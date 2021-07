Neuer Geschäftsführer bei Reichsgraf von Ingelheim

Nackenheim, Juli 2021. Geschäftsführerwechsel bei der Reichsgraf von Ingelheim GmbH. Andreas Hirt übernimmt die Führung als Nachfolger von Manfred Sonnen, der in den Ruhestand geht.

Wechsel an der Spitze

Wir freuen uns bekannt zu geben, dass Andreas Hirt die Geschäftsführerposition des Weinguts Reichsgraf von Ingelheim übernommen hat. Gleichzeitig verabschieden wir Manfred Sonnen nach langjähriger Führung in den wohlverdienten Ruhestand. “Dafür wünsche ich ihm alles Gute und sage auf diesem Weg noch einmal herzlich Dankeschön für seine hervorragende Arbeit bei Reichsgraf von Ingelheim”, so der neue Geschäftsführer Andreas Hirt über Manfred Sonnen.

Neuer Geschäftsführer mit reichem Erfahrungsschatz

Andreas Hirt hat bereits mehrjährige Erfahrung im Vertrieb von Weinen vorzuweisen und blickt gespannt auf die kommende Zeit: “Nun werde ich die Herausforderung annehmen und alles daran setzen, die Erfolgsgeschichte bei Reichsgraf von Ingelheim fortzuschreiben”. Andreas Hirt ist wichtig zu betonen, dass sich als treuer Reichsgraf von Ingelheim-Kunde nichts verändere – “Weder an unserem zuverlässigen Service noch an unseren hervorragenden Weinen”, versichert er.

Weitere Informationen zu Reichsgraf von Ingelheim:

www.reichsgraf-von-ingelheim.de

www.xing.com/companies/reichsgrafvoningelheim

www.linkedin.com/company/reichsgraf-von-ingelheim

www.twitter.com/RvI_Weine

www.facebook.com/Reichsgraf.von.Ingelheim

www.youtube.com/c/ReichsgrafvonIngelheim

Das Weingut Reichsgraf von Ingelheim hat seinen Sitz in Rheinhessen und damit in einer der berühmtesten Weinregionen Deutschlands. Über die Landesgrenzen ist diese bekannt, denn sie hat viele prämierte Weinkreationen hervorgebracht. Die hohe Qualität wird unter anderem durch die vielen Sonnenstunden ermöglicht. Auch die sorgfältige Arbeit des Teams um Geschäftsführer Andreas Hirt trägt dazu entscheidend bei. Bei der Weinerzeugung setzen die Winzer auf traditionelle Holzfässer und moderne Stahltanks.

Kontakt

Reichsgraf von Ingelheim genannt Echter von und zu Mespelbrunn Weingut und Weinkellerei GmbH

Andreas Hirt

Carl-Zuckmayer-Straße 18

55299 Nackenheim an der Rheinfront

06135925521

06135925522

info@reichsgraf-von-ingelheim.de

http://www.reichsgraf-von-ingelheim.de

Bildquelle: @Reichsgraf von Ingelheim