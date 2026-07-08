Neuer 24/7-Store bei GLOBUS Eschborn eröffnet

Rund um die Uhr einkaufen: GLOBUS und twenty4U setzen auf innovative Nahversorgung

Eschborn/Paderborn, 08.Juli 2026 – Mit der offiziellen Eröffnung des neuen 24/7-Stores an der GLOBUS Markthalle Eschborn wurde gestern ein modernes Einkaufskonzept für den Rund-um-die-Uhr-Einkauf in Betrieb genommen. Der neue Automatenpark ermöglicht Kundinnen und Kunden, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten auf eine Auswahl an Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs zuzugreifen.

Der 24/7-Store befindet sich direkt am GLOBUS-Standort in Eschborn und ergänzt das bestehende Marktangebot. Zum Sortiment gehören unter anderem frische Metzgereiprodukte, Getränke, Snacks, Tiefkühlartikel, Eis sowie weitere Produkte für den täglichen Bedarf. Bezahlt wird schnell und kontaktlos – unabhängig von den Öffnungszeiten des Marktes.

Realisiert wurde das Projekt gemeinsam mit der twenty4U GmbH aus Paderborn. Das Unternehmen entwickelt intelligente Smart-Store- und 24/7-Retail-Lösungen, die moderne Hardware mit einer zentralen Softwareplattform verbinden. Ziel ist es, Betreibern eine zuverlässige und einfach steuerbare Lösung für den personalfreien Verkauf anzubieten.

Zur Eröffnung begrüßte GLOBUS zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie Vertreter der regionalen Presse. Gemeinsam wurde der neue Standort offiziell eröffnet und die neue Einkaufsmöglichkeit vorgestellt.

„Der Handel verändert sich. Kundinnen und Kunden erwarten heute mehr Flexibilität und möchten unabhängig von klassischen Öffnungszeiten einkaufen können. Mit dem neuen 24/7-Store schaffen wir gemeinsam mit GLOBUS ein zusätzliches Angebot, das genau diesen Bedürfnissen entspricht“, sagt Alexander Burghardt, Geschäftsführer der twenty4U GmbH.

Der Standort profitiert dabei insbesondere von seiner Lage am Ladepark mit zahlreichen Schnellladepunkten. Während des Ladevorgangs können Besucher ihren Einkauf bequem erledigen oder sich kurzfristig mit Lebensmitteln und Snacks versorgen. Damit verbindet das Konzept Mobilität und Nahversorgung auf zeitgemäße Weise.

Mit dem Projekt in Eschborn zeigen GLOBUS und twenty4U, wie digitale Technologien den stationären Handel sinnvoll ergänzen können. Der neue 24/7-Store erweitert das bestehende Angebot um eine flexible Einkaufsmöglichkeit und bietet Kundinnen und Kunden jederzeit einen unkomplizierten Zugang zu Produkten des täglichen Bedarfs.

Über die twenty4U GmbH

Die twenty4U GmbH mit Sitz in Paderborn entwickelt innovative Smart-Store- und 24/7-Retail-Lösungen für den automatisierten Handel. Das Unternehmen verbindet intelligente Software mit moderner Hardware und realisiert individuelle Konzepte für den Einzelhandel, Ladeparks, Tankstellen, Hotels sowie weitere hochfrequentierte Standorte. Im Mittelpunkt stehen zukunftsfähige Lösungen, die neue Umsatzpotenziale erschließen und Betreiber bei der Digitalisierung ihrer Verkaufsprozesse unterstützen.

Kontakt

twenty4U GmbH

Vanessa Schorde

Wollmarktstraße 127

33098 Paderborn

+4952511422300



https://www.twenty4u.de/

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