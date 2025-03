Neue Zimmer & Suiten und neuer Alp SPA ab April 2025

Schlossanger Alp im Allgäu

Gönn dir eine wohlverdiente Auszeit in der malerischen Schlossanger Alp! Ab Frühjahr 2025 erwartet dich ein brandneuer Wellnessbereich, der Körper und Geist in Einklang bringt. Egal, ob du für einen Tag die Seele baumeln lassen oder in den neuen Zimmern & Suiten länger verweilen möchtest – hier findest du die perfekte Mischung aus Luxus, Erholung und Naturgenuss.

Day Spa – Erholung für einen Tag

Der neue Wellnessbereich der Schlossanger Alp bietet dir erstklassige Entspannungsmöglichkeiten. Genieße wohltuende Massagen, tauche ein in das warme Wasser des Pools oder entspanne in der Sauna mit Blick auf die Allgäuer Alpen. Ein Tag hier fühlt sich an wie ein Kurzurlaub für deine Sinne.

Exklusive Zimmer & Suiten ab Frühjahr 2025

Ab nächstem Jahr kannst du in den neu gestalteten Zimmern und Suiten ein einzigartiges Wohngefühl erleben. Hochwertige Materialien, gemütliches Design und atemberaubende Aussichten machen deinen Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis.

Genuss & Natur vereint

Neben den Wellnessangeboten erwartet dich in der Schlossanger Alp eine ausgezeichnete Küche mit regionalen Spezialitäten. Ob ein feines Menü oder eine kleine Stärkung nach deinem Spa-Tag – hier wird Genuss großgeschrieben.

Plane deine Auszeit

Gönn dir eine Pause vom Alltag und lass dich in der Schlossanger Alp verwöhnen. Die neuen Day Spa Angebote und die luxuriösen Zimmer ab Frühjahr 2025 versprechen pure Entspannung in einer einzigartigen Umgebung.

Jetzt informieren

Unsere DAY SPA Angebote

DAY SPA

EUR 80 pro Person

Day Spa 12.00 bis 19.00 Uhr

3.000 m² ALP SPA mit Infinity Pool 31°C, vier Saunatypen (Erdsauna 95°C, Biosauna 75°C, Textilsauna 50°C, Dampfbad), großzügige Ruhebereiche, Fitness- und Kardioraum, Naturbadesee …

Tasche mit Bademantel, Bade- und Saunatuch für Deinen Aufenthalt

Wasser, Tee und Obst an der Snackbar

Einlösbar ab Frühjahr 2025 nach vorheriger Anmeldung und Verfügbarkeit.

Day Spa Angebot ansehen und Gutschein kaufen

DAY SPA BRUNCH

EUR 111pro Person

DAY SPA plus SCHLOSSANGER Frühstücksgenuss vom Buffet

Frühstück 7.30 bis 10.30 Uhr

Day Spa 12.00 bis 19.00 Uhr

3.000 m² ALP SPA mit Infinity Pool 31°C, vier Saunatypen (Erdsauna 95°C, Biosauna 75°C, Textilsauna 50°C, Dampfbad), großzügige Ruhebereiche, Fitness- und Kardioraum, Naturbadesee …

Tasche mit Bademantel, Bade- und Saunatuch für Deinen Aufenthalt

Wasser, Tee und Obst an der Snackbar

Einlösbar ab Frühjahr 2025 nach vorheriger Anmeldung und Verfügbarkeit.

Day Spa Angebot ansehen und Gutschein kaufen

DAY SPA DINNER

EUR 155 pro Person

DAY SPA plus 4-Gang SCHLOSSANGER Abendmenü (Getränke exklusive)

Day Spa 12.00 bis 19.00 Uhr

Abendmenü 18.30 bis 20.00 Uhr

3.000 m² ALP SPA mit Infinity Pool 31°C, vier Saunatypen (Erdsauna 95°C, Biosauna 75°C, Textilsauna 50°C, Dampfbad), großzügige Ruhebereiche, Fitness- und Kardioraum, Naturbadesee …

Tasche mit Bademantel, Bade- und Saunatuch für Deinen Aufenthalt

Wasser, Tee und Obst an der Snackbar

Einlösbar ab Frühjahr 2025 nach vorheriger Anmeldung und Verfügbarkeit.

Day Spa Angebot ansehen und Gutschein kaufen

DAY SPA BRUNCH & DINNER

EUR 186 pro Person

DAY SPA plus SCHLOSSANGER Frühstücksgenuss vom Buffet plus

4-Gang SCHLOSSANGER Abendmenü (Getränke exklusive)

Frühstück 7.30 bis 10.30 Uhr

Day Spa 12.00 bis 19.00 Uhr

Abendmenü 18.30 bis 20.00 Uhr

3.000 m² ALP SPA mit Infinity Pool 31°C, vier Saunatypen (Erdsauna 95°C, Biosauna 75°C, Textilsauna 50°C, Dampfbad), großzügige Ruhebereiche, Fitness- und Kardioraum, Naturbadesee …

Tasche mit Bademantel, Bade- und Saunatuch für Deinen Aufenthalt

Wasser, Tee und Obst an der Snackbar

Einlösbar ab Frühjahr 2025 nach vorheriger Anmeldung und Verfügbarkeit.

Day Spa Angebot ansehen und Gutschein kaufen

Die Schlossanger Alp ist der ideale Ort für eine Auszeit im Grünen. Du kannst die Ruhe genießen, in stilvollen Zimmern entspannen und dich kulinarisch verwöhnen lassen. Die Schlossanger Alp bietet dir die perfekte Mischung aus Geschichte, modernem Komfort und Naturerlebnis. Hier kannst du den Alltag hinter dir lassen und dich von der Schönheit der Umgebung inspirieren lassen. Lass dich von einem Aufenthalt in der Schlossanger Alp verzaubern – ein einzigartiger Ort, an dem Erholung und Erlebnisse aufeinander treffen.

