Neuer Auftritt, bewährte Aussicht: Die Rooftop-Bar District22 des Citadines Danube Vienna ist zurück

Mittagssnacks, After-Work-Drinks und Sundowner über den Dächern der Donaustadt – Edle Auswahl regionaler Getränke – Großer Außenbereich

Der Ort mit dem wohl besten Ausblick im 22. Bezirk, um in den Sommermonaten während der Mittagspause oder nach Feierabend in geselliger Runde Drinks und Snacks zu genießen: Mit der Wiedereröffnung präsentiert sich die Rooftop-Bar District22 auf dem Dach des Hotels Citadines Danube Vienna als entspannter, zugleich stilvoller Treffpunkt mit großem Außenbereich. Im Fokus des neuen Konzepts steht ein gut kuratiertes Angebot mit ausgewählten Getränken, wobei das klare Bekenntnis zu regionalen Marken für Qualität und eine moderne, eigenständige Handschrift sorgt.

Ein zentrales Element im neuen District22 ist die Auswahl an Signature Drinks, die bereits ab mittags angeboten werden. In Kombination mit einem kleinen, sorgfältig zusammengestellten Snackangebot entsteht ein attraktiver Rahmen für Mittagspausen, informelle Meetings und frühe After-Work-Momente.

Als einzige Rooftop-Bar in der Umgebung nutzt das District22 gezielt seinen Standortvorteil: den Panoramablick auf den Kahlenberg und die Wiener Skyline. Für Berufstätige wie auch Anwohner des 22. Bezirks bietet die Lokalität damit etwas, das dem Viertel bislang gefehlt hat: einen Ort mit echtem Weitblick, der ohne Umweg in die Innenstadt erreichbar ist.

Geöffnet ist das District22 dienstags bis samstags durchgehend von 12 bis 23 Uhr. Der Zugang zur der Bar in der zwölften Etage erfolgt über das Citadines Danube Vienna.

Weitere Informationen zum Citadines Danube Vienna und zu weiteren Marken von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 990 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 230 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

Firmenkontakt

The Ascott Limited

Ralph Steffen

Robinson Road 168

068912 Singapore

0065 6272 7272



http://www.discoverasr.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Ralph Steffen

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 68781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.