Neuer E-Shop für Althea und Endoskope Made in Germany

Seit 1997 übernimmt Althea eine Vorreiterrolle als zertifizierter Hersteller im Bereich der Endoskopie und deckt zugleich den wachsenden Bedarf an gebrauchten Endoskopiegeräten und der Reparatur defekter Geräte ab. Dank eines hervorragenden Vertriebsnetzes verwaltet und repariert Althea Deutschland mittlerweile über 3.000 Endoskope sowie Zubehör und verleiht rund 500 Endoskope jährlich.

Jetzt präsentiert Althea Deutschland seine umfassenden Services und Dienstleistungen in einem nagelneuen Online-Shop.

Ansprechendes Design, intelligente Suche und intuitive Navigation erleichtern es unseren Kunden seither, schnell das passende Angebot zu finden. Im Online-Shop unseres Unternehmens finden Praxen, Kliniken und öffentliche Einrichtungen medizinischen Sachbedarf, Endoskopiegeräte von Althea sowie generalüberholte Instrumente namhafter Hersteller. Um besonders schnelle Unterstützung zu bieten, lassen sich Anfragen zu unseren Leistungen wie Endoskopie-Reparaturen, Leihinstrumenten oder generalüberholten Geräten schnell und unkompliziert über das eigens entwickelte Kontaktformular stellen. Selbstverständlich bieten wir auch weiterhin unseren einzigartigen Reparaturservice und weitere Dienstleistungen im Bereich der medizinischen Endoskopie für unsere Kunden an.

Seit mehr als 25 Jahren übernimmt unsere Fachwerkstatt die professionelle Instandsetzung gebrauchter Endoskopiegeräte aller Hersteller und Marken. Dabei profitieren unsere Kunden von unserer langjährigen Erfahrung und Expertise, die uns die qualifizierte Reparatur von defekten und gebrauchten Geräten nach höchsten Qualitätsstandards ermöglicht. Durch das gesammelte Know-how aus der Entwicklung unserer eigenen Endoskopiegeräte gewährleistet unser Team maximale Sicherheit für Patienten und Anwender.

Gleichzeitig halten wir einen breiten Pool an Leihgeräten in verschiedenen Ausführungen bereit, damit wichtige Untersuchungen nicht verschoben werden müssen. Auf Wunsch versenden wir baugleiche Leihgeräte vor der Reparatur, was den reibungslosen Betrieb selbst in hochfrequentierten Praxen und Kliniken sicherstellt.

Unser ganzheitlicher Service umfasst die Entwicklung und Herstellung hochwertiger medizinischer Instrumente, die Instandsetzung und den Verkauf gebrauchter Endoskopiegeräte namhafter Hersteller und Marken sowie die Reparatur defekter Endoskope. Bei Althea fließen sämtliche Erkenntnisse aus über 25 Jahren Endoskopie-Entwicklung in unseren Reparaturservice ein. Unser Leihgeräte-Pool, detaillierte Dokumentationen, weiterer medizinischer Sachbedarf sowie gezielte Benutzerschulungen und Präventionstrainings machen uns zum etablierten Partner für medizinische Endoskope in Deutschland.

Das gesamte Team von Althea Deutschland steht unseren Kunden jederzeit tatkräftig zur Seite. Durch unseren umfassenden Service, ein breites Erfahrungsspektrum und hervorragend geschulte Mitarbeiter sorgen wir für den flüssigen Betrieb in Ihren Untersuchungsräumen und gewährleisten größtmögliche Sicherheit sowie maximale Qualität bei gleichzeitiger Transparenz zu fairen Konditionen.

Verkauf, Reparatur und Wartung von gebrauchten medizinischen Endoskopen und Ultraschallsonden sowie Verkauf eigener Endoskope.

