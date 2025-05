Neuer Audio-Guide unterstützt Sportler beim Erreichen des Flow-Zustands

Zürich, Mai 2025 – Der Sport- und Atemtrainer Charly Suter – in der Sport-Szene bekannt als Coach Charly – hat einen Audio Guide entwickelt, der Sportlerinnen und Sportlern dabei helfen soll, gezielt den sogenannten Flow-Zustand zu erreichen. Hierbei handelt es sich um einen mentalen Zustand, in dem Sportlerinnen und Sportler ihre beste Leistung abrufen und dabei tiefe Erfüllung erleben: eine Art optimaler Bewusstseinszustand, in dem die Aufmerksamkeit vollständig auf die Aufgabe fokussiert ist und äussere Gedanken, Sorgen oder Ablenkungen verschwinden.

Der Flow-Zustand ist ein seit den 1970er-Jahren wissenschaftlich untersuchtes Phänomen, das vor allem durch den Psychologen Mihály Csíkszentmihályi geprägt wurde. Seine Forschungen zeigen, dass Menschen in diesem Zustand höchste Konzentration und Freude empfinden, weil die Anforderungen genau mit den eigenen Fähigkeiten übereinstimmen.

Sportpsychologische Studien bestätigen diesen Zusammenhang. So zeigt eine Studie von Swann, Keegan, Piggott & Schweickle aus dem Jahr 2012, dass das Erleben des Flow-Zustands signifikant mit höherer Leistung und positiven Emotionen verbunden ist. Eine weitere Studie von Peifer et al. aus dem Jahr 2014 zeigt, dass Flow mit physiologischen Markern von Entspannung (wie reduziertem Cortisolspiegel) einhergeht und damit nicht nur die Leistung, sondern auch das Wohlbefinden fördert.

Von der Forschung zum Audio Guide

Der Audio Guide von Coach Charly soll Sportlerinnen und Sportlern dabei helfen, gezielt den Flow State zu erreichen und sich so optimal auf Training oder Wettkampf vorzubereiten. Der gelernte Neuroathletik Trainer und Instruktor von Oxygen Advantage ist sich sicher: „Der Flow-Zustand ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis bestimmter Bedingungen. Wer diese Bedingungen kennt, kann sie aktiv herstellen.“

Die Inhalte des Audio Guides sind so gestaltet, dass sie sich in individuelle Routinen einbauen lassen und langfristig den Zugang zum Flow-Zustand fördern können.

Der Audio Guide ist als Download auf Etsy erhältlich. Alternativ kann er über die gängigen Streaming-Dienste bezogen werden.

Weitere Informationen über Coach Charly und die wissenschaftlichen Hintergründe des Flow-Zustands finden sich unter www.coach-charly.ch

Mein Name ist Charly Suter. Nach dem ich fast 10 Jahre Fussball gespielt habe als Junior und Amateurfussballer, hat mich 2018 der Curling Sport gepackt. Hier spiele ich im Breitensport und bin als Trainer tätig. Neben der J&S Ausbildung zum JS&S Coach Kids und J&S Leiter Curling, stehe ich kurz vor dem Abschluss der Weiterbildung 1 und dem Übertritt zur Weiterbildung 2.

Neben der Trainer Aus- und Weiterbildung im Rahmen des J&S Programms, habe ich die einjährige Ausbildung zum Neuroathletik Trainer (NAT) bei Lars Lienhard 2020 absolviert. 2024 habe ich die Ausbildung zum Instruktor von Oxygen Advantage gemacht. Zwei Bereiche die im Rahmen des ganzheitlichen Trainingsansatzes, welche teils deutlich unterschätzt werden. Die neuronalen Zusammenhänge zwischen Hirn und Muskeleinsatz eines einzelnen Athleten können Erfolge verhindern oder Ihn zum Sieger machen. Hier spielt auch die Atmung mit rein. Bezieht man beide Aspekte mit ein ins Training können Verletzungsrisiken minimiert werden und Leistungen deutlich gesteigert werden, bei gleichem Trainingsaufwand.

Coach Charly

Charly Suter

Tellistrasse 21d

5000 Aarau

0795098093



https://www.coach-charly.ch

