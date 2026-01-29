Neue Zimmer im „Parkhotel Quellenhof Aachen“

Aachener Grand Hotel von 1916 umfassend modernisiert

Neue Zimmer in der modernisierten 1. und 2. Etage des „Parkhotel Quellenhof Aachen“: Unterschiedliche Farbwelten, inspiriert von europäischer Kultur, prägen jetzt 98 Zimmer. Die Neugestaltung schärft den Charakter des Grand Hotel von 1916 mit zeitgemäßen Materialien und einer präzisen Farbdramaturgie. Asset Manager „Jagdfeld Real Estate“ hat damit weitere knapp 2 Mio. Euro in das „Parkhotel Quellenhof Aachen“ investiert und untermauert damit erneut sein Versprechen, Aachens erste Adresse ressourcenschonend zu revitalisieren.

Das Parkhotel Quellenhof Aachen entwickelt sich weiter. Die 98 Zimmer und Suiten in der 1. und 2. Etage sowie des „Kurmittelhauses“ wurden bei laufendem Betrieb umfassend modernisiert und haben unter anderem neue Teppiche und Gardinen erhalten; Mobiliar und Marmorfliesen in den Bädern wurden aufgearbeitet bzw. ausgetauscht. Besonders aufgewertet worden sind die Suiten. Sechs Farbwelten ziehen sich nun durch unterschiedliche Zimmerkategorien – von Classic über Superior und Deluxe bis hin zu Junior Suiten und Suiten. Schrittweise entsteht so ein stimmiges Gesamtbild, eingebettet in die Geschichte eines der traditionsreichsten Grand Hotels in NRW.

Neue Farbwelten inspiriert von europäischer Kultur

Die Modernisierung versteht sich nicht als Neuanfang, sondern als Weiterführung der Geschichte. Der Quellenhof liegt mitten im Herzen Europas. Und so steht das Grand Hotel seit jeher für kulturelle Nähe, für Austausch und für die Idee, dass Orte nicht nur Geschichte, sondern auch Stimmungen, ein bestimmtes Gefühl tragen. Jede Farbwelt greift eine Stimmung auf, die große europäische Künstler und Denker geprägt haben. So entsteht in jedem Zimmer eine eigene Inspiration für die Gäste. So folgen die blauen Zimmer beispielsweise der Idee von Ruhe und Weite. Die Stimmung ist klar, zurückgenommen, fast still. Sie greift das Denken von Rainer Maria Rilke auf, dessen Texte von Tiefe und innerer Sammlung geprägt sind. Ein blaues Zimmer ist ein Raum für Konzentration, für Balance, für Gedanken, die nicht unterbrochen werden wollen.

Während Rosé Zartheit und Poesie in die Zimmer bringt. Inspiriert sind sie von der Fantasie eines E.T.A. Hoffmann und der abstrakten Klarheit von Hilma af Klint.

Als Grand Hotel in Aachen bleibt der Quellenhof so ein Ort zwischen Genuss, Zeitgeist, Kurpark und kulturellem Leben, geeignet für kurze Aufenthalte ebenso wie für längere Reisen durch NRW und das Dreiländereck.

Weitere 2 Millionen Euro investiert

Asset Manager „Jagdfeld Real Estate“ untermauert damit erneut sein Versprechen, Aachens erste Adresse ressourcenschonend zu revitalisieren: Die Optionen für Dinner Arrangements und Meetings im Bankett wurden erweitert, Herdanlage saniert, Fettabscheider und Kühlhäuser erneuert, Laufwege optimiert sowie Bewegungsmelder installiert. Weitere Maßnahmen in der Gebäudeautomation wurden umgesetzt und die Schrankenanlage modernisiert.

Sechs Farbewelten im Parkhotel Quellenhof Aachen

Mint steht für Frische und Aufbruch. Die Farbe erinnert an das, was Claude Monet mitgegeben hat: Licht, Luft und Bewegung. Monet hat die Wahrnehmung verändert, weg vom Festhalten, hin zum Moment. Ein Mint-Zimmer fühlt sich an wie ein erster klarer Gedanke am Morgen.

Dunkelgrün steht für Geborgenheit und Kraft. Die Farbe nimmt Bezug auf den Kurpark und die Nähe zur Natur. Sie erinnert an das Denken von Johann Wolfgang von Goethe, der stets zwischen Gefühl und Erkenntnis vermittelt hat. Diese Zimmer geben Halt. Sie laden zum Rückzug ein und vermitteln Stabilität.

Kupfer ist warm, tief und sinnlich. Diese Farbwelt entfaltet ihre Wirkung besonders am Abend. Sie ist gemacht für Gespräche, für den Übergang vom Tag in die Nacht. Inspiriert ist sie von Gustav Klimt, dessen Arbeiten Glanz, Sinnlichkeit und Kunst als Erlebnis verbinden. Ein Kupfer-Zimmer trägt eine gewisse Feierlichkeit in sich, ohne aufdringlich zu sein.

Creme steht für Zeitlosigkeit und Klarheit. Die Gestaltung ist reduziert, ruhig und architektonisch geprägt. Sie folgt der Haltung von Ludwig Mies van der Rohe: Struktur, Ordnung, Konzentration auf das Wesentliche. Ein Creme-Zimmer wirkt zurückhaltend und gibt Raum für Ruhe und Entspannung.

Über das Parkhotel Quellenhof Aachen

Im Herzen der Stadt, direkt am Kurpark, liegt das im Jahr 1916 eröffnete Parkhotel Quellenhof Aachen, das von Asset Manager „Jagdfeld Real Estate“ verantwortet wird. Im Rahmen einer behutsamen Neupositionierung präsentiert sich Aachens erste Adresse seit 2020 als inhabergeführtes Haus. Hinter der eleganten Fassade verbirgt sich nicht nur ein einzigartiges Hotel mit 122 Zimmern und Suiten – für Business- und Freizeitgäste aus aller Welt genauso wie für die Aachenerinnen und Aachener.

2026 wurden u.a. die Zimmer der 1. und 2. Etage modernisiert und ergänzen das Farbkonzept der 2023 neu gestalteten dritten Etage; Lobby, Kamin- und Teehalle sowie die Tagungsräume London, Wien und Lakme wurden ebenfalls 2023 umfassend modernisiert und unterstreichen mehr denn je den unvergleichlichen Charakter des Hauses. 13 flexible Veranstaltungsräume für bis zu 550 Personen, exklusive Private-Dining Räume und großzügige Foyers bieten einen stilvollen Rahmen für Veranstaltungen jeglicher Art. Das Hotel zählt aktuell zu den ausgezeichneten Hotels von „Die 101 besten Hotels Deutschlands“, „Falstaff Hotel Guide“ und „Quality Lodgings“.

Wer Körper und Seele verwöhnen will, findet im neuen 900 m² großen Quellenhof SPA beste Bedingungen: Innenpool, Biosauna, finnische Sauna, Dampfsauna sowie ein Ruhe- und Fitnessraum keine Wünsche übrig. Feinschmecker kommen im stilvollen Ambiente des Restaurants „Bistro“ auf ihre Kosten, während die Atmosphäre der „Elephant Bar“ die Besucher zum abendlichen Ausklang einlädt.

