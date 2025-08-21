Neuer KI-Workshop von WIRKsam jetzt buchbar – praxisnah, realistisch und individuell

Hürth, 21.08.2025 – Ab sofort können Unternehmen den neuen Innovationsworkshop des Kompetenzzentrums WIRKsam buchen. Das Format unterstützt dabei, den konkreten Nutzen von künstlicher Intelligenz (KI) im eigenen Betrieb zu erkennen und fundierte Entscheidungen für mögliche Anwendungsfelder zu treffen. Ziel ist es, realistisch einzuschätzen, in welchen Bereichen KI sinnvoll und umsetzbar ist – und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen.

Maßgeschneiderte Analyse statt Standardlösungen

Anders als allgemeine Reifegradanalysen berücksichtigt das neue Format die Vielfalt innerhalb von Unternehmen: KI-Lösungen betreffen in der Regel nicht das gesamte Unternehmen, sondern einzelne Abteilungen mit jeweils spezifischen Anforderungen und Rahmenbedingungen. Genau hier setzt der Workshop an.

In enger Zusammenarbeit mit KI-Expert:innen und Arbeitsforscher:innen des WIRKsam-Teams analysieren Unternehmen, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht, welche Prozesse potenziell für eine KI-Unterstützung geeignet sind und wo konkreter Verbesserungsbedarf vorliegt. Dabei steht nicht die Technologie allein im Mittelpunkt, sondern auch der Mensch im Unternehmen.

Niederschwelliger Einstieg mit hohem Praxisnutzen

Der Workshop ermöglicht einen niederschwelligen Einstieg in das Thema KI bei gleichzeitig überschaubarem Aufwand. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Forschenden entsteht ein gemeinsames Verständnis für die Anforderungen und Potenziale. Ein zentraler Fokus liegt darauf, dass der Einsatz von KI einen messbaren Mehrwert schafft – etwa durch die Entlastung der Mitarbeitenden, effizientere Prozesse, automatisierte Abläufe oder datenbasierte Entscheidungsgrundlagen.

Die Teilnehmenden untersuchen im Rahmen des dreistufigen Formats konkrete Anwendungsfälle und prüfen diese im Detail auf Machbarkeit und Nutzen. Dabei werden auch die Einstellung und Qualifikation der Mitarbeitenden in den Blick genommen, um eventuelle Schulungsbedarfe frühzeitig zu erkennen. Beschäftigte und ihre Interessenvertretungen werden aktiv einbezogen. Ebenso wird ermittelt, ob der aktuelle Stand der Digitalisierung im Unternehmen eine Einführung von KI überhaupt erlaubt.

Kostenfreies Angebot für Schnellentschlossene

Ein besonderer Anreiz: Für die ersten fünf Unternehmen ist die Teilnahme am Workshop kostenfrei. Damit möchte WIRKsam einen zusätzlichen Impuls für den praxisnahen KI-Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen setzen.

Im Anschluss an den Workshop verfügen die Unternehmen über eine fundierte Entscheidungsgrundlage, mit der sie gezielt nächste Schritte zur Umsetzung von KI-Anwendungen planen können.

Hier finden Sie mehr Informationen zum Workshop,

Das Kompetenzzentrum WIRKsam unterstützt bei der Identifikation und Auswahl von KI-Anwendungsfällen und begleitet insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei der Einführung von KI. WIRKsam wurde im November 2021 gegründet und hat ein Reallabor auf dem euronova CAMPUS in Hürth. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) fördert das Regionale Kompetenzzentrum für Arbeitsforschung unter dem Förderkennzeichen 02L19C600ff. WIRKsam setzt sich aus fünf Forschungsinstituten, drei Enablern, elf Anwendungs-unternehmen und elf Value-Partnern zusammen. Zu den beteiligten Forschungsinstituten gehören das Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University (ITA) und das Institut für Mobile Autonome Systeme und Kognitive Robotik der FH Aachen (MASKOR) sowie als Projektkoordinator das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e.V. (ifaa) in Düsseldorf. Weitere Forschungspartner sind das Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik, Sankt Augustin (FIT) und der Lehrstuhl für Technik und Individuum der RWTH Aachen University, Aachen (iTec). Das WIRKsam-Reallabor in Studio 6 auf dem euronova CAMPUS gibt Einblicke in die aktuelle Forschungsarbeit. Demonstratoren mit Einsatz von KI können zukünftig live erprobt werden. Elf kleine und mittelständische Unternehmen aus der Industrie beteiligen sich an dem Forschungsprojekt und werden von dem interdisziplinären Wissenschaftsteam begleitet.

Firmenkontakt

Kompetenzzentrum WIRKsam

Susen Hege-Thoma

An der Hasenkaule 10

50354 Hürth

02233 6003710



https://wirksam.nrw/

Pressekontakt

Kompetenzzentrum WIRKsam

Sarah Nellen

An der Hasenkaule 10

50354 Hürth

02233 6003716



https://wirksam.nrw/