Neuer General Manager im The Chedi Katara Hotel & Resort

GHM ernennt Hani Akkari zum General Manager von The Chedi Katara Hotel & Resort, Doha, Katar.

Singapur, 02. Juni 2023 – Die General Hotel Management Ltd (GHM), die stilvolle Hotels und Resorts an exotischen Orten auf der ganzen Welt entwirft, gab heute die Ernennung von Hani Akkari zum neuen General Manager des The Chedi Katara Hotel & Resort in Doha, Katar, bekannt. Hani Akkaris hervorragender Ruf, den er in 17 Jahren in einigen der renommiertesten Luxushotels der Welt erworben hat, wird ihm bei seiner neuen Aufgabe, den täglichen Betrieb des Hotels zu beaufsichtigen und dessen kommerzielle und strategische Initiativen zu leiten, von großem Nutzen sein. Darüber hinaus wird er sich für neue Projekte einsetzen, um die kulinarischen Erlebnisse und den hervorragenden Service im The Chedi Katara zu erweitern und einen unverwechselbaren Stil zu erschaffen.

Hani Akkaris langjährige internationale Erfahrung reicht von Europa bis in den Nahen Osten und ist verbunden mit seiner Leidenschaft für außergewöhnliche Gästeerlebnisse. Seine Karriere begann 2007 in Frankreich, wo er wertvolle Einblicke in die Four Seasons Luxury Hotels and Resorts und das Hilton Arc De Triomphe in Paris gewann. Danach führte ihn sein Weg in den Nahen Osten, wo er an der Voreröffnung des Sofitel Abu Dhabi Corniche in den Vereinigten Arabischen Emiraten mitwirkte und anschließend zum Direktor der Zimmerabteilung befördert wurde. Im Anschluss war er als Executive Assistant Manager im Sofitel Al Khobar, KSA, tätig, bevor er die Rolle des Director of Operations und anschließend des General Manager im Alwadi Doha – MGallery Hotel Collection, Katar, übernahm. Während seiner Tätigkeit im Alwadi Doha erzielte Hani dank seiner Führungsqualitäten und seines Engagements für ein hervorragendes Gastgewerbe bemerkenswerte betriebliche Erfolge und brachte dem Hotel renommierte internationale Auszeichnungen und Anerkennung ein. Er wurde zum General Manager des Fairmont Doha in Katara Towers ernannt, wo er mit einem engagierten Team von Führungskräften aus dem Gastgewerbe die erfolgreiche Eröffnung des Hotels verantwortete – diese führte schließlich mit der Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 zu einem großen kommerziellen Erfolg.

„Ich bin begeistert, meine Reise im The Chedi Katara anzutreten und fühle mich privilegiert, ein Team von engagierten Experten in einem so bedeutenden Hotel zu führen, das der Inbegriff von Luxus und Raffinesse ist“, sagte Hani Akkari, General Manager des The Chedi Katara Hotel & Resort in Doha, Katar. „Ich freue mich darauf, eng mit dem Team zusammenzuarbeiten, um für alle Gäste bleibende Erinnerungen zu schaffen und den Ruf von The Chedi Katara als ultimative Destination für unvergleichliche Lifestyle-Erlebnisse zu festigen.“

„Hanis langjährige Erfahrung in der Führung von pulsierenden Stadthotels, Weltklasse-Resorts sowie in der Leitung von Pre-Opening- und neuen Hospitality-Projekten machen ihn zu einem ausgezeichneten Kandidaten, um The Chedi Katara zu seinem nächsten Erfolgskapitel zu führen“, so Tommy Lai, Chief Executive Officer von GHM.

Eingebettet in das berühmte Katara Cultural Village in der pulsierenden Stadt Doha, Katar, bietet The Chedi Katara eine harmonische Mischung aus zeitgenössischer Eleganz und reichem kulturellen Erbe. Das stilvolle Anwesen zeichnet sich durch seine kunstvolle Architektur aus. Es verfügt über eine Reihe von exquisiten Unterkünften, die unvergleichlichen Komfort und einen Panoramablick auf den nahe gelegenen Arabischen Golf bieten. Die Gäste können sich auf einen unvergesslichen Aufenthalt freuen, der von einem erstklassigen Service begleitet wird, denn das Hotel verkörpert GHMs Markenzeichen „A Style to Remember“.

Über GHM

Seit 1992 verbindet General Hotel Management LTD (GHM) bei der Gestaltung seiner Hotels zeitgenössisches asiatisches Design mit lokalem Charakter. So entstehen Orte mit einem unverwechselbaren authentischen Stil, an den sich die Gäste stets sehnsüchtig erinnern. Im Rahmen seines Hotel-Portfolios konzipiert, betreibt und entwickelt GHM einige der außergewöhnlichsten Luxushotels und Resorts der Welt. Jedes ist ein unverwechselbares Unikat mit unvergleichlichem Lifestyle-Erlebnis.

Das exklusive Portfolio von GHM umfasst The Chedi Al Bait/Sharjah UAE, The Chedi Muscat/Oman, The Chedi Andermatt/CH, The Chedi Lutica Bay/Montenegro, The Chedi Katar/Doha und The Chedi El Gouna/Ägypten. Zur Fortsetzung der Erfolgsgeschichte weltweit sind zurzeit fünf weitere Hotel-Projekte in Planung, darunter The Chedi Wadi Safar und The Chedi Trojena in Saudi-Arabien.

Über GHM

Seit 1992 verbindet General Hotel Management LTD (GHM) bei der Gestaltung seiner Hotels zeitgenössisches asiatisches Design mit lokalem Charakter. So entstehen Orte mit einem unverwechselbaren authentischen Stil, an den sich die Gäste stets sehnsüchtig erinnern. Im Rahmen seines Hotel-Portfolios konzipiert, betreibt und entwickelt GHM einige der außergewöhnlichsten Luxushotels und Resorts der Welt. Jedes ist ein unverwechselbares Unikat mit unvergleichlichem Lifestyle-Erlebnis.

Das exklusive Portfolio von GHM umfasst The Chedi Al Bait/Sharjah UAE, The Chedi Muscat/Oman, The Chedi Andermatt/CH, The Chedi Lutica Bay/Montenegro, The Chedi Katar/Doha und The Chedi El Gouna/Ägypten. Zur Fortsetzung der Erfolgsgeschichte weltweit sind zurzeit fünf weitere Hotel-Projekte in Planung, darunter The Chedi Wadi Safar und The Chedi Trojena in Saudi-Arabien.

Weitere Informationen unter: https://www.ghmhotels.com/de/

Soziale Medien

Facebook: @GHMhotels

LinkedIn: General Hotel Management Ltd

Twitter: @GHMhotels

Weibo: @GHMchina

Instagram: @GHMhotels

Pressekontakte

GHC Asia im Namen von GHM Hotels

Wendy Wang

Account Director – Southeast Asia

T: +65 9631 0031

E: Wendy.Wang@ghcasia.com

Elizabeth Phua

Account Manager – Southeast Asia

T: +65 9006 2680

E: Elizabeth.Phua@ghcasia.com

KPRN network GmbH

Sylvia Faber

Account Director

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

Tel.: +49 (0)174 – 333 1932

E-Mail: faber.sylvia@kprn.de

Über KPRN network

KPRN network GmbH ist eine der führenden Full-Service-Agenturen für die Tourismusindustrie in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, München und Wien. 1994 von Hanna Kleber gegründet, bietet KPRN seinen Kunden individuelle Kommunikationslösungen zur erfolgreichen Umsetzung ihrer B2B und B2C Marketingziele im deutschsprachigen Markt. KPRN network GmbH ist zudem Gründungsmitglied der Hotel Performance Group (hpg) und Partner des internationalen Zusammenschlusses Travel Lifestyle Network (TLN).

www.kprn.de; www.travellifestylenetwork.com; www.hotelperformancegroup.com

KPRN network GmbH ist eine der führenden Full-Service-Agenturen für die Tourismusindustrie in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, München und Wien. 1994 von Hanna Kleber gegründet, bietet KPRN seinen Kunden individuelle Kommunikationslösungen zur erfolgreichen Umsetzung ihrer B2B und B2C Marketingziele im deutschsprachigen Markt. KPRN network GmbH ist zudem Gründungsmitglied der Hotel Performance Group (hpg) und Partner des internationalen Zusammenschlusses Travel Lifestyle Network (TLN). www.kprn.de; www.travellifestylenetwork.com; www.hotelperformancegroup.com

Kontakt

KPRN network GmbH

Sylvia Faber

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

+49 069-71-91-36-0



http://www.kprn.de

Bildquelle: © GHM Ltd.