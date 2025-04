Neuer Dampfreiniger für KFZ Reinigung: Optima Steamer XDm

TopSteam GmbH präsentiert neuen Diesel-Dampfreiniger: Optima Steamer XDm jetzt in Deutschland

TopSteam GmbH präsentiert den neuen Dampfreiniger Optima Steamer XDm

[Bad Nenndorf, 19. März 2025] Die TopSteam GmbH, Anbieter professioneller Dampfreiniger, führt mit dem Optima Steamer XDm ein neues Gerät für den deutschen Markt ein. Der Diesel-Dampfreiniger wurde speziell für den mobilen und gewerblichen Einsatz konzipiert. Mit seiner kompakten Bauweise, einem integrierten 11-Liter-Dieseltank und einem festen Wasseranschluss bietet der XDm eine Kombination aus Effizienz, Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

Der Dampfreiniger erreicht eine Dampftemperatur von bis zu 174°C sowie einen Arbeitsdruck von bis zu 9 bar. Damit eignet er sich für die gründliche und materialschonende Reinigung unterschiedlichster Oberflächen – ganz ohne aggressive Reinigungsmittel. Dank der Trockendampftechnologie wird dabei nur sehr wenig Wasser verbraucht. Dies spart nicht nur Ressourcen, sondern reduziert auch die Rückstände und Trocknungszeiten deutlich.

Die kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auch auf engem Raum oder in mobilen Umgebungen – beispielsweise auf einem Fahrzeuganhänger, in einer Werkstatt oder direkt beim Kunden vor Ort. Durch den fest integrierten Wasseranschluss entfällt das regelmäßige Nachfüllen, was gerade im gewerblichen Dauerbetrieb Zeit und Aufwand spart.

Typische Einsatzbereiche des Optima Steamer XDm:

Fahrzeugaufbereitung: Reinigung von Felgen, Karosserien, Innenräumen und Motoren

Lebensmittelindustrie: Hygienische Reinigung von Fördertechnik, Edelstahlflächen, Maschinen

Handwerk & Industrie: Entfernung von Fett, Öl, Staub, Kleberesten, Silikonen u.v.m.

Gebäudereinigung: Fassaden, Fensterrahmen, Solaranlagen, Rollläden

Landwirtschaft: Stallreinigung, Pflege von Melk- und Fütterungstechnik, Maschinen

„Mit dem Optima Steamer XDm bieten wir ein leistungsstarkes, aber platzsparendes Reinigungsgerät, das sich flexibel in verschiedenste Arbeitsprozesse integrieren lässt“, erklärt Christian Oswald, Geschäftsführer der TopSteam GmbH. „Das Modell richtet sich an alle, die maximale Sauberkeit bei minimalem Ressourcenverbrauch erzielen möchten.“

Weitere Informationen, technische Daten und Einsatzbeispiele finden Interessierte auf

https://www.topsteam.de/TopSteam-Dampfreiniger-Optima-Steamer-XDm-Diesel

Die TopSteam GmbH, mit Sitz in Bad Nenndorf, ist Spezialist für professionelle Dampfreiniger

