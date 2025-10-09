NEUER MANAGEMENTSTANDARD MACHT GLÜCK AM ARBEITSPLATZ MESSBAR UND AUDITIERBAR

Augsburg, 9. Oktober 2025 – Eine gemeinnützige Initiative mit Sitz in Augsburg hat den Workplace Happiness Standard (WHS) veröffentlicht – einen Managementstandard, der Unternehmen dabei unterstützt, Glück am Arbeitsplatz systematisch zu fördern, zu messen und in bestehende Qualitätsmanagementsysteme zu integrieren.

Der Standard ist kostenlos verfügbar und richtet sich an Organisationen, die ihre Arbeitskultur nicht nur menschlicher, sondern auch leistungsfähiger gestalten möchten.

Hintergrund: Glück als Managementthema

Trotz der wachsenden Bedeutung von Mitarbeiterzufriedenheit und mentaler Gesundheit fehlt in Unternehmen bislang ein strukturiertes Vorgehen, um Glück am Arbeitsplatz gezielt zu gestalten.

„Die meisten Organisationen behandeln Wohlbefinden als freiwillige Zusatzleistung. Wir sehen es als systemische Führungsaufgabe“, sagt Andreas Kalchschmid-Lehmann, Gründer des The Workplace Happiness Institute (TWHI).

Der Workplace Happiness Standard schließt diese Lücke. Er basiert auf wissenschaftlicher Forschung, integriert elf Schlüsseldimensionen, darunter Sinn und Zweck, Führung, Autonomie, Anerkennung, Fairness und Lernen, und übersetzt sie in klare, überprüfbare Anforderungen. Damit wird Glück nicht mehr als weiches Thema betrachtet, sondern als messbare Qualitätsdimension.

Ein Standard mit wissenschaftlichem Fundament

Der WHS wurde aus mehrjähriger Forschungsarbeit entwickelt und ist kompatibel mit etablierten Systemen wie ISO 9001. Unternehmen können ihn ohne grundlegende Systemänderung einführen und bei Bedarf zertifizieren lassen.

Ein besonderer Fokus liegt auf Messbarkeit:

TWHI stellt eine kostenfreie Mitarbeitendenumfrage zur Verfügung, mit der Organisationen ihre aktuelle Situation analysieren können. Die Ergebnisse zeigen, in welchen Bereichen die Arbeitsumgebung förderlich oder hinderlich für Glück und Motivation ist.

Von der Vision zur Praxis

„Unser Ziel ist es, Glück am Arbeitsplatz so selbstverständlich zu machen wie Qualität oder Sicherheit“, erklärt Andreas Kalchschmid-Lehmann.

Der Standard ist als offenes System angelegt – gemeinnützig, wissenschaftlich fundiert und frei zugänglich. Unternehmen können ihn vollständig oder schrittweise umsetzen.

Aktuell laufen mehrere Pilotprojekte in Organisationen unterschiedlicher Größe und Branche.

Gesellschaftliche Relevanz

Neben dem Nutzen für Unternehmen sieht TWHI auch eine gesellschaftliche Verantwortung.

„Arbeit prägt das Leben vieler Menschen stärker als jede andere soziale Institution. Wenn wir dort beginnen, Strukturen zu schaffen, in denen Menschen aufblühen, hat das positive Auswirkungen auf Gesundheit, Fairness und Zusammenhalt“, so Kalchschmid-Lehmann.

Kostenloser Zugang

Der Workplace Happiness Standard sowie die kostenlose Mitarbeitendenumfrage sind über die Website twhi.org/de verfügbar.

Dort finden sich auch Leitfäden für Implementierung und Zertifizierung sowie weiterführende Informationen zu den wissenschaftlichen Grundlagen des Standards.

Über The Workplace Happiness Institute (TWHI)

Das Workplace Happiness Institute ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Augsburg. Ziel des Instituts ist es, wissenschaftlich fundierte und praktisch anwendbare Methoden zu entwickeln, um Glück und Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu fördern.

Mit dem Workplace Happiness Standard stellt TWHI ein frei verfügbares Rahmenwerk bereit, das Organisationen jeder Größe dabei unterstützt, Arbeitsumgebungen zu schaffen, in denen Menschen aufblühen können.

Weitere Informationen: twhi.org/de

