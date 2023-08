Neuer ganzheitlicher Wind für Rechenzentren und Digitalisierung

Die 27k Cloud GmbH erweitert ihr Technologie- und Dienstleistungs-Spektrum im Bereich Wissensmanagement

Produktives neuronales Wissensmanagement und sichere Datenbereitstellung für Mitarbeiter und notwendige Zertifizierungen der Firmen sind große Herausforderungen der Zukunft. Heutzutage werden bis zu 20.000 verschiedene Dokumente und Prozesse in Unternehmen verwaltet. Dies birgt Sicherheitsgefahren und große Optimierungspotentiale. Die vielfältigen Erfahrungen, die mit Kunden der Industrie, Energiebetreibern und Verwaltungen gesammelt wurden, sind die Basis für die Erweiterung des Portfolios der 27k Cloud GmbH. Sie betreuen Unternehmen aller Größen mit weiterentwickelten Digitalisierungs- und Technologie-Lösungen aus einer Hand.

Um das angebotene Portfolio auszuweiten und weiteres Wachstum zu gewährleisten, wurde 2017 die RID aus Pfullingen übernommen und die 27k Cloud GmbH gegründet. Claus Schönfelder, erfahrener Geschäftsführer, IT Sicherheitsexperte und Senior Consultant mit hervorragender Vernetzung und Problemlösungsansätzen, beschreibt das Angebot folgendermaßen: „Wir sind deutschlandweiter B2B Partner für Entwicklung, Ausbau und Optimierung von Digitalstrategien und Prozessen.“ Ob online aus Pfullingen oder vor Ort bei den Kunden national und international ist dabei ganz gleich, es wird allzeit das Sinnvollste für die Kundschaft herausgeholt. Zufriedene Kunden und der Aufbau einer lokalen Cloud oder Hybrid Prozess-, Dokumenten- und IT-Infrastruktur für alle Unternehmensbereiche sind das Ziel. Die gezeigte Flexibilität, schnelle Umsetzungen, große Erfahrung aus mehr als 1.000 komplexen IT Projekten und Fachwissen sind das Fundament hierfür.

In den letzten fünfzehn Jahren wuchs der Kundenstamm mit der Hallo Welt GmbH als Technologiepartner nun bereits auf 200 Firmen. Allein in Reutlingen schätzen bereits täglich mehr als 1000 Anwender die neue Intranet-Lösung. Bekannte Namen, wie die FairEnergie sind im Kundenportfolio und derzeit wird ein großes Unternehmenswiki-Projekt in einer weiteren großen Reutlinger Maschinenbaufirma durchgeführt.

Das aktuell größte kommunale Projekt mit eigenständigen Abteilungs- und Bereichsplattformen ist die Stadt München mit 400 Instanzen. Schönfelder bringt viel Erfahrung mit dem Aufbau und Wachstum von Unternehmen mit. Zum Beispiel gründete er die ACE GmbH in Pfullingen und baute sie bis auf knapp 50 Mitarbeiter zu einem bundesweit erfolgreichen Systemhaus aus. So ist es nicht überraschend, dass er mit dem 27k Cloud vernetzten Open Source Team von knapp 1000 Entwicklern weiteres Wachstum plant. Derzeit stellt das Pfullinger Unternehmen weitere Prozessspezialisten, beispielsweise aus dem Controlling für interne Kontrollsysteme ein und plant zusätzliche Mitarbeiter in Bereichen der IT und technischen Sicherheitsmanagement auszubilden. Im Unternehmen werden anspruchsvolle Projekte auch immer in die Ausbildung integriert. So können Mitarbeiter von Anfang an bei größeren, fachlich anspruchsvollen Projekten involviert werden und dabei unglaublich viel und anders lernen.

In der neuen weiterentwickelten Datenmanagementsoftware werden etablierte Kundenkernprozesse und Inhalte – sogenannter Content – in die Kundensysteme integriert. Durch die Automatisierung bei Pflege und Revisionen der Dateien wird laut Kundenanalysen die Produktivität um Faktor vier verbessert. Prozesse werden nicht nur beschrieben, sondern laufen dynamisch in Echtzeit in den Portalen über Formulare bis zu den Dashboards und Vorgangsteuerungen. Auch die heutzutage notwendige Dokumentation für Zertifizierungen wie ISMS, BSI konforme IT Sicherheit, ISO (9001, 14001, 14064, 45001, 50001 und 31000) wird durch das auf Wikipedia basierte System, einfach auf Semantik erweitert, zur Verfügung gestellt.

Nach einer Projektplanung wird die Datenintegration, ohne den Ablauf im Unternehmen zu stören, vorgenommen. Vor Ort kümmert sich das Team dann um die Betreuung der Mitarbeiter und Weiterbildung am neuen intuitiv bedienbaren System. Nachdem bei den Kunden die Infrastruktur vorbereitet ist, installiert das Team in mehreren Schritten die Inhalte in das System. Neben einer sinnvollen Datenmanagementlogik und Suchmaschine steht die nachhaltige Aktualisierung der (nach BPMN) modellierten Prozessen im Vordergrund.

Die Einbindung und das Nutzen der eigenen oder externen Infrastruktur und des hohen technischen Mitarbeiter Know-hows ist eine sinnvolle Ergänzung und Erweiterung für die Unternehmens- und IT-Strategien. Frei nach dem Motto: „Geht nicht – gibt“s nicht.“ arbeitet das Team von Claus Schönfelder bei Programmierung, Beratung und Prozessentwicklung, nach den neuesten Entwicklungstechnologien, die man sonst nur im Silicon Valley findet.

Sie sichern mit ihrer Transformationsarbeit die Dokumentationsartikelqualität für ihre Kunden und kümmern sich unter anderem auch um die konsequente und vorsorgliche Modernisierung vorhandener Prozesse und Infrastrukturen. Gewachsene Prozesse werden integriert, Dokumente aktualisiert und so die Produktivität der Organisation und die Mitarbeiterzufriedenheit enorm gesteigert. „Unsere Mitarbeiter können durch einfache Suchfunktionen im gesamten Archiv der ganzen Firma suchen, sich weiterbilden und gemeinsam gleichzeitig an einem Prozess arbeiten.“ so Mitarbeiter der lokalen Stadtwerke.

In Zeiten von künstlicher Intelligenz (KI) werden eine Vielzahl von unternehmerischen Aspekten beeinflusst und eine neue Digitalisierungsstrategie bringt die B2B Kunden auf den neuesten Stand der Technik. Bereits auf kurze Sicht ist die Umstellung auf die neue Plattform, die auf vernetzter neuronaler Architektur basiert, kostengünstiger und effizienter. Hier setzen wir auf Schwarmintelligenz. Kundenerfahrungen zeigen, dass die Zeit für Prozessfreigaben sich beispielsweise auf einige Stunden oder Minuten reduzieren, welche ansonsten bei manchen Firmen bei bis zu sechs Wochen oder mehr liegen.

Durch den Wechsel der IT Strategie und die Transformation zu einem digitalen Unternehmen, wird Bearbeitungsaufwand gespart und die Dokumentations- und Prozessqualität signifikant erhöht. Zwar ist die Grundinvestition erstmal da, aber durch die erhöhte Produktivität wieder aufgewogen. Es lohnt sich auf jeden Fall über die strategische Weiterentwicklung nachzudenken.

Der Ausbau des Technologie- und Dienstleistungsspektrum der 27k Cloud ist eine strategisch richtige Maßnahme und eine logische Konsequenz aus dem bisherigen Wachstum und den in Zukunft weiterwachsenden Kundenbedürfnissen. Gemeinsam mit der APROS Consulting & Services GmbH aus Reutlingen werden aktuell weitere Wachstums- und Marketingstrategien entwickelt, um die aufstrebenden Tendenzen und die einmalige Positionierung im Markt noch weiter zu verstärken. Und es sind bereits weitere Neuigkeiten bei den Services der 27k Cloud GmbH am Gären. Wir werden es gespannt beobachten – und darüber berichten.

Weitere Informationen: www.27kcloud.de

