategischen Investitionen und offenen, sicheren Ökosystemen schafft messbaren geschäftlichen Mehrwert. Die Botschaft an Unternehmen ist eindeutig: Wer heute in den Ausbau seiner KI-Fähigkeiten investiert, wird künftig neue Ebenen an Innovation, Effizienz und Wettbewerbsstärke erschließen.“

Vultr hat sich zum Ziel gesetzt, hochleistungsfähige Cloud-Infrastrukturen weltweit einfach nutzbar, kostengünstig und lokal verfügbar zu machen – für Unternehmen ebenso wie für Vorreiter im Bereich Künstliche Intelligenz. Hunderttausende aktive Kunden in über 185 Ländern vertrauen auf Vultrs flexible und skalierbare Lösungen in den Bereichen Cloud Compute, Cloud GPU, Bare Metal und Cloud Storage. Gegründet von David Aninowsky und über ein Jahrzehnt eigenfinanziert, hat sich Vultr zur weltweit größten privat geführten Cloud-Infrastrukturplattform entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.vultr.com

Firmenkontakt

Vultr

– –

– –

– Frankfurt

–



https://www.vultr.com/

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

0611-74131-16



http://finkfuchs.de