Neuer Geschäftsführer bei Cortado Mobile Solutions

Michael Rödiger verstärkt Führungsteam des MDM-Experten

Die Cortado Mobile Solutions GmbH, einer der führenden Anbieter mobiler Unternehmenslösungen, erweitert ihre Geschäftsführung. Als neuer CEO wird sich Michael Rödiger auf den kaufmännischen Teil der Geschäftsführung konzentrieren. Benjamin Schüler, der bisher sowohl die Position des CEO als auch die des CTO innehatte, wird sich verstärkt um Produktmanagement und Entwicklung kümmern. Michael Rödiger trat 2017 in das Unternehmen ein, zunächst im vertrieblichen Bereich, seit Oktober 2021 als Leiter Vertrieb und Prokurist.

„Wir freuen uns sehr, dass Michael Rödiger die Verantwortung als CEO bei Cortado übernimmt. Seine Erfahrungen und Fähigkeiten als bisheriger kaufmännischer Leiter von Cortado werden uns helfen, unser dynamisches Wachstum weiter voranzutreiben und unseren Kunden noch bessere Lösungen anzubieten“, so Cortado CTO Benjamin Schüler.

Cortado hat in den vergangenen Jahren mit seinen Lösungen für die einfache und datenschutzkonforme Verwaltung von Smartphones und Tablets rasant an Popularität gewonnen. Seit Sommer 2022 bietet das Unternehmen neben seiner cloudbasierten MDM-Lösung außerdem erfolgreich Firmenhandypakete zur Miete oder zum Kauf an. Die Geräte kommen inklusive MDM-Lösung, Beratung und auf Wunsch mit Zubehör und Versicherung.

Mit Michael Rödiger an Bord erwartet das Unternehmen, seine Marktposition weiter auszubauen und seine Präsenz in der Branche weiter zu stärken.

„Ich freue mich sehr auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Benjamin Schüler und darauf, den Unternehmenserfolg auf die nächste Stufe zu bringen“, sagt Michael Rödiger. „Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam Großes erreichen werden.“

Cortado ist ein deutscher Softwarehersteller mit Sitz in Berlin und Präsenz rund um den Globus. Unserer Überzeugung nach kann kein Unternehmen darauf verzichten, seine Arbeitsprozesse zu mobilisieren, wenn es wettbewerbsfähig bleiben möchte. Darum machen wir die Bereitstellung von Smartphones und Tablets für Unternehmen jeder Branche und Größenordnung so einfach, sicher und produktiv wie nur möglich.

Herzstück unserer Angebote ist unsere cloudbasierte MDM-Lösung Cortado MDM für die zentrale DSGVO-konforme Verwaltung von mobilen Geräten. Dank Firmenhauptsitz und Software-Hosting in Deutschland werden die Daten nach deutschem und europäischem Recht geschützt.

Für Unternehmen, die weder das Personal noch die Zeit für die Mobilgeräteverwaltung aufbringen wollen oder können, bietet Cortado Rundum-Sorglos-Pakete. Diese Pakete bestehen aus Smartphones oder Tablets zur Miete oder zum Kauf. Alle Geräte sind vollständig per MDM vorkonfiguriert, inklusive E-Mail, WLAN und allen gewünschten Apps. DSGVOCompliance und Schutz von Unternehmensdaten sind dabei von Minute eins an sichergestellt. Bei gemieteten Geräten ist sogar eine Versicherung inbegriffen. Praktisch für deutschsprachige Unternehmen: Verwaltungskonsole, technische Unterlagen sowie Consulting und Support stehen in deutscher Sprache zur Verfügung.

