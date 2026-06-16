Neuer BTB-Fernlehrgang „Traumafachberater/in“ vermittelt praxisnahe Kompetenzen im Umgang mit traumatisierten Menschen

Fundierte Weiterbildung für die stabilisierende Begleitung von Menschen mit traumatischen Erfahrungen

· Traumatische Erfahrungen verstehen – Menschen stabil begleiten

· Sicherheit geben, Orientierung schaffen, Handlungskompetenz stärken

· Neuer Lehrgang qualifiziert für traumasensible Beratung im beruflichen Alltag

Remscheid: Traumatische Erfahrungen sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet – und doch oft nicht auf den ersten Blick erkennbar. Die Bandbreite potenziell traumatisierender Ereignisse ist vielfältig. Sie reicht von Schocktraumata durch Unfälle oder Naturkatastrophen über körperliche und sexualisierte Gewalt bis hin zu emotionaler und physischer Vernachlässigung in der Kindheit. Die Folgen eines Traumas treten häufig nicht unmittelbar auf, sondern entwickeln sich verzögert. Viele Betroffene suchen zunächst Unterstützung bei Fachkräften in ihrem direkten Umfeld: in der Pädagogik, Pflege, Beratung oder sozialen Arbeit. Umso wichtiger ist es, belastende Reaktionen einordnen und angemessen begleiten zu können.

Mit dem neuen Fernlehrgang „Traumafachberater/in“ bietet das BTB-Bildungswerk für therapeutische Berufe eine fundierte Weiterbildung für Fachkräfte, die ihre Kompetenzen im traumasensiblen Umgang erweitern möchten. Ziel ist es, Menschen mit belastenden Erfahrungen stabilisierend zu begleiten, ihre Reaktionen zu verstehen und sie bei Bedarf sicher in weiterführende Hilfesysteme zu vermitteln.

Praxisnahes Wissen für eine verantwortungsvolle Begleitung

Der Lehrgang vermittelt in acht aufeinander aufbauenden Studienbriefen grundlegendes Wissen über Entstehung, Formen und Folgen von Traumata sowie über neurobiologische Zusammenhänge und traumasensible Beratung. Darauf aufbauend lernen die Teilnehmenden, stabilisierende Gesprächsführung anzuwenden, Ressourcen zu aktivieren und Betroffene in belastenden Situationen professionell zu unterstützen.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung einer traumasensiblen Grundhaltung: Verhalten wird nicht vorschnell bewertet, sondern im Kontext möglicher belastender Erfahrungen verstanden. Ziel ist es, Sicherheit zu vermitteln, Selbstregulation zu fördern und Menschen in ihrer Handlungsfähigkeit zu stärken.

Ergänzt wird das Selbststudium durch Online-Praxisseminare, in denen die Teilnehmenden ihre Kompetenzen anhand konkreter Fallbeispiele vertiefen sowie Peergroup-Arbeit, in der eine systematische Fallanalyse anhand eines durchgängigen Praxisfalls durchgeführt wird. Der Transfer in den beruflichen Alltag steht dabei im Mittelpunkt.

Gefragte Kompetenz in vielen Berufsfeldern

Traumasensible Kompetenzen werden heute in nahezu allen Arbeitsfeldern mit Menschen benötigt. Der Lehrgang richtet sich daher insbesondere an Fachkräfte aus sozialen, pädagogischen, psychosozialen und medizinisch-pflegerischen Berufen sowie an Berater, Coaches und Seelsorger.

Auch Mitarbeitende in der Flüchtlings- und Migrationsarbeit, der Jugendhilfe oder der Krisenberatung profitieren von der Weiterbildung, da sie häufig mit Menschen in belastenden Lebenssituationen arbeiten. Der Lehrgang qualifiziert dabei bewusst nicht zur Therapie, sondern zur stabilisierenden Begleitung und zur professionellen Einordnung von Belastungsreaktionen.

Brückenfunktion im Hilfesystem

Traumafachberaterinnen und -berater übernehmen eine wichtige Rolle im Unterstützungssystem: Sie sind häufig erste Ansprechpersonen für Betroffene und schlagen die Brücke zwischen alltagsnaher Unterstützung und spezialisierter Traumatherapie. Ihre Aufgabe besteht darin, Sicherheit zu vermitteln, Orientierung zu geben und den Zugang zu weiterführenden Hilfen zu erleichtern. Damit leisten sie einen entscheidenden Beitrag zur frühzeitigen Unterstützung und zur Entlastung bestehender Versorgungssysteme.

Flexibel berufsbegleitend zum Zertifikat

Besonders sinnvoll ist die Weiterbildung als Ergänzung zu Qualifizierungen im Bereich der psychologischen und systemischen Beratung, der Erziehungsberatung sowie zur Ausbildung als Heilpraktiker/in für Psychotherapie. Die vermittelten traumasensiblen Kompetenzen erweitern und vertiefen diese Beratungs- und Unterstützungsangebote um einen wichtigen fachlichen Baustein.

Der Fernlehrgang ist berufsbegleitend konzipiert und ermöglicht ein orts- und zeitunabhängiges Lernen. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden das Zertifikat „Traumafachberater/in“.

Weitere Infos zum neuen Lehrgang erhalten Sie unter https://www.btb.info/ausbildung-traumafachberater.html

Das Bildungswerk für therapeutische Berufe (BTB) ist seit 40 Jahren auf Aus- und Weiterbildungen im Gesundheitswesen spezialisiert. Alle Lehrgänge in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Prävention, Beratung und Therapie, Sport und Fitness sowie Pflege und Betreuung zeichnen sich durch Praxisnähe und hohe fachliche Qualität aus. Das BTB ist Kooperationspartner wichtiger Berufsverbände. Damit gehört das BTB zu den führenden Anbietern im Weiterbildungssektor.

Die Ausbildungen des BTB sind nach dem Leitsatz ‚Aus der Praxis – für die Praxis‘ konzipiert. Durch die Möglichkeit, bestimmte Studiengänge von Anfang an mit unterschiedlichen Fachrichtungen zu kombinieren, erhalten Absolventinnen und Absolventen einen fachlich umfassenden Einstieg in die Praxis. Das pädagogische Konzept des BTB verknüpft Fernlehrgänge mit Präsenzseminaren, so dass die Studierenden von den Vorteilen beider Unterrichtsmethoden profitieren.

Alle Fernlehrgänge sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen. Über 40 erfahrene Dozenten und Tutoren leiten die Ausbildungen sowie Seminare und betreuen die Studierenden bis zu zwei Jahre nach Ende der Studienzeit. Diejenigen, die sich für eine berufliche Selbstständigkeit entscheiden, haben Anspruch auf eine kostenlose Beratung zu sämtlichen Fragen der Existenzgründung und des Marketings. Absolventinnen und Absolventen einer berufsbegleitenden Ausbildung erhalten einen Zuschuss zur Mitgliedschaft in einem Berufsverband.

Kontakt

BTB – Bildungswerk für therapeutische Berufe

Stefan Waloschek

Reinshagener Straße 32

42857 Remscheid

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