Neueinführung von Winlevi®: Das erste topische Anti-Androgen zur Akne-Therapie

Innovation bei Akne ist ab Juni 2026 verfügbar

Heppenheim, 7. Mai 2026 – Zum 1. Juni 2026 führt die I nfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH in Deutschland das verschreibungspflichtige Arzneimittel Winlevi 10 mg/g Creme ein (60 g, PZN 20177350). Damit wird nach fast 40 Jahren erstmals wieder ein Wirkstoff mit einem völlig neuen und zugleich kausalen Wirkprinzip in der topischen Akne-Behandlung präsentiert.

Winlevi ist das erste und bislang einzige topische Arzneimittel mit dem Wirkstoff Clascoteron. Als Androgen-Rezeptor-Antagonist greift Clascoteron direkt an der hormonellen Ursache der Akne an und blockiert lokal in der Haut die Bindung von Dihydrotestosteron (DHT) an die Rezeptoren. Übermäßige Talgproduktion und Entzündung werden signifikant reduziert, ohne dabei den Hormonhaushalt des gesamten Körpers zu beeinflussen. Der Wirkstoff wird in der Haut schnell zu einer inaktiven Form metabolisiert, was Winlevi zu einer sicheren Behandlungsoption für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene unabhängig vom Geschlecht macht.

Winlevi bietet einen innovativen Behandlungsansatz für ein breites Patientenkollektiv, da es uneingeschränkt für alle Akne-Formen und -Schweregrade zugelassen wurde. Von der milden Acne comedonica über die mittelschwere Acne papulopustulosa bis hin zur Anwendung im Rahmen eines Gesamttherapiekonzepts bei schwerer Akne oder auch im Einsatz bei Acne tarda. Auf Basis der klinischen Evidenz sowie der aktuellen AAD-Guideline wird Winlevi sowohl in der Induktionstherapie (Mono- oder Kombinationstherapie) als auch in der Erhaltungstherapie bei Akne eingesetzt werden können.

„Die Einführung von Winlevi unterstreicht unseren Anspruch, innovative und klinisch relevante Lösungen für die Dermatologie anzubieten“, erklärt Dr. Markus Rudolph, Geschäftsführer von InfectoPharm. „Mit Clascoteron schließen wir eine therapeutische Lücke in der Akne-Versorgung und bieten Dermatologen ein präzises Werkzeug für eine zielgerichtete Therapie.“

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten spezialisiert. Seit 1988 profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell über 140 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, HNO-Heilkunde, Infektiologie und Dermatologie. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich, Polen und Großbritannien sowie die deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH, InfectoPharm Digital Health GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 450 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von über 330 Mio. Euro, bei einem durchschnittlichen Wachstum über 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber“ und „Krisensicherstes Unternehmen“ von Creditreform.

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