Neuer Europachef bei Vertex treibt Produktinnovationen voran und stärkt Lösungen für Compliance

Branchenspezialist Ralf Gärtner wird Senior Vice President und Regional Manager und verantwortet die globale Wachstumsstrategie von Vertex in Europa

London, UK – 30. Oktober 2025 – Vertex, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern, gab heute die Ernennung von Ralf Gärtner zum neuen Senior Vice President (SVP) und Regional Manager Europa bekannt. Mit dieser strategischen Personalentscheidung intensiviert Vertex seine starken regionalen Strukturen in den Zielmärkten. Gleichzeitig unterstreicht sie das Engagement des Unternehmens für Innovation und die Weiterentwicklung internationaler Compliance in einem sich rasant verändernden europäischen Wirtschaftsumfeld.

Gärtner bringt mehr als 30 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Steuern, Corporate Performance Management, ERP und Automatisierung im Rechnungswesen mit. Er verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Innovationen, die echten Mehrwert für Kunden schaffen, sowie beim Ausbau und der Erweiterung von Vertriebs- und Partnernetzwerken weltweit. Da er in seiner vorherigen Rolle bei Wolters Kluwer ein international agierendes, wachstumsstarkes Unternehmen geleitet hat, passt seine Expertise perfekt zur Mission von Vertex, Unternehmen weltweit durch nahtlose, technologiegestützte Compliance-Lösungen zu unterstützen. Gärtner wird eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der europäischen und globalen Aktivitäten von Vertex spielen und Unternehmen dabei unterstützen, Compliance sicherzustellen, Transformation voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

„Ralf Gärtner verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Steuern, Corporate Performance Management, ERP und Automatisierung im Rechnungswesen und ist damit eine wertvolle Ergänzung unseres Führungsteams“, erklärt Chris Jones, Chief Commercial Officer bei Vertex. „Sein umfassendes Verständnis der europäischen Regulierungslandschaft sowie seine nachweisliche Erfolgsbilanz in den Bereichen Wachstum, Transformation und beim Aufbau leistungsstarker Teams werden uns dabei helfen, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern und unseren Kunden nachhaltigen Mehrwert zu bieten. Gemeinsam schaffen wir Lösungen, die Effizienz und Compliance verbessern und Unternehmen helfen, neue Chancen in einem sich transformierenden Markt zu nutzen.“

„Ich freue mich sehr, ein Teil von Vertex zu sein und zum anhaltenden Erfolg des Unternehmens beizutragen sowie das Wachstum weltweit und in Europa weiter zu beschleunigen“, betont Gärtner. „Im Laufe meiner Karriere durfte ich miterleben, wie innovative Technologien Unternehmen, die sich in einem komplexen regulatorischen Umfeld bewegen, grundlegend verändern können. Ich freue mich darauf, eng mit unseren Kunden und Partnern sowie dem erfahrenen Vertex-Team zusammenzuarbeiten.

Darüber hinaus erweitert Vertex als Reaktion auf die aktuellen Marktdynamiken seine strategische Präsenz in Europa, um Kunden, Partnern und Aktionären noch mehr konkreten Mehrwert zu bieten. Mit dieser Ernennung unterstreicht das Unternehmen sein verstärktes Engagement in der Region, um Organisationen in einer Phase tiefgreifender Veränderungen und zunehmender Komplexität bestmöglich zu unterstützen.

Vertex deckt mehr als 20.000 Steuerhoheitsgebiete weltweit ab und bietet e-Invoicing-Lösungen in 45 Ländern. Das Unternehmen liefert automatisierte Compliance für indirekte Steuern, Umsatzsteuerbestimmung in Echtzeit sowie KI-gestützte Tools wie Vertex Copilot. Mit einer starken Präsenz in Europa und einem konsequent kundenorientierten Ansatz hilft Vertex Unternehmen, neuen gesetzlichen Anforderungen stets einen Schritt voraus zu sein. Zudem unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ERP-Integrationen zu optimieren und die internationale Expansion sicher voranzutreiben.

Weitere Informationen über Vertex und die globalen Compliance-Lösungen für indirekte Steuern finden Sie unter www.vertexinc.com/de-de/.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vertrauenswürdigste Steuertechnologie zu liefern, die es globalen Unternehmen ermöglicht, mit Zuversicht zu handeln, einzuhalten und zu wachsen. Vertex bietet Lösungen, die auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können, für die wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und Verbrauchssteuern, sowie Lohnbuchhaltung. Mit dem Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und Europa unterstützt Vertex die weltweit führenden Marken dabei, die Komplexität der kontinuierlichen Einhaltung von Compliance zu vereinfachen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com/de-de/ oder folgen Sie uns auf X und LinkedIn.

.

Bildquelle: Vertex Inc.