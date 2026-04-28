Neuer Leiter für Channel Sales: Aagon verpflichtet Philipp Naujoks

Der Softwarehersteller aus Soest setzt auf einen erfahrenen Vertriebsstrategen mit starker Channel-DNA. Philipp Naujoks soll bestehende Partnerschaften vertiefen und neue Partner für das UEM-Ökosystem gewinne

Soest, 28. April 2026: Die Aagon GmbH, führender Anbieter von Unified-Endpoint-Management (UEM)-Lösungen „Made in Germany“, baut ihre Vertriebsorganisation weiter aus: Philipp Naujoks hat zum 1. April 2026 die Position Leader Channel Sales übernommen. In dieser Schlüsselrolle verantwortet der erfahrene Channel-Experte die strategische Leitung, den Ausbau und die Weiterentwicklung des Partnervertriebs.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT- und Telekommunikationsbranche bringt Naujoks umfassende Expertise im Aufbau und in der Skalierung indirekter Vertriebsstrukturen mit. Sein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung leistungsfähiger Partner-Ökosysteme sowie auf der nachhaltigen Transformation von Channel-Modellen, die langfristiges Wachstum für Hersteller, Partner und Kunden ermöglichen.

Zuletzt war Philipp Naujoks als Director Channel Sales bei der Empolis Information Management GmbH tätig. Dort steuerte er den strategischen Ausbau des Partnergeschäfts und etablierte zukunftsfähige Strukturen im Enterprise-Umfeld. Zuvor bekleidete er über mehrere Jahre verschiedene Führungspositionen bei renommierten Branchengrößen wie der Telefonica Deutschland Gruppe, Vodafone und Reach.

Bei Aagon liegt der Fokus von Philipp Naujoks darauf, bestehende Partnerschaften aktiv zu leben, weiterzuentwickeln und langfristig erfolgreich auszubauen. Gleichzeitig soll der Channel gezielt erweitert werden: Neue Systemhäuser, Integrationspartner, Beratungshäuser und weitere Marktteilnehmer sollen für Aagon gewonnen werden. Ziel ist es, Aagon im Markt noch stärker als zentralen Ansprechpartner rund um UEM zu positionieren.

„Der Partnervertrieb ist ein entscheidender Baustein unserer Wachstumsstrategie“, sagt Jürgen Vogler, Geschäftsführer von der Aagon. „Mit Philipp Naujoks gewinnen wir einen ausgewiesenen Channel-Profi, der sowohl bestehende Partnerschaften mit großer Wertschätzung weiterentwickelt als auch neue Partner für Aagon begeistern kann. Gemeinsam wollen wir den Channel deutlich ausbauen und Aagon als erste Adresse für UEM-Lösungen, Beratung und Integration etablieren.“

Ein weiterer Schwerpunkt von Naujoks ist die Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Channel Sales und Direct Sales. Durch klar definierte Prozesse, transparente Verantwortlichkeiten und eine enge Verzahnung beider Vertriebswege soll eine effiziente, konfliktfreie Marktbearbeitung sichergestellt werden.

„Aagon verbindet technologische Exzellenz mit einem klaren Werteverständnis und einer langfristigen Vision“, erklärt Philipp Naujoks. „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Partnern ein starkes, wachstumsorientiertes Ökosystem zu schaffen, in dem alle Beteiligten profitieren – und das Kunden echte Mehrwerte im Bereich UEM bietet.“

Auch persönlich fühlt sich der 42 Jährige bei Aagon gut aufgehoben: Gebürtig aus Schmallenberg im Sauerland und heute mit seiner Familie in Kamen lebend, schätzt er den Firmensitz in Soest als „idealen geografischen Mittelpunkt zwischen alter und neuer Heimat“. Privat steht für Naujoks die Familie im Fokus. Er ist verheiratet und verbringt seine Freizeit am liebsten mit seiner Frau und seiner Tochter. Neben seiner Leidenschaft für gutes Essen, Kochen und Reisen – insbesondere nach Italien – engagiert er sich ehrenamtlich im Verein ProMensch Kamen, um gesellschaftliche Vielfalt zu fördern.

Mit der Verpflichtung von Philipp Naujoks setzt Aagon ein klares Zeichen für den strategischen Ausbau des Partnergeschäfts und stärkt seine Position als innovativer, verlässlicher Anbieter von UEM-Lösungen im deutschsprachigen Raum.

Über Aagon

Die Aagon GmbH wurde 1992 gegründet und hat ihren Sitz in Soest in Nordrhein-Westfalen. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 130 Mitarbeitende und betreut mehr als 2.800 Kunden und Partner aus über 20 Branchen in der gesamten D-A-CH-Region. Seit über 30 Jahren entwickelt und vertreibt Aagon die Unified-Endpoint-Management-Lösung ACMP. Die modulare Software deckt unter anderem Inventarisierung, Lizenzmanagement, Softwareverteilung, Patch Management, Schwachstellenmanagement, Asset Management, Defender Management und Helpdesk ab. ACMP unterstützt IT-Abteilungen dabei, Routineaufgaben zu automatisieren und nachhaltig Kosten zu sparen. Weitere Informationen gibt es unter www.aagon.com

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