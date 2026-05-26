Neuer Hotspot für Gaming- und Anime-Kultur: Erster spezialisierter Manga- und Trading-Card-Store eröffnet in den Spandau Arcaden

Die Faszination für japanische Popkultur und strategische Sammelkarten hat längst eine riesige, treue Gemeinschaft im gesamten Berliner Raum zusammengeführt. Nun bekommt diese lebendige Szene im Westen der Hauptstadt ein neues Zuhause: Am 27. Juni 2026 eröffnet im ersten Obergeschoss der Spandau Arcaden der erste reine Fachstore für Anime, Manga und Trading Card Games. Das neue Center-Highlight bricht bewusst mit klassischen Mustern des Einzelhandels – hier entsteht kein reiner Verkaufsort, sondern ein lebendiger Treffpunkt, der das gemeinsame Erleben, Tauschen und Entdecken seltener Sammlerstücke in den Mittelpunkt stellt.

Am 27. Juni werden die Spandau Arcaden zum zentralen Anlaufpunkt für alle, die Mangas, Animes und Trading-Cards lieben. An diesem Tag eröffnet im ersten Obergeschoss des Shopping-Centers nämlich der erste spezialisierte Store für die gesamte Popkultur-Szene des Bezirks. Um diesen Einzug gebührend zu feiern, hat der Betreiber über seine Social-Media-Kanäle zu einer außergewöhnlichen Aktion aufgerufen: Die gesamte Community ist eingeladen, im aufwendigen Cosplay im Center zu erscheinen. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern „Costume“ (Kostüm) und „Play“ (Spiel) zusammen und bezeichnet einen weltweiten Kultur-Trend, bei dem Fans die Charaktere aus Animes, Mangas oder Videospielen durch detailgetreue, oft in monatelanger Handarbeit selbst gestaltete Kostüme und Masken zum Leben erwecken. Wenn diese kunstvollen Figuren die Gänge und Rolltreppen beleben, verwandelt sich der Eröffnungstag in ein farbenfrohes Event direkt auf der Ladenstraße. Besucher können sich neben einer mitreißenden Atmosphäre auf besondere Eröffnungsangebote, exklusive Überraschungen und den direkten Austausch innerhalb einer leidenschaftlichen Gemeinschaft freuen.

Das sorgfältig zusammengestellte Sortiment des neuen Anlaufpunkts in den Spandau Arcaden deckt alle Facetten dieser vielschichtigen Fankultur ab. Die Verkaufsfläche im ersten Obergeschoss bietet eine tiefe Auswahl aktueller Trading Card Games, bei denen sowohl seltene Sammlerstücke als auch strategisches Turnierspiel im Fokus stehen. Ergänzt wird die Auswahl durch literarische Manga-Highlights namhafter Verlage sowie eine Vielzahl an offiziellen Merchandise-Artikeln, Figuren und exklusiven Importen aus Japan. Mit diesem spezialisierten Angebot schließen die Spandau Arcaden eine markante Lücke im regionalen Einzelhandel und beweisen, wie moderne Handelsflächen zu lebendigen Erlebnisräumen für spezialisierte Fangemeinden werden können.

„Wir freuen uns sehr über diesen dynamischen Neuzugang, der spürbar frischen Wind in unser Haus bringt“, erklärt Steffen Mezler, Center-Manager der Spandau Arcaden. „Moderne Einkaufszentren entwickeln sich immer stärker von reinen Verkaufsstätten zu lebendigen Erlebnisorten für die Menschen im Bezirk. Ein solches spezialisiertes Community-Konzept spricht eine unglaublich leidenschaftliche Zielgruppe an und bereichert unseren Branchenmix auf eine ganz neue, zeitgemäße Weise.“

Über Sonae Sierra

Sonae Sierra ist ein multinationales und integriertes Immobilienunternehmen, das sich auf urbane Transformation und Innovation konzentriert. Mit Projekten in über 35 Ländern verwaltet das Unternehmen derzeit Vermögenswerte im Wert von rund 7 Mrd. EUR. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Sierra ist ein zentrales Merkmal und eine der wichtigsten Säulen der Unternehmenspositionierung in allen Geschäftsbereichen.

Sierra hat einen guten Ruf als Experte für führende Immobilienlösungen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Beziehungen zu führenden Investoren. Das vertikal integrierte Angebot umfasst maßgeschneiderte Investitionsvehikel sowie die Entwicklung und Modernisierung nachhaltiger, gemischt genutzter urbaner Räume (Wohnen, Büros, Einzelhandel und Freizeit). Sierra bietet eine vollständige und integrierte Plattform für sämtliche Immobiliendienstleistungen. Sierra managt ein Portfolio widerstandsfähiger Assets, die für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaesierra.com

Über Spandau Arcaden:

Bei 125 Shops auf vier Ebenen: in den Spandau Arcaden bleiben keine Shoppingwünsche offen. Ob große Marken wie H&M, dm, P&C und Thalia oder kleine, feine Läden wie Rituals oder Pandora – wir machen Ihren Shoppingtag zu einem Erlebnis. In Berlin-Spandau zu Hause, ist das Einkaufszentrum leicht zu erreichen und bietet alles für ein perfektes Shoppingvergnügen. Viele Parkplätze, namhafte nationale und internationale Marken sowie ein großes gastronomisches Angebot und umfangreiche Services wie Kundeninformation, kostenloses WLAN, hochwertige WC-Anlagen mit Babywickelraum und exklusive Geschenkkarten machen das Einkaufen in den Spandau Arcaden zu einem besonderen Erlebnis. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.spandau-arcaden.de

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Bildquelle: @Spandau Arcaden