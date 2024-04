Neuer Kurs „Business Boost für Solo-Selbstständige“

die rückenwind Marketing GmbH kündigt heute die Einführung des „Business Boost für Solo-Selbstständige“ an, eines neuen Fortbildungskurses, der darauf ausgerichtet ist, Einzelunternehmern die Werkzeuge und Kenntnisse an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ihr Geschäft nachhaltig zu entwickeln und zu optimieren.

Der Kurs wurde speziell für das neue KOMPASS-Förderprogramm des Europäischen Sozialfonds (ESF) konzipiert. Solo-Selbstständige haben damit aktuell die Möglichkeit, einen Gutschein für die Kursgebühren zu erhalten, der 90% der Kosten deckt.

Über den Kurs:

„Business Boost für Solo-Selbstständige“ ist eine intensive 40-stündige Schulung, die über 10-12 Wochen verteilt ist und in Kleingruppen von 4-12 Teilnehmern stattfindet. Die Teilnehmer werden zweimal pro Woche in Sessions von jeweils zwei Stunden in die Kunst der Expertenpositionierung, Strategieoptimierung und in effektive Marketingtechniken eingeführt.

Die Maßnahme richtet sich bewusst nicht an Unternehmer, die am Anfang stehen, sondern an Solo-Selbstständige, die bereits ihr Business aufgebaut haben, aber mit der Entwicklung und/oder Auslastung nicht zufrieden sind. Durch neue Preisstrategien, ausgeklügelte Nutzung neuer Marketinginstrumente und neues Know-how und Tooles in Modulen wie Steuern, IT, Produktivität, verhilft die Schulung auf ein neues Level des Unternehmertums.

Verfügbarkeit:

Die ersten drei Starttermine stehen bereits fest: 23. April, 08. Mai und 27. Mai, wobei unterschiedliche Wochentage und Uhrzeiten angeboten werden, um ein hohes Maß an Flexibilität zu gewährleisten.

Stimmen zum Kurs:

Martin Stiffel, Geschäftsführer von rückenwind Marketing GmbH und Leiter des Kurses, sagt: „Wir sind begeistert, ein solch innovatives Programm anbieten zu können, das Solo-Selbstständige in Deutschland direkt unterstützt. Es ist eine hervorragende Gelegenheit für Einzelunternehmer, ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben.“

Registrierung und Informationen:

Weitere Informationen zum „Business Boost für Solo-Selbstständige“, einen Förder-Schnell-Check, sowie Details zur Anmeldung finden Sie unter https://businessboost.biz

Über den Anbieter, die rückenwind Marketing GmbH:

rückenwind Marketing GmbH, gegründet 1999 in München, ist eine führende Marketing- und Branding-Beratung, die sich darauf spezialisiert hat, Markenstrategien und Marketinglösungen für Start-ups und etablierte Unternehmen zu entwickeln.

Kontakt für die Medien:

Martin Stiffel

Geschäftsführer

rückenwind Marketing GmbH

Marktstr. 17, 80802 München

stiffel@rueckenwind.com

Tel. 089-377 99 78 00

Martin Stiffel, rückenwind Marketing GmbH, München

Staatlich zertifizierter Gründerberater, Coach und Unternehmensberater

Mehr als 20 Jahre Beratung und Betreuung von Gründern und Unternehmern, sowie fünf eigene Unternehmensgründungen haben einen wertvollen Erfahrungsschatz aufgebaut.

Neugierig – weil zuhören erstmal wichtig ist

Strukturiert – um dich auf dem Weg zu leiten

Fordernd – damit auch wirklich was vorangeht

